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苗栗縣銅鑼鄉苗栗景點/銅鑼大補內彈珠汽水觀光工廠，彈珠汽水、爆米香無限吃喝

2024-06-18 18:35:08 Ann‧榜哥‧生活事務所 人氣：101
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窩客好文

Ann‧榜哥‧生活事務所

發表篇數：460篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：苗栗縣 > 銅鑼鄉

苗栗景點/銅鑼大補內彈珠汽水觀光工廠，彈珠汽水、爆米香無限吃喝

好一陣子沒來苗栗銅鑼遊玩了！上次來銅鑼竟然已經是2年前的事情，那時候走訪的景點是”銅鑼茶廠”，而這次來銅鑼遊玩，主要是帶著蔬果姐妹來銅鑼工業區內的「大埔內彈珠汽水觀光工廠」遊玩，來體驗製作彈珠汽水，畢竟姊妹倆很愛喝彈珠汽水，這邊也要記得一件重要的事情，就是來訪大補內彈珠汽水觀光工廠可是要事先預約喔！

內容目錄

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大補內彈珠汽水觀光工廠-交通位置

大埔內彈珠汽水觀光工廠就位在銅鑼工業區內，直接使用導航就可以輕鬆抵達；假日來訪的朋友，基本上工廠周圍的路邊都是可以停車，若是平日來訪的朋友，可能就要視當下的狀況來決定停車，畢竟這裡是工業區，平日周邊的工廠都是正常上班，切記千萬不要影響周圍工廠的進出喔！

大補內彈珠汽水觀光工廠-票價資訊

參訪大補內彈珠汽水觀光工廠是需要支付門票，門票每人250元，但3歲以下的孩童是不收費，也要記得參訪大補內彈珠汽水觀光工廠是採預約制，可去電預約或是線上預約；大家只要在預約時間抵達，再到櫃台報到完成付款手續後，服務人員就會提供參觀證(貼紙)貼在身上明顯處，就可以進入工廠內囉！

大補內彈珠汽水觀光工廠-園區環境

大補內彈珠汽水觀光工廠整個廠區都是室內的空間，來訪的朋友不用擔心日曬雨淋，而大補內彈珠汽水觀光工廠也是目前台灣僅存的玻璃瓶汽水製造廠，來到這真的可以看到不少彈珠汽水瓶、玩具等等，不少小朋友一來到這裡都玩得不亦樂乎。

大補內彈珠汽水觀光工廠-DIY教室

基本上進到大補內彈珠汽水觀光工廠沒多久，服務人員就會統一安排來到二樓的DIY教室，進行導覽解說、有獎徵答等，讓大家更加認識大補內彈珠汽水觀光工廠、彈珠汽水的由來等，且透過小實驗讓大家更能理解彈珠汽水製作原理。

上課完畢當然也不能錯過一旁的展示區，這裡可展示了許多用彈珠設計的藝術品以及每一代的彈珠汽水瓶身，包裝真的都略有不同；另外還有一小區是小小遊戲區喔！

大補內彈珠汽水觀光工廠-生產線

接著服務人員就會指引大家來到DIY生產線，可自選糖漿比例，但千萬不要倒太多糖漿，這會影響汽水的氣喔！而在DIY彈珠汽水時，一旁都會有指導人員在協助，有任何問題都可以詢問他們。這天我們就做了好幾次的彈珠汽水來喝，Ann是無糖控，很喜歡不加糖的比例，就好像在喝氣泡水。

體驗完彈珠汽水也千萬不要錯過機台旁的看板喔！在這拍照打卡真的很讚。

大補內彈珠汽水觀光工廠-爆米香的店

體驗完製作彈珠汽水後，服務人員也會指引大家來到爆米香的店，看著如何製作爆米香，真要說爆米香要出爐的那一瞬間的震撼是無法用言語形容，而出爐的爆米香當然就是可以無限吃。

大補內彈珠汽水觀光工廠-趣味遊戲區

導覽結束就是大家的自由活動時間，在工廠內擺放各式童玩，像是大彈珠台、溜溜池體驗區、彈珠尋寶池等，都是沒有限制次數可以無限暢玩。

在離開大補內彈珠汽水觀光工廠時，現場也是有販售各式彈珠以及彈珠汽水等，只要打卡按讚分享又可以得到館方贈送的小禮物喔！(但我們都沒去打卡)

大補內彈珠汽水觀光工廠-周邊景點

大補內彈珠汽水觀光工廠鄰近的周邊景點有銅鑼茶廠台灣客家文化館、九華山天空步道、綺緣樟腦經由觀光工場、客家大院等等，其實銅鑼距離三義也算近，當然也可以安排三義的勝興車站、龍騰斷橋等景點喔！

大補內彈珠汽水觀光工廠-整體評價

大補內彈珠汽水觀光工廠的門票是有包含導覽以及DIY，入內還可無限吃喝爆米香、彈珠汽水等，帶著小朋友來這體驗是還算不錯，但整個廠房區域的規劃設計會讓人覺得有點亂，像是廁所，有利用封膜來做成門簾，是很有特色啦！但亂到讓人會有點遲疑這是廁所嗎？

大補內彈珠汽水觀光工廠-店家資訊

大補內彈珠汽水觀光工廠
營業時間：10:00-11:30 13:30-15:00 15:30-17:00
營業地址：苗栗縣銅鑼鄉民生路11號
營業電話：0910-900884
官方網站：官網請點我

 




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