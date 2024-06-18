小海豚最愛吃肉多多，因為每份餐點的肉盤都大的嚇人，但其實企鵝麻帶小海豚來是因為有蔬食自助放題，吃肉的同時也要多吃蔬菜才能營養均衡啦!!

~肉多多大里國光店~

店家地址：台中市大里區國光路二段297號

訂位電話：04 2407 5000

營業時間：平日11:30–15:30, 17:30–03:00 假日11:00–03:00

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肉多多大里國光店｜地理位置

肉多多大里國光店位於大里區國光路上，一旁有付費停車場，雖然本身沒有特約停車場但停車相當方便～

肉多多大里國光店｜店內環境

肉多多大里國光店的空間設計簡約明亮，一進門就看到蔬食自助吧區，一旁還有網美拍照打卡牆，另一側還有三種棋盤及拍照道具，讓大家候位時也可忙著拍照及下棋~~小企鵝及小海豚則是一吃飽就跑去玩象棋啦!!真的很會善用時間!!

想吃美食建議事先訂位，還沒到營業時間就有人在外面等了，一到用餐時間更是滿滿的用餐人潮，大盤的肉肉以及蔬食自助吧，這樣豐富的菜色誰能抵抗的了!!

肉多多大里國光店｜菜單Menu/消費方式

肉多多是樂多多集團旗下的台灣火鍋第一品牌，餐點349元起，小朋友若只點蔬菜放題只要268元，12種湯頭可加價選購，平日午餐更能豪爽的吃3.5小時，有超大盤的肉盤、蔬食自助放題、滷肉飯、飲品、冰淇淋等無限供應，真的非常超值!!

蔬食自助吧約有40種蔬菜食材，有新鮮蔬果、菇類、餃類、火鍋料，以及海鮮漿等，另一區還有手工拉麵、刀削麵、蒸煮麵，王子麵可自行取用，就是要讓大家吃飽飽~

除了點餐的主食及蔬食自助吧之外，還有飲品、冰沙、霜淇淋、冰淇淋、滷肉飯等無限供應，真的吃完會飽到天靈蓋啊!!

肉多多大里國光店｜入會禮/生日禮

來到肉多多享用美食強烈建議一定要加入會員，「樂多多APP會員限定」用餐每100元可累積1點，5點就有肉品海鮮等好料可以換，當月壽星還有贈送生日肉蛋糕，絕對是拍照打卡的吸睛焦點~

入會禮則有活力培根豬(150g)、無骨鮮雞腿(200g)可以選~~無骨鮮雞腿份量挺多的，且鮮嫩好吃，活力培根豬肥瘦適中，品質也很不錯~

肉多多大里國光店｜爆炒招牌石頭湯

這次來到肉多多大里國光店選擇爆炒系列，會有專人到桌邊服務，現場爆炒香氣十足，爆炒招牌石頭湯除了有特製辛香料之外，會先放入乾魷魚，之後再放入洋蔥、蒜末、蔥花、番茄爆香，最後再放入雞腿肉及高湯，陣陣的香氣撲鼻而來，讓人食指大動!!

肉多多大里國光店｜爆炒川府麻辣湯

使用獨家的麻辣醬及花椒、八角、小茴香與辣椒等多種辛香料，爆炒後辛香味完全散發出來，若怕辣可以先將辣醬撈出一些，再多加一些高湯綜合辣度，麻辣的美味刺激著味蕾，辣的好過癮啊!!

肉多多大里國光店｜活力梅花豬

300g的活力梅花豬好大一盤啊!!女孩們吃這麼一大盤應該吃不完，難怪肉多多的生肉是可以打包的，因為真的是重量級的份量~梅花豬吃起來鮮嫩脆口不油膩!!

肉多多大里國光店｜美國牛腹肉

美國牛腹肉肥瘦適中，軟嫩鮮美的牛腹肉讓人吃到欲罷不能，搭配麻辣湯底增添了不同的風味，但卻意料之中的搭配，喜愛吃牛的朋友別錯過了!!

肉多多大里國光店｜藍鑽蝦6隻

愛吃蝦的朋友也可以單點藍鑽蝦，還有桌邊剝蝦服務，像企鵝麻一樣喜歡吃蝦但不愛剝蝦殼的朋友再也不用煩惱還要剝蝦殼啦!!Q彈脆口的藍鑽蝦相當鮮甜呢~

不論是想吃肉或是想多吃蔬菜，肉多多火鍋都是不錯的選擇，份量十足價格親民，湯頭口味也都在水準之上，還有飲品、冰淇淋、霜淇淋等無限暢飲，假日全家想吃火鍋就到肉多多聚餐吧!!

~肉多多大里國光店~

店家地址：台中市大里區國光路二段297號

訂位電話：04 2407 5000

營業時間：平日11:30–15:30, 17:30–03:00 假日11:00–03:00