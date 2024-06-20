倉敷可哥大飯店 (Hotel Grand Cocoe Kurashiki) 位在倉敷車站旁走路5分鐘左右，距離倉敷美觀地區、三井OUTLET PARK都是步行可達範圍，交通非常方便！

飯店裝潢新穎有質感，融入了倉敷特有的丹寧風格，處處可見細節設計上的巧思。除了寬敞舒適的住宿空間，還有按摩池的泡湯大浴場、高評價的自助早餐！

本篇會分享單床雙人房實際入住心得、泡湯體驗，如果你也正在考慮岡山住宿、倉敷住宿，這家地點超優的飯店非常推薦！

●全文網址：https://365hygge.com/cocoe-hotel/ (含房型整理、更多細節介紹)

👋🏼 歡迎追蹤 365hygge 的 Facebook粉絲專頁、Instagram粉絲專頁

📸 分享更多更即時 ✈️旅遊、🍴美食、☕咖啡廳資訊

倉敷可哥大飯店 飯店位置

的交通位置非常優秀，從JR倉敷站出站走路只要5分鐘，要到知名的倉敷美觀地區步行約7分鐘左右。如果要逛Ario百貨公司，或是去三井OUTLET PARK購物，也都是步行可達距離。

倉敷可哥大飯店 飯店設施

倉敷可哥大飯店在一群新建的大樓之中，這一區有銀行、餐廳、咖啡廳，看上去都很新。沿著指標走就會看到飯店的入口。第一次去覺得有點難找，不過只要認著「看到倉敷東橫INN後，右轉進入人行道」就可以看到倉敷可哥大飯店囉。

大廳設施 走進3樓大廳，映入眼簾的是活潑明亮的座椅色系，寬敞的空間搭配通透的玻璃，白天和夜晚有著不一樣的氛圍。 大廳的一側有「自助 Welcome Drink」，有咖啡、茶水（茶包旁邊自取）。相關備品也要在這邊拿取，像是棉花棒、卸妝棉、洗面乳、牙刷/牙膏、刮鬍刀等（不過這間飯店房內浴室也還備有基本的一次性用品：刷背巾、梳子、牙刷/牙膏，除此此之外的用品就要在大廳拿取） 另外飯店也有販售蠻有質感的小紀念品─ 帆布袋和mt紙膠帶，結合了倉敷地區特有的丹寧和紙膠帶元素，融入在地文化設計。 ➥ 立刻查詢優惠房價：Booking 大浴場 倉敷可哥大飯店最讓我印象深刻的就是他們的大浴場了！整個空間不算大，不過五臟俱全，有半露天戶外泡湯區、室內泡湯區還有按摩池（女湯）（男湯是烤箱三溫暖設計） 旅行的時候剛好是平日晚上，整個大浴場的設施新穎明亮，也很乾淨，人少泡起來很舒服！ ➥ 立刻查詢優惠房價：Booking 泡完湯別忘了拿個免費的冰淇淋，再到休息區Chill一下。 倉敷可哥大飯店 單床雙人房住宿心得 這天住的是單床雙人房，房間空間很大，走道十分寬敞，房間內採用大量淺色木頭與丹寧灰的色系，很典型的日系配色，多了溫暖舒適感。 ➥ 立刻查詢優惠房價：Booking 玄關處有開放式的掛衣區，一進門就有全身立鏡。而房內的相關設備都藏身在木門後面，讓整體外觀看起來整齊清爽。桌子下方備有SHARP空氣清淨機、而電子鎖則結合抽屜，藏身在電視下方的桌腳處。 冰箱放在另一側的桌角，如果有要使用要打開開關，Check in 時有被提醒冰箱要手動開啟。快煮壺和丹寧馬克杯也備好在桌邊小櫥櫃中，這個杯子的色系很美，可惜大廳沒有販售。 衛浴設備給我的第一印象就是「白到發亮」！整套潔白的TOTO洗手台和免治便座，加上牆面、備品盒都是白色系，整個非常的亮白阿！ 浴室內的備品有一大一小毛巾、洗髮乳、沐浴乳，一次性備品提供：刷背巾、牙刷/牙膏、梳子。如果有需要其他一次性備品，要在3F大廳櫃台拿取。覺得一次性的備品其實可以都放在統一的地方讓房客依照需求取用，不然感覺上有些麻煩。

雙人床的空間很大，和室燈的設計、搭配木製床頭板，看上去很舒服。倉敷可哥大飯店全館的客房床墊都是席夢思床墊，軟硬適中，睡起來頗舒適。房間內還有小沙發椅，晚上在這裡來點零食宵夜也是挺不錯的！

很喜歡床頭和室燈的設計，除了更有日式感外，這邊也能控制房間內各個區域的分段式照明，從床頭燈、腳底小夜燈、床對面的桌燈、玄關燈等等。當然也有USB插座和一般電源插座，躺在床上就能控制燈火和充電，非常方便！

另一個值得分享的是倉敷可哥大飯店的室內睡衣，除了顏色好看，延續了飯店融入倉敷丹寧元素外，兩件式的睡衣質感也很柔軟，穿上去很舒服透氣（這個有賣！可以到大廳購買）

倉敷可哥大飯店 優缺點總結

住了一晚倉敷可哥大飯店的舒適單床雙人房，有大浴場泡澡放鬆，隔天再步行到倉敷美觀地區逛逛，輕鬆愜意。以下列出自己在入住時感受到的優缺點：

優點

•交通位置太優秀：如文章中數次提到，距離車站、倉敷美觀地區、三井OUTLET PARK都很近，不用擔心還沒開逛就鐵腿

•房間乾淨新穎、隔音好：明亮舒適的空間加上良好的隔音，睡起來很舒服

•有大浴場泡澡放鬆：大浴場空間規模不大，不過很舒適，還有按摩池，很讚

•服務人員貼心友善：在Check out時把貴重物品忘在房間的電子保險櫃內，後來想到回飯店詢問時有點緊張，前台人員馬上帶我回原本的房間尋找，等我都確認好後才離開，這個專業貼心的舉動讓人印象深刻

缺點

•房間衛浴設備沒有乾溼分離：雖然這項設施我沒有用到，不過個人較偏好有乾濕分離的浴室

•大浴場非房客也能入場：自己會比較偏好純粹提供給房客的大浴場，一來人員較單純可控，二來也不用擔心想去泡湯，但人潮太多反而覺得壅擠的情況

以上就是我實際入住倉敷可哥大飯店 (Hotel Grand Cocoe Kurashiki) 的住宿心得以及飯店相關資訊整理。推薦給正在考慮岡山住宿、倉敷住宿的人囉！

➥ 立刻查詢優惠房價：Booking

👋🏼 歡迎追蹤 365hygge 的 Facebook粉絲專頁、Instagram粉絲專頁

📸 分享更多更即時 ✈️旅遊、🍴美食、☕咖啡廳資訊

[延伸閱讀] 更多岡山旅行紀錄

倉敷

➥ [住宿] 倉敷皇家花園飯店 – 兼具現代設計與倉敷傳統文化，近車站、倉敷美觀地區、有大浴場！

➥ [食記] 有鄰庵 – 微笑布丁、涮豬肉定食，倉敷美觀百年老宅裡的幸福滋味

➥ [食記] 三宅商店 – 百年建築裡的咖哩香，倉敷美觀高評價町家喫茶店

➥ [食記] 倉敷珈琲館 – 咖啡迷必訪！超過50年的自家焙煎職人咖啡，tabelog 評選日本百大喫茶店

宇野

➥ [住宿] UNO HOTEL – 瀨戶內海跳島飯店首選！高質感客房、露天風呂泡湯、早餐套餐

➥ [泡湯] 瀨戶內溫泉玉之湯- 4大露天風呂天然溫泉，享受傳統日式泡湯

➥ [咖啡館] 宇野うのまち珈琲店：極美烤布蕾水果百匯，書海裡的甜點香

➥ [食記] 満月屋食堂：道地濃厚叉燒拉麵，宇野車站巷弄風格食堂

其他

➥ [行程] La Malle de Bois 觀光列車 – 走進超大旅行箱，來趟瀨戶內海列車旅行！（岡山⇌尾道‧宇野‧琴平‧日生）

➥ [行程] La Malle de Bois 觀光列車 – 圖解網路訂票教學、取票方式