Bonchon Chicken本村韓式炸雞 「紐約最好吃韓式炸雞」插旗台北！開幕免費送炸雞腿

被國際譽為「炸雞的黃金標準」的「本村炸雞 Bonchon」強勢登台，首店選在台北車站2樓的微風廣場，以標誌性的超薄皮、極致酥脆口感及獨家醬料顛覆大家對於韓式炸雞的認知標準。6/6盛大開幕，請來店客吃雞，炸雞控快追起來！

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Bonchon Chicken本村韓式炸雞 開幕時間

本村炸雞 Bonchon強勢登台，首店選在台北交通核心樞紐的台北車站微風廣場，並訂於2024年6月6日正式開幕。

Bonchon Chicken本村韓式炸雞 開幕優惠

第一重 Bonchon 請你吃雞

【活動期間】： 2024/6/6 – 2024/6/12

【活動內容】：開幕期間來店消費，出示完成社群活動畫面，就能免費兌換雞腿乙支！每日限量20支，換完為止。

第二重 買大送小

【活動期間】：2024/6/6 – 2024/6/8

【活動內容】：開幕首3日 前20組 購買任一炸雞（M或L），即贈雞翅S一份(口味任選)。

第三重 消費加碼送

【活動期間】：2024/6/6 起

【活動內容】：來店消費滿1千元，即贈Bonchon本村炸雞限量款雞腿扇子，數量有限，贈完為止！

詳細活動辦法詳見 https://reurl.cc/8v7lxR

本村炸雞 Bonchon 來自釜山 全球450多間分店

「本村炸雞 Bonchon」（본촌）於2002年在韓國釜山誕生，其品牌在韓文中代表著「我的故鄉」。自成立以來，迅速在韓國和全球各地擴展，包括美國、菲律賓、泰國、柬埔寨、越南、緬甸、新加坡、法國、寮國等，目前「本村炸雞 Bonchon」在全球10個國家擁有450多間分店。

本村炸雞 Bonchon 被稱為紐約最美味炸雞

本村炸雞 Bonchon餐廳設計注重現代感與傳統韓國元素的結合，營造出既時尚且溫馨的用餐環境，搭配獨特的菜單選擇，除了招牌的韓式炸雞外，還提供多種韓國料理，精心調製以迎合當地口味，向全球展示韓國的文化，因此被紐約時報評為「紐約最美味炸雞」。

店內以美式風格加上亮麗的紅色，令整家店氛圍有著炫麗的時尚感。牆上掛著大電視轉播著運動賽事，真的很有fu。

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FB：ifunny艾方妮的遊樂場

IG：ifunny.blog/

Tit Tok：愛吃愛玩的艾方妮

利用天花板拼著店名，四周圍繞著螢光變色的跑馬燈。

座位有高背沙發卡座，搭配一般的椅子，走道還算寬敞。

CRUNCH OUT LOUD這算是店家SLOGAN，在服務人員的制服上也能看得到！就是要大家來大口吃炸雞，然後發出咔滋的聲響。

本村炸雞 Bonchon 消費須知

用餐限時120分鐘。

內用另加10%服務費。

身高110公分以上，低消200元

開幕期間暫無提供外帶。

本村炸雞 Bonchon 會員優惠

首次加入會員可享免費飲品，另可累積消費點數以換贈各式餐點。

本村炸雞 Bonchon 菜單MENU價目表

本村炸雞 Bonchon的招牌「本村炸雞」以獨特的雙重炸製工藝著稱，搭配「手工刷醬」的上醬工法，並有招牌蒜醬、秘製香辣、經典洋釀三種口味。

「本村炸雞」有綜合、雞翅、雞腿、無骨腿肉及雞柳等部位可選擇，均有大、中、小三種不同的份量，價位從 $119元 – $519元，依照部位搭配份量而有所不同，可滿足各種用餐人數、食量等需求。

除了炸雞，也有常見的韓式料理。

每樣餐點都看起來好好吃，瞬間有選擇障礙。

擔心單吃炸雞吃不飽，也有飯 、炒年糕及湯品可點。

提供多樣的韓式經典料理與創意小食，甜點有最近流行的可頌鬆餅。

吃炸雞少不了飲品及華麗的韓式酒品。

每桌上都有QR Code可掃瞄點餐，之後就會有吸睛的機器人送餐。

本村炸雞 Bonchon 餐點介紹

本村炸雞 Bonchon 招牌「本村炸雞」綜合$289/中

「本村炸雞」有綜合、雞翅、雞腿、無骨腿肉及雞柳等部位可選擇，均有大、中、小三種不同的份量，價位從 $119元 – $519元，依照部位搭配份量而有所不同，可滿足各種用餐人數、食量等需求。

我們這份是綜合中份，包含2腿+6翅。每一份炸雞都可以選兩種口味(招牌蒜醬、秘製香辣、經典洋釀三選二)，我們點了招牌蒜醬及經典洋釀。

這雞腿咬下一口後，就能發現雞皮超薄，而且外皮酥脆，雞肉保持多汁嫩滑。

本村炸雞 Bonchon的招牌「本村炸雞」以獨特的雙重炸製工藝著稱，有別於一般韓式炸雞用攪拌的方式，而是特別的「手工刷醬」的上醬工法，使炸雞均勻且細膩地嚐到獨家醬料所傳遞的風味與口感。

本村炸雞 Bonchon 無骨腿肉 中 $189/6塊

若是懶得啃骨頭的人，可以直接點這個無骨腿肉，大口吃肉更爽快！

這個秘製香辣醬汁一入口真的有辣感，但多咬幾下，就會有甜鹹滋味跑出來，這個辣超過癮！醬汁中的醬油源自於三代傳承70年的經驗，再經創辦人的調配技術，打造出獨特而濃郁的香辣口感。

本村炸雞 Bonchon 炸雞漢堡 $169

將韓式炸雞融入至美式漢堡中，無骨炸雞還能選口味，我們選的是招牌蒜醬。

柔軟蓬鬆的麵包吃來還帶點Q勁，夾上香脆雞腿排，雞肉吃來也是軟嫩不已，搭配經典醬汁及新鮮生菜，在紐約享譽盛名。個人覺得比X香雞好吃。

本村炸雞 Bonchon 豬肉辣豆腐鍋 $239

韓式經典料理怎麼能少了豆腐鍋呢？

我們選了辣味，剛入口的確有辣，但卻引人大開食慾，會一口接一口吃不停！裡頭的料也很多，還有一顆生蛋黃，豆腐很嫰，表現不俗。

本村炸雞 Bonchon 辣炒豬肉 $299

豬五花肉以辣醬、泡菜拌炒，不會太辣，鹹香味十足。

其中泡菜的酸脆感，帶來口腔的清爽感。

配上新鮮蔥絲，包著生菜、芝麻葉一同享用，能營造出完美的口味平衡。

本村炸雞 Bonchon 牛肉起司薯條$109

炸得酥脆的薯條，加了濃郁肉香的牛肉碎肉，最後再淋上起司，三重美味口感，讓它成為世界各門市的熱銷，特別適合三五好友聚餐分享。

本村炸雞 Bonchon 苦盡甘來$220（3杯/組）

上桌時，先是半杯用cass的啤酒杯裝了半杯啤酒，一旁相疊的shot杯，分別放的是底層的可樂，及其上的原味燒酒。

接著就是將可樂及原味燒酒丟入韓國啤酒，用特有韓國的喝酒high翻天的方式來帶動氣氛。

上圖感謝angela baby的支援。

像深水炸彈一般地炸開來，也讓整個用餐氣氛high到最高點。

用最獨具韓國風情的燒酒調酒來一享「大口吃肉、大口喝酒」的樂趣。

本村炸雞 Bonchon 彩虹雲朵 $260/組/6杯

如果喜歡浪漫一點的，則可以點上這組彩虹雲朵，為餐桌抹上一道彩虹；以馬格利為基底，然後加上不同的果漿，依序有奇異果、藍柑橘、巨峰葡萄、蔓越莓、芒果及可爾必思。加了果汁帶著酸甜滋味，但喝了幾杯，還是會臉紅紅的。

本村炸雞 Bonchon 冰淇淋可頌鬆餅/黑糖肉桂 $120

飯後當然要來份甜點，近來很流行的可頌鬆餅，再加上冰淇淋，甜點控太難抵擋其誘惑。將一般的可頌不採烤箱，而是改採鬆餅機壓烤，讓可頌呈現鬆餅的紋路，口感酥脆帶Q勁，加上黑糖肉桂的香氣，還有冰涼的冰淇淋，簡單的美味。

本村炸雞 Bonchon 冰淇淋可頌鬆餅/巧克力餅乾 $130

巧克力餅乾口味，淋上了巧克力醬及棉花糖點綴，顯得更華麗一些。建議大家趁熱吃可頌鬆餅，不然等冰淇淋融化後，就會影響口感了！

本村炸雞 Bonchon以家鄉釜山的味道為基礎，巧妙地融入各地文化來調整口味，研發出各式帶有韓國經典的特色佳餚，來此可以品嚐到美味與文化的絕妙融合。

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Bonchon Chicken本村韓式炸雞 店家資訊

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官方IG：https://www.instagram.com/bonchon_tw/

地址：台北市中正區北平西路3號2樓(微風台北車站)

電話：02 2314 8066

