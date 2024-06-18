大家每次到東京旅遊，搭往東京市區的交通方式是什麼呢？由於最近幾次到東京都住在上野或是淺草，京成電鐵 Skyliner真的是不二選擇，方便快速班次很多，幾乎一下飛機，拿到車票之後，不用等上太久時間，就有一班開往京成上野站，41分鐘就可以到上野，可以迅速的開始東京的旅行，真的非常方便！這篇就要來分享「京成電鐵 Skyliner」的購票與搭乘方式，時間上非常靈活，成田機場發車的早鳥班次 7:30~11:00，早上時段比較不擁擠，可以迅速抵達東京開始旅程！

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Skyliner 成田機場往東京交通

推薦大家先在Keisei Grab&Go 優惠乘車券訂購訂好Skyliner車票，這個網站是專門為外國人設計的購票網站，有繁體中文的介面，購票程序非常簡單，準備好信件的QR code跟護照，一到成田機場就先去人工櫃檯或是自動售票機都可以換票。Skyliner 成田機場往東京市區二十分鐘就有一班車，班次很多，時間上也不用等太久，時間上非常靈活，成田機場發車的早鳥班次 7:30~11:00，早上時段比較不擁擠，可以迅速抵達東京開始旅程！京成 Skyliner 單程優惠乘車券訂購按這！Skyliner也可以搭配東京地鐵票，有1~3日的套票選擇，如果訂購Skyliner來回＋東京地鐵套票價格至少可以省下1,060日幣，真的是划算很多，建議可以搭配著地鐵套票使用。

Skyliner 網路優惠票如何購票

事先在網路預訂優惠票，原本的來回票價成人是5,160日幣，網路限定的優惠票是4,500日幣，只有網路事先訂票才能享有優惠，強烈建議大家可以先在網路上預訂Skyliner車票，一下就可以省下540日幣，訂購時會需要輸入護照英文姓名、性別、國籍、出生年月日，以及email。

下一步驟則是再次確認輸入的資訊以及金額正不正確，正確則按傳送確認郵件，系統則會寄出付款連結到email，之後再收信按連結，使用信用卡結帳，記得要一小時內完成結帳喔，不然就會取消訂票，要買票就要再重新輸入了。

訂購完成後會收到email確認信件，到了成田機場可以到自動售票機掃QR Code換票劃位！➡️ 線上購票連結

Skyliner 網路優惠票如何取票

取票方式很簡單，可以排人工窗口，或者是自動取票機，先準備好QR CODE以及護照。

抵達成田機場T2後，就順著「鐵道」的指標搭乘手扶梯到B1，就可以看到Skyliner的售票區。

左手邊的 Skyliner & Keisei Information Center 服務台是提供套票販售的服務，

要購買當日Skyliner則是到右手邊有時刻表的的櫃檯購買。

因為先在網路上購買了來回票，這次是排4.5號自動售票機兌換票券，當場有工作人員協助操作，也有中文介面，操作起來不是問題。

換票成功會拿到兩張票，一張是當天劃位搭到東京都的班次，另外一張回程往成田機場的票，回程票需要到人工櫃檯劃位，這次回程時是在京成上野站在人工櫃檯劃位到成田機場的座位。

拿到車票後就可以準備到月台搭車嚕，記得走藍色的京成本線！

Skyliner 乘車空間

從成田機場搭乘到京成上野站僅需41分鐘，原來 Skyliner 的時速160公里僅次於新幹線，覺得椅子都還沒坐熱就已經到了京成上野站了！

Skyliner的座位以及行李架的空間非常寬敞，行李架能放下不少大型行李，就算行李架已經被放滿，自己的座位前也能放得下行李箱，座位下方還有充電插座，上車就先把手機電量充飽一點！

每個座位都有充電插頭，可以順便把手機充飽電力超方便！

車上也有自動販賣機，一下飛機直奔京成電鐵搭Skyliner都沒空在月台買飲料，不過沒關係，車上就有販賣機了。

列車上還有免費wifi喔！

通常在列車上上洗手間壓力都很大，因為空間太小身上還大包小包的，不過Skyliner的洗手間空間非常寬敞！

洗手間外也有一個洗手台可以使用，非常貼心。

京成上野站設施

行李寄放

回程的京成上野站就在上野公園旁邊，最後一天要搭車到成田機場就是在這搭車。

這次回程班機較晚，所以把行李寄放在京成上野站的行李寄放處，從早上九點到下午六點，一天寄放費用為一個行李箱是700日幣、小行李袋400日幣，要搭車時再來取行李其實蠻方便的，不過要注意的是只開到下午六點喔！

京成電鐵禮品店

京成上野站內有一處京成電鐵的伴手禮店，裡頭有販售京成電鐵的相關商品，還有上野動物園的熊貓玩偶，只可以這次想買京成熊貓賣完啦！

以前對東京交通還不熟的時候，總覺得從成田機場搭到東京都心實在是要花好久的時間，不過自從搭過京成電鐵之後，真的每次到東京旅遊機場交通的首選，一小時內就可以到飯店休息，立刻開始東京旅行，真的是太方便了！

延伸閱讀：

➡️ Keisei Grab&Go 優惠乘車券訂購

➡️ 京成 Skyliner 單程優惠乘車券

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