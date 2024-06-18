淡水飯店推薦這家淡水福容大飯店，提及台灣著名的旅遊景點，淡水無疑位於榜單前列，無論是駕車或乘坐捷運，前往方便，其壯麗的夕陽美景曾被評為世界上最美麗的景色之一，非常適合計劃一趟二天一夜或三天二夜的小旅行，這次入住淡水福容大飯店，體驗非常滿意，飯店的外觀宛如一艘豪華郵輪，內部設施包括餐廳、季節性開放的戶外游泳池、眺望海景的健身房、SPA、溫泉泳池、兒童遊戲室等等，飯店還提供各種手工藝體驗和表演活動，周邊地區還有漁人碼頭、觀景情人塔和淡水老街等知名景點，足以讓人盡享樂趣，是理想的放鬆之地！

淡水福容大飯店｜交通方式、停車資訊

淡水福容大飯店就在漁人碼頭內，入住的房客可以享有淡水捷運站接送，但記得要三天前預約誒，此外也可以坐大眾運輸到飯店的方式就是搭乘台北捷運淡水線往淡水方向，於紅樹林站下車，轉乘輕軌藍海線至終點站漁人碼頭站下車，步行約5分鐘即可抵達，開車的朋友們直接google導航淡水福容大飯店有地下停車場可利用，相當方便

淡水福容大飯店算是淡水相當具有指標性的飯店，獨持的郵輪造型外觀，也曾被選為亞洲最佳親子飯店，不管是白天、晚上拍都非常漂亮

淡水福容大飯店的櫃檯大廳，超挑高的飯店大廳，超有氣勢的！入房時間是15:00隔日11:00退房，我們提早到，可以先放行李到處逛逛，下午3點有吉祥物淡水阿熊家族好友見面會（1樓大廳），小朋友可以和阿熊們唱唱跳跳也可以跟阿熊拍照留念！

目前歡慶13週年，電子看板上也有一些優惠資訊，可以先看一下再決定要不要加價購，現在消費滿額還有抽星宇航空的機票唷，像是田園西餐廳晚餐四人同行一人免費、親子體能館跟情人塔搭乘券都很值得買

這次入住的是淡水福容大飯店的【雙人悠遊假期】專案，兩天一夜-雙人悠遊–市景豪華客房（可自費升等海景和式雙人房），雙人悠遊假期附加價值非常多，包含

1) 贈「早餐」二客

2) 贈「單人下午茶」二客

※用餐地點：大廳咖啡廳

3.贈「非動力自行車租借2小時兌換券」二張

4.贈「樂活初號店NT$300元伴手禮兌換券」一張

5.贈「仲夏飲品兌換券」二張

淡水福容大飯店｜兩天一夜-雙人悠遊–市景豪華客房（自費升等海景和式雙人房）

這次入住付費升等海景和式雙人房，海景和式雙人客房總共有13.5坪，整個房間空間真的很夠，還有一個面海的和室空間，充滿和風的木造裝潢度假感十足，沒有過度浮誇，素雅的佈置，光線明亮，空間寬敞舒適

浴室採乾濕分離還有一個大浴缸，浴室跟房間是用大玻璃窗做區隔，所以在浴室泡澡的時候也可以看到外面的電視，基本沐浴備品都有，配置免治馬桶，還有寶寶乳液呢

衣櫃裡也有浴袍拖鞋

MINI BAR有茶包、濾掛式咖啡、零食、礦泉水，冰箱也有免費可以取用的飲料

走出陽台就可以看到淡水河口及漁人碼頭的壯闊景致，當夕陽西下，美不勝收，然後我們還有發現設計上的小巧思，在陽台鐵欄杆有河口生物的造型，像我們房間的就是螃蟹，每間房的裝飾都不一樣

淡水福容大飯店｜館內活動、環境設施

淡水福容大飯店被選為亞洲最佳親子飯店絕非浪得虛名！飯店內有許多for親子的設施及活動，首推就是佔地300坪淡水阿熊勇闖歡樂島親子樂園！ 室內300坪遊樂園設施，不用擔心太熱曬太陽，下雨天也能玩！入場需外另外購票，一大一小499元，房客優惠價399元，可以玩兩天，每天分成13:00~14:30/15:00~16:30/17:00~18:30/19:00~20:30三個場次

勇闖歡樂島親子樂園營業時間為週五～週日，詳細營業時間可以請參考官網資訊，每次時段都是三小時，中間都會進行整理跟消毒，樂園裡面都有配置工作人員，都會留意一下小朋友使用狀況，一進來是有彩虹溜滑梯跟彩色球池，對於小小孩來說就能玩很久了，再來後面攀爬迷宮，小朋友再裡面可以闖關，後面也有入口，最耗體力的是彈跳床，覺得不錯的是，小朋友過去時，都會有工作人員走過去在那邊指導使用

VR虛擬實境與樂活運動中心開放時間為1400~2100，有VR虛擬實境體驗（需自費），然後還蠻多電動機台可以嘗試的，另外樂活運動中心還有桌球桌跟撞球桌，這部份就是免費的（有時間限制）

健身房與溫泉大眾池開放時間為0900~1200與1400~2200，溫泉大眾池有分成男湯跟女湯，都是裸湯（禁止入內拍照）健身房也是面海景的，可以邊跑步邊看海景

淡水福容大飯店戶外泳池開放時間為每年5月到10月，戶外泳池分成三區，一區是游泳道，一區是SPA區，一區是小朋友戲水池，然後也有大型泳具可以租借，在戶外泳池也可以看到漁人碼頭風景跟淡水日落也是蠻美的

還有一區河岸露台，有沙發跟吧台可以坐著看海景，這次住房有附飲料券，可以到吧台換飲料來喝喝，白天晚上來都有不一樣的風景

星期六晚上20:00有HAPPY HOUR兒童歡樂派對，會有雜耍的藝人表演特技，也會跟台下小朋友互動，然後三樓手作教室晚上會有星光電影院，但我們在看雜耍表演就錯過星光電影院了….

福容大飯店淡水漁人碼頭店還有提供DIY的活動，DIY主題都不太一樣，可以挑自己喜歡的來參加，剛好今天我們入住的房間有浴缸，就選擇做精油浴鹽的DIY吧，全程都有老師教導，小朋友也可以輕鬆完成

這次住宿專案還有非動力自行車租借2小時兌換券，可以免費租借自行車，可以騎到淡水老街，如果有小朋友也可以加價租親子的電動腳踏車，我們原本打算騎到漁人碼頭，騎到一半就下雨了，只好折返（雨天安全考量不開放租借）

百米旋轉情人塔，情人塔1樓的愛心算是必拍的造景，如果要上情人塔需要另外購票，入住的房客會有優惠價，既然騎不了腳踏車，就來搭乘百米旋轉情人塔吧！

情人塔會邊轉邊往上升，所以可以看到360度的景色，漁人碼頭、情人橋、觀音山、淡水出海口美麗風光盡收眼底，然後某幾格座位底部是透明的，可以從上面往下看很刺激，而且裡面還有冷氣，情人塔上下歷程時間大概6～8分鐘

淡水福容大飯店｜餐飲介紹

福容大飯店淡水漁人碼頭店有不少餐廳，例如阿基師觀海茶樓、田園西餐廳、大廳咖啡廳、樂活初號店，畢竟是星級飯店，餐點品質都有一定的水準，雙人專案就包含了淡水人下午茶、花漾下午茶二種選擇

淡水人下午茶是集結了淡水名產的中式下午茶，從可口肉包、粉漿蛋餅、魚丸湯、阿給、鐵蛋、魚酥、酸梅湯，淡水的名產小吃通通吃的到！

花漾下午茶是烘焙師手做麵包+季節限定飲品的西式下午茶，今天是抹茶紅豆麵包，飲料選的是冰拿鐵

吃下午茶的時間還有南洋樂園現場演唱唷

樂活初號店是福容大飯店2023年創立的新品牌，「文青品茶＋社交空間＋創新零售」的新模式，供應來自坪林茶莊百年老店的滋味，「文青品茶·一人一席」，凡入住的房客即可享有每客NT$350元+10%，第二客半價的優惠唷，也是品嚐下午茶的好選擇

我們選擇了兩套包括中、西式茶品，中式茶品嚐了清新的毛尖；至於西式選擇，我試了芬芳撲鼻的茉莉花茶。現場不僅有專業人士詳細介紹每種茶的獨特之處，還引導我們如何聞香，並利用沙漏計時，學習在最佳時間內品嚐茶香

中式茶點包括口感酥脆的淡水魚酥、甜美的南瓜餅乾、香脆的地瓜、豐富的豬肉乾、麵茶以及茶梅，特別的是，豬肉乾搭配了花椒油，這種組合不僅新奇而且風味獨特，令人印象深刻且味道絕佳

西式茶點則是搭配馬卡龍、磅蛋糕和達克瓦茲還有小熊軟糖，清雅的茉莉花茶搭配甜點很搭呢

田園西餐廳自助百匯，晚餐跟早餐都是在這裡吃，強烈建議一定要在這吃晚餐，真的非常厲害啊，因為田園西餐廳的晚餐訂位都很滿，最好是先訂位才不會吃不到唷

晚餐吃到飽▼17:30~21:00

成人每位NT$1,280+10%

兒童每位NT$640+10%

晚餐時段自助餐目前有松葉蟹腳、麵包蟹、旭蟹、生魚片、握壽司、牛排、小卷米粉、現沖台南牛肉湯、數十種熱炒、冷盤，紅白酒、哈根達斯冰淇淋、甜點等等，中西美食應有盡有，甚至還有蘭芳麵食館的乾麵，通通無限吃到飽，以1280+10%的價位來說，真的非常物超所值！

拿了一大桌滿滿的真的很爽啊，最厲害的應該是海鮮料理，畢竟享有主場優勢，可以拿到非常新鮮的海鮮，而且這裡完全不怕你吃，我觀察了一下大概餐檯上的料理剩1/3，服務人員就會補滿，料理口味也非常不錯，果然是星級水準的吃到飽餐廳

早餐吃到飽時間是07:00~10:00，但週六日入住的人比較多，一度人潮大塞車，還好危機處理得夠快，將早餐時間延到10:30分，讓大家的能吃到早餐，我們來的時候阿基師也在現場親切的跟大家合照，但我們回房等早餐時間再下來阿基師已經離開了

早餐也是中西式路線，一樣運用了許多當地的食材，切仔麵、蘭芳麵館乾拌麵、瘦肉粥、古早味米糕、老街粉漿蛋餅、清粥小菜、蒸籠港點、沙拉、水果、飲料等等，種類非常的豐富，

淡水福容大飯店算是北部少有的親子渡假飯店，離台北市或新北市市區都很近，加上眾多的親子遊樂設施，是蠻多人選擇帶小孩來入住的渡假飯店，訂房都很熱門，然後還有很多住房優惠或是配套的活動，二天一夜都有種玩不玩的感覺，更不用說還搭配週邊知名景點，是很適合安排放假時入住的度假飯店喔！平常工作忙碌的朋友們可以安排一下啦！

淡水福容大飯店

電話：02-2628-7777

地址：251新北市淡水區觀海路83號

凡住宿房客皆享有淡水捷運站接送，請於三天前預約（服務中心分機:8252）

每日入住時間為下午3點以後，每日退房時間為中午11點前

地下停車場資訊：

24小時開放，共108位，每小時收費NT$40，房客入住期間可享免費停車，消費滿NT$500可折抵1小時，最多可折4小時。

福容大飯店官網：



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