



我在恆春路上意外發現這間「恆春3000啤酒博物館」，實際逛完以後，這家啤酒博物館其實是一間精釀啤酒廠，如果著重在啤酒展覽品，或許會讓人有點失望。

但他們家的精釀啤酒非常獨特，完全可以沖散對展覽品的失望，來到這裡就是專門來喝啤酒，一定要點杯啤酒喝，因為這裡的精釀啤酒，只有這裡才買的到，走過路過絕對不能錯過！

站在恆春星巴克的十字路口等紅綠燈，準備要去對面的星巴克。正當我東看西看看到啤酒博物館的指標，如果沒有看到，我大概是不會注意到這家博物館的存在。啤酒博物館這幾個字，對我有種吸引力，看google地圖發現恆春3000啤酒博物館就在恆春監理所旁邊的巷子內，於是跟著導航去看看。

我心想在工業區附近，竟然有啤酒博物館！？

撐著雨傘在太陽底下走，走到我懷疑這家博物館是否還存在的同時，我就看到博物館門口有一個寫著「恆春3000啤酒博物館」的小門牌，我終於到目的地。

博物館的外觀就是一般的鐵皮屋廠房，走進去旁邊還有寫著「BEER」簡單的擺設。從外面看進去，根本沒有人，博物館看起來像沒有開的感覺，原本以為「營業中」三個字是個幌子，想說都進來，沒有進去有點可惜，於是打通博物館的電話，一問才知道博物館今天有開放，入口就在廠房的旁邊。

其實，這裡是間具有合法執照的啤酒釀酒廠，酒廠老闆就是喜歡喝啤酒，決定在恆春開釀酒廠。他想既然開了釀酒廠，那就把啤酒與歷史和當地觀光一起推廣，便有了這間「恆春3000啤酒博物館」。

門票100元，可以全額折抵館內酒水消費。

推開博物館的門，原來這裡有兩層樓。一樓的展區是一個開放式啤酒餐廳，啤酒台前寫著「歡迎試飲」，我想等參觀完再來試飲啤酒。偌大的展區只有我一個人外，旁邊的位置上，坐著看起來是博物館老闆和他的客人正在聊天。

這時，在啤酒工作台上的男店員，簡短地跟我說：「參觀要錢喔！」

買了門票後，男店員給我一張門票入場券，到時候就可以憑卡折抵酒水費用，另外就是一張紙本導覽手冊，告訴我展覽在二樓，直接走上去即可。

沿著樓梯上樓，在轉角處看到台灣第一家啤酒廠「高砂麥酒株式會社」的タカサゴ啤酒廣告海報，海報上有1位身穿和服的女子站於右側，替左側穿旗袍的女子斟酒，2人前方的桌上舖有桌巾擺著香蕉與2瓶高砂啤酒。

高砂啤酒是台灣啤酒的前身，目前高砂麥酒株式會社的廠址變成臺北啤酒工廠。

二樓的展區蠻小的，這裡展出啤酒歷史和老闆的收藏品，鐵皮屋搭建的博物館，邊逛邊覺得悶熱。導覽手冊有放上幾個展品介紹，其餘的展品旁邊有QRcode掃描，掃進去有仔細的介紹。

我覺得預約導覽會比自己逛來的有趣，更能深入了解。





玻璃櫃上放了一對手裡拿著竹掃把的老夫婦，這對老夫婦形狀的布偶稱為「高砂人形」，是高砂啤酒上的酒標圖案。可以看到老公公布偶手裡拿的是竹耙子，老婆婆拿的則是掃把，代表竹耙子把財富耙進來，掃把則是代表著將惡運掃出去，象徵「財富進，壞運出」。

這裡還擺了一塊西元前的古波斯帝國的泥板上寫著：「有兩個人一起欠了某人將近13兩的銀子，最後用15桶啤酒抵債。」

啤酒帳簿泥板。

參觀完二樓展區後，內心多少有些失望。展區放置很多老闆的收藏，不過大致的路線跟主題有點雜。下樓回到一樓的餐廳空間，來飲用在地精釀啤酒還有網路上很有名氣的兩面牆！！

博物館裡最壯觀的兩面牆，其中一面就是牆上有3000個來自不同國家的啤酒杯組成「BEER」字樣的牆，這些玻璃啤酒杯是館主特地從法國和比利時等不同國家收購，組成「BEER」四個英文字則是從德國收購。

看起來超級壯觀的！





另一面引人注目的牆，則是巨幅世界名畫「蒙娜麗莎的微笑」，是館長用8400張啤酒酒標，花了三個月手工黏貼而成，當下看到這個畫面，超酷的！

禁止酒駕，未成年請勿飲酒。

店內用占星術中的風、水、土、火四大元素的概念，來對應啤酒釀造的四種基本原料-麥芽、酒花、酵母、水，開發出四款啤酒。跟一般的啤酒瓶不同，這款啤酒瓶則是方型的啤酒瓶，看起來超像香水瓶。

此外，老闆用了恆春在地的地名來取名：「風」風吹砂啤酒、「火」出火啤酒、「水」南灣啤酒，「土」大尖山啤酒。





正當糾結到底要點哪一杯啤酒？那就都是試試看每一款啤酒的味道。看著男店員熟練地為我倒入啤酒，喝過風火水土四款啤酒，最後點了南灣啤酒。





南灣啤酒用墾丁的海水提煉成鹽入酒，喝起來帶點鹹味。第一次喝到這種帶點鹹味的啤酒，覺得超級特別的！

外面的天氣炎熱，獨自坐在餐廳的桌上，喝著啤酒，吹著冷氣。消暑一大半！雖然博物館展區有很大進步空間，博物館裡的在地精釀的啤酒值得一試！啤酒也有販賣，當伴手禮也是不錯的選擇！

恆春3000啤酒博物館

地址：屏東縣恆春鎮草埔路29-1號

開放時間：上午11:00~下午5:30(周四休息)

電話：(08)8881002

連結：臉書

門票：NT100，可抵用消費。DIY：麥汁2.5小時，釀酒5小時等體驗需事先詢問預約。