好一陣子沒來苗栗銅鑼遊玩了！上次來銅鑼竟然已經是2年前的事情，那時候走訪的景點是”銅鑼茶廠”，而這次來銅鑼遊玩，主要是帶著蔬果姐妹來銅鑼工業區內的「大埔內彈珠汽水觀光工廠」遊玩，來體驗製作彈珠汽水，畢竟姊妹倆很愛喝彈珠汽水，這邊也要記得一件重要的事情，就是來訪大補內彈珠汽水觀光工廠可是要事先預約喔！

內容目錄 Toggle

大補內彈珠汽水觀光工廠-交通位置

大埔內彈珠汽水觀光工廠就位在銅鑼工業區內，直接使用導航就可以輕鬆抵達；假日來訪的朋友，基本上工廠周圍的路邊都是可以停車，若是平日來訪的朋友，可能就要視當下的狀況來決定停車，畢竟這裡是工業區，平日周邊的工廠都是正常上班，切記千萬不要影響周圍工廠的進出喔！

大補內彈珠汽水觀光工廠-票價資訊

參訪大補內彈珠汽水觀光工廠是需要支付門票，門票每人250元，但3歲以下的孩童是不收費，也要記得參訪大補內彈珠汽水觀光工廠是採預約制，可去電預約或是線上預約；大家只要在預約時間抵達，再到櫃台報到完成付款手續後，服務人員就會提供參觀證(貼紙)貼在身上明顯處，就可以進入工廠內囉！

大補內彈珠汽水觀光工廠-園區環境

大補內彈珠汽水觀光工廠整個廠區都是室內的空間，來訪的朋友不用擔心日曬雨淋，而大補內彈珠汽水觀光工廠也是目前台灣僅存的玻璃瓶汽水製造廠，來到這真的可以看到不少彈珠汽水瓶、玩具等等，不少小朋友一來到這裡都玩得不亦樂乎。

大補內彈珠汽水觀光工廠-DIY教室

基本上進到大補內彈珠汽水觀光工廠沒多久，服務人員就會統一安排來到二樓的DIY教室，進行導覽解說、有獎徵答等，讓大家更加認識大補內彈珠汽水觀光工廠、彈珠汽水的由來等，且透過小實驗讓大家更能理解彈珠汽水製作原理。

上課完畢當然也不能錯過一旁的展示區，這裡可展示了許多用彈珠設計的藝術品以及每一代的彈珠汽水瓶身，包裝真的都略有不同；另外還有一小區是小小遊戲區喔！

大補內彈珠汽水觀光工廠-生產線

接著服務人員就會指引大家來到DIY生產線，可自選糖漿比例，但千萬不要倒太多糖漿，這會影響汽水的氣喔！而在DIY彈珠汽水時，一旁都會有指導人員在協助，有任何問題都可以詢問他們。這天我們就做了好幾次的彈珠汽水來喝，Ann是無糖控，很喜歡不加糖的比例，就好像在喝氣泡水。

體驗完彈珠汽水也千萬不要錯過機台旁的看板喔！在這拍照打卡真的很讚。

大補內彈珠汽水觀光工廠-爆米香的店

體驗完製作彈珠汽水後，服務人員也會指引大家來到爆米香的店，看著如何製作爆米香，真要說爆米香要出爐的那一瞬間的震撼是無法用言語形容，而出爐的爆米香當然就是可以無限吃。

大補內彈珠汽水觀光工廠-趣味遊戲區

導覽結束就是大家的自由活動時間，在工廠內擺放各式童玩，像是大彈珠台、溜溜池體驗區、彈珠尋寶池等，都是沒有限制次數可以無限暢玩。

在離開大補內彈珠汽水觀光工廠時，現場也是有販售各式彈珠以及彈珠汽水等，只要打卡按讚分享又可以得到館方贈送的小禮物喔！(但我們都沒去打卡)

大補內彈珠汽水觀光工廠-周邊景點

大補內彈珠汽水觀光工廠鄰近的周邊景點有銅鑼茶廠、台灣客家文化館、九華山天空步道、綺緣樟腦經由觀光工場、客家大院等等，其實銅鑼距離三義也算近，當然也可以安排三義的勝興車站、龍騰斷橋等景點喔！

大補內彈珠汽水觀光工廠-整體評價

大補內彈珠汽水觀光工廠的門票是有包含導覽以及DIY，入內還可無限吃喝爆米香、彈珠汽水等，帶著小朋友來這體驗是還算不錯，但整個廠房區域的規劃設計會讓人覺得有點亂，像是廁所，有利用封膜來做成門簾，是很有特色啦！但亂到讓人會有點遲疑這是廁所嗎？

大補內彈珠汽水觀光工廠-店家資訊