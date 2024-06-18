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早午餐咖啡廳是企鵝假日最愛去的餐廳之一！

因為假日放假起得晚，可以直接連早餐一起吃，一餐抵兩餐！

而且通常早午餐拼盤的菜色也會比較豐富～可以一次吃到三到四種食材！

雖然價格不一定比較便宜，但看到滿滿的餐點就覺得很滿足🥰

今天企鵝就來跟大家分享中壢五間高質感早午餐咖啡廳～

每一間都有各自的特色和優質的用餐環境

喜歡吃美食的朋友或上班族一定要收藏❤️ 假日就可以來這放鬆☺️

桃園網友激推早午餐連鎖店 | 旅人咖啡館

旅人咖啡廳算是桃園地區評分很高的一間連鎖咖啡廳！

在桃園、八德、龍潭、中壢和楊梅都有分店～不管是桃園哪個區域都吃得到😋

他們家的用餐環境都還滿優質的，用餐下來會讓人覺得很舒適

餐點的選擇也還滿豐富的，有早午餐拼盤、義大利麵、排餐、炸物等等～

還滿適合和三五好友聚餐聊天。

以價格來說稍微高一點，吃一餐大概300上下，還要加服務費~但餐點好吃

企鵝是還滿喜歡他們家的早午餐拼盤，附餐提供一杯紅茶☕

然後主食的部分也滿用心的，吃起來味道是很OK

想要聚餐吃好料又注視環境的的朋友推薦來這連鎖餐廳

👇店家資訊👇

🍽：旅人咖啡館 中壢店

📍：桃園市中壢區龍岡路三段315號

⏰：10:30-21:00

☎️：03 460 2385

💌：旅人咖啡館 中壢店粉絲團

中壢車站平價早午餐 ｜芽米早午餐

芽米早午餐的店面位於中壢車站後站附近，旁邊還有停車場，交通算非常方便👍

用餐環境也很不錯，乾淨舒適～而且還有設計透明玻璃窗可以看到店員料理下廚，滿特別的

餐點選擇性很多樣，像是中西式混合的感覺～

有中式的蛋餅鐵板麵，也有西式的丹麥土司、早午餐篇等等……

整體是ok好吃的，而且價格並不貴，吃飽喝足了還可以去中壢前站散步😄

他們家的土司我自己滿喜歡的，吃起來酥脆可口而且味道不會太重～

但是份量上會感覺少了一點，如果胃口比較大的朋友可以點些點心來配著吃哦❤️

更多詳細介紹👉 IG影片

👇店家資訊👇

🍽： 芽咪早午餐

📍：桃園市中壢區中北路二段178號

⏰：06:40-14:00，週一公休

☎️：0958-388872

💌：芽咪早午餐粉絲團

中壢在地老字號早午餐 ｜丹馬克咖啡Dämark café

丹馬克咖啡算是桃園中壢在地的老字號咖啡廳，不管是餐點還是用餐環境都很不錯～

而且地點就位於中壢sogo附近，交通方便好停車👍

是許多學生和上班族假日很喜歡去的一間餐廳

目前內用沒有提供訂位，要現場排隊～ 平日的話也不限時間，假日客滿用餐時間為12分鐘！

內用的座位還算滿多的～如果提早來或避開用餐時間的話還滿適合多位聚餐

詳細介紹👉https://foodiepenguin.blog/damark-cafe/

餐點的選擇也屬於多樣性的複合式餐飲，有義大利麵、燉飯、歐姆蛋早午餐等系列…..

比較特別的是他家的飲品選擇也很多！咖啡、汽水或是特色飲料等都有～

滿適合喜歡喝咖啡或飲品的朋友，純吃早午餐也很ｏｋ哦❤️

👇店家資訊👇

🍽：丹馬克咖啡Dämark café

📍：桃園市中壢區慈惠三街157巷10號

⏰：10:30-21:00

☎️：03 427 5085

💌： 丹馬克咖啡粉絲團

中原大學早午餐新寵兒｜食厭世

食厭世這間算是中原大學裡企鵝很喜歡的一間早午餐！

餐廳位於中原夜市附近，附近也有停車格，交通也還滿方便的～

而且價格也不會太貴，滿適合安排中原一日遊或是吃飽完再去玩桌遊之類的🤣

大學附近有很多地方可以玩哈

這間很不錯的點在於它內用是免費提供紅茶喝到飽😍

我覺得這超級划算👍尤其對於我這麼愛喝紅茶的人來說！

不用花額外的錢就可以免費喝到飽！根本就是超讓人興奮的😆

更多資訊請查看👉 IG影片介紹

他們家的餐點主要以丹麥土司為主打，然後有一些烏龍麵、炸物等等

雖然樣式不多，但他們的丹麥土司是真的很好吃😋

外皮酥酥脆脆搭上軟嫩的內餡，超對味👍吃過還會想再吃的那種！

喜歡吃吐司的朋友這間一定要來

👇店家資訊👇

🍽：食厭世

📍：桃園市中壢區大仁二街10號1 樓

⏰：平日：11:00-19:00，假日：09:00-17:00

📞：0912-135-010

💌：食厭世粉絲團

青埔大樓隱藏版早午餐｜輕綠舍 Lite Canteen

輕綠舍 Lite Canteen是企鵝的朋友很推薦的一間高質感早午餐廳！

位於桃園青埔特區的水利會大樓裡，店面非常隱密～在外面幾乎看不到招牌🤣

要先走進大樓裡，才會知道裡面有這一間餐廳，滿特別的

餐點的選擇也不多，但用餐環境也滿優質的～每到了假日幾乎都是人潮滿滿🤣

個人覺得他們家的早午餐拼盤還算滿營養的嗎？有蔬菜有蛋有肉有水果有優格哈哈

吃起來味道也不會太重，份量也剛剛好

只是價格稍微高一點😂 青埔嘛，這裡的價格我都當作台北在看待XD

除了早午餐拼盤外，他們家的鮪魚蛋沙拉土司也不錯哦❤️

味道屬於很清爽的口感，滿適合小朋友或長輩的

更多資訊請查看👉 IG影片介紹

👇店家資訊👇

🍽：輕綠舍 Lite Canteen

📍：桃園市中壢區青埔路二段139號1樓

⏰：8:30-15:30(週三公休)

📞：0938-859101

💌：輕綠舍 Lite Canteen粉絲團