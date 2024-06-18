楊梅美食、火鍋推薦這家拼什鍋，拼什鍋是我們無意間發現的火鍋大秘寶！CP值真的超乎我們想像的高，雖然是新開的鍋物店，但短時間就已經受到在地鄉親們的歡迎！點鍋物自助吧吃到飽！蔬食自助吧無限自取，各式飲料、冰淇淋、咖啡甚至連咖喱飯、麻婆豆腐都是吃到飽，真的是太強啦！

拼什鍋｜交通方式、停車資訊

拼什鍋就位在桃園市楊梅區梅獅路二段48號，位在轉角處加上藍色的招牌非常顯眼，從旁邊巷子進去有一個超大的收費停車場可以利用，距離楊梅交流道也非常近，我強烈建議大家先訂位，不然用餐時間很容易客滿

拼什鍋｜用餐環境

拼什鍋是最近才開幕目前在網路上還沒有什麼資料，但生意已經非常好了，幾乎都是在地鄉親們靠著口耳相傳，差不多剛過晚上五點下班時間，已經有很多人來這邊吃晚餐，大概六點前就已經是接近客滿狀態，所以最好先訂位，或是避開巔峰用餐時間

拼什鍋｜菜單

拼什鍋的菜單如下，點餐五步驟，先點選套餐、選擇湯底（依湯頭不同加價），加入購物車送出餐點即可，肉類鍋物根據份量不同價位也不一樣，最低380元起，然後海鮮鍋物種類也很多樣，他們的海鮮都非常有水準，然後最近也有推出雙人海陸套餐非常划算！

拼什鍋｜自助吧

後方自助吧的區域，拼什鍋鍋物沒有附菜盤，因為這整個冷藏櫃都是你的菜盤！數十種各式蔬菜火鍋料一字排開，蔬菜都非常新鮮而且的有挑過，除了蔬菜外，竟然還有花枝漿也是讓你無限量取用，蔬菜冷藏櫃上還有冬粉、王子麵、意麵等副餐可以自取

在蔬食櫃的旁邊還有飯類區，一般滷肉飯已經不稀奇了，這裡是麻婆豆腐跟咖哩飯無限吃到飽，而且味道超讚，真材實料，這水準的副餐吃到飽真的太超值啦！

飲料、冰淇淋也是他們的特色之一，除了有汽水機外，竟然還有現磨的莫凡比咖啡跟馬祖新村奶茶，最右邊還有草莓霜淇淋，真的是有夠狂的啦！

冰淇淋則是選用泰國明果冰淇淋一次給八種類，我超愛明果的水果口味冰淇淋，很清爽有點雪酪的細緻口感，這也是吃到飽的

醬料區，基本火鍋醬料都有，還有店家特調的麻辣醬，愛吃辣的朋友千萬不能錯過唷

拼什鍋｜海陸雙人套餐

初來乍到直接點雙人套餐，擺盤也是非常有質感ㄟ！海鮮跟肉盤是用三層架呈現，值得一提的是這裡的湯鍋是用鑄鐵鍋，加熱快速，加上無限取用的自助吧，不用花大錢也能吃得精緻又飽足呢

湯頭我們選了最多人點的麻辣奶香跟蒜頭雞湯，麻辣奶香鍋，麻辣醬是自製的，麻香濃郁，加入牛奶調和溫潤順口，蒜頭雞湯顏色濃白，蒜香四溢，超級誘發人的食慾

湯頭可以先加點蔬菜一起煮湯頭會更好喝，而且蔬食也是無限吃到飽，吃好吃滿！

美國頂級熟成霜降牛，涮煮三分熟，直接放入口中吧！肉中脂肪在口中迅速融化，肉質香甜、毫無雜腥味，超猛的！然後湯底本身就蠻夠味的，後來拿的沾醬基本上都沒用到

台灣梅花豬，麻辣牛奶鍋跟豬肉超級搭，而且也是完全不需要另外沾醬，梅花豬厚切格外有口感，帶有油脂吃來相當軟嫩多汁，豬肉甜味清爽乾淨不腥，好吃！

海陸雙人套餐海鮮盤也是給得相當霸氣，最吸睛的還是那兩尾海巨蝦，已經比手掌還要大了，然後海鮮盤裡面還有大干貝、鮮蚵、生蠔、鱸魚、鯛魚、蛤蠣、透抽、白蝦加上海巨蝦總共有九種海鮮！

海巨蝦這個真的超扯的，我發現一次煮一尾就好，原本丟兩尾下去後來發現不行，兩尾放下去鍋子會擺不下，就不能煮其他東西了，趕快拿起來一尾～

超大尾！口感簡直媲美龍蝦了，肉質吃起來脆口彈牙，甜度也很高，蝦頭的蝦膏更是美味！

大干貝，這真的很大顆，直徑比五十元硬幣還大！大干貝煮個30秒就可以吃了，鮮嫩的干貝肉汁滿盈，入口盡是干貝極鮮水嫩的口感

帶殼生蠔！鮮味跟甜度都是一流，尤其是他超大一顆，那種入口飽嘴的爽感是一般小蚵完全不能比擬

鮮蚵，雖然尺寸沒有生蠔大，但完全就是數量取勝，本身也不小顆就是了，肥美好吃！

透抽，透抽肉質超厚，咬下去還有多汁鮮甜的口感，很少吃到肉質那麼厚的透抽！

鱸魚，鱸魚肉質細緻，而且也是很大一塊，涮蒜頭雞湯超好吃！

拼什鍋真的太讚了！他們家自助蔬食吧也很有水準，以他的肉類、海鮮食材品質，放眼楊梅，應該很少火鍋店可跟拼什鍋抗衡，而且營業時間到半夜兩點，隨時想吃就來吧！喜歡吃火鍋的朋友趕快衝一波吧！

拼什鍋

地址：桃園市楊梅區梅獅路二段48號

電話：03 481 2747

營業時間：11:00–02:00

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