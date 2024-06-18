Arlink多功能前開式鋁框行李箱 |出國最好用的行李箱推薦，具有手機支架、杯架、充電孔，還有重要文件的專屬位置。

最後更新時間 2024-06-18

Arlink多功能前開式鋁框行李箱，絕對是商務人士出國最好用的行李箱推薦！Arlink20寸多功能行李箱有白、灰、黑三種顏色，箱體是選用抗壓性極佳的德國拜耳100%純PC材質，Arlink行李箱不同的是具有前開式獨立空間，可放電腦和重要文件，還具有摺疊杯架、手機支架、充電孔等設計，以及安全性極佳的TSA海關三碼密碼鎖、超好推的多段式鋁合金拉桿、靜音萬向飛機輪，走到哪就能carry到哪，而且還享三年免費保固，品質有保障！

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Arlink 多功能前開式 鋁框純 PC 行李箱 ｜登機行李箱推薦





Arlink鋁框純PC行李箱，共有20吋、24吋、28吋、30吋等多尺寸的前開式鋁框行李箱，也是一款可以走到哪就能carry你到哪的多功能登機行李箱，像這款Arlink20吋登機箱外型簡約，但實用性和其功能卻相當多元且好用哦～

Arlink 20吋鋁框純PC行李箱規格：

尺寸：長38*寬23*高57cm（含把手和輪子）

容積：35L

重量：4.3kg

Arlink20吋鋁框登機行李箱，是選用德國拜耳100%純PC材質，抗壓性極佳，壓下去還會回彈，有別於其他市售行李箱抗撞性低的ABS或ABS+PC混合材質，就算不小心撞到也沒有碰傷，而且還通過CNS15331國家檢驗標準，品質安心保證。

Arlink這款多功能的20吋鋁框登機行李箱最特別的地方，就在於它有前開式的獨立空間！用三碼密碼鎖安全保護，不怕別人輕易打開。

裡面規劃可以放重要文件、電腦、護照、證件…等獨立夾層，讓東西多到炸的商務人士，或是像我們帶小孩出門的人來說，登機不再手忙腳亂地找東西。

在密碼鎖上還有USB/TYPE-C充電孔設計，可以用來充手機，另外夾層內也有配可讓行動電源使用的充電線，方便性絕對是100分，也讓有用電焦慮症的人不再煩惱。

在側邊選用TSA海關三碼密碼鎖，安全性極佳，一開始我還很狐疑有鑰匙孔，但為什麼沒有附鑰匙給我使用，沒想到這個鎖是海關專用，碰到行李需要安檢時，海關人員那邊有鑰匙可以快速又無損安檢，這樣就不必擔心行李箱被破壞了。

在邊框的設計上，同樣是選用鋁合金的材質，相較一般拉鍊行李箱更加耐用、耐撞又防水，重點更安全，不容易被撬開偷竊。

行李箱我最在意推起來的滑順感，Arlink鋁框行李箱完全沒讓我失望，選用360度的4輪靜音萬向飛機輪，推起來沒有什麼聲音，裡面裝滿東西前推後拉或旋轉都很順，就算我一手牽小孩一手推行李箱完全不卡卡。

行李箱後面還設計隱藏版的摺疊杯架，放飲料、雨傘、水壺通通行，完全可以讓我解放雙手。

一般行李箱操邊側邊都是固定座，沒想到Arlink行李箱把它變成多用途的掛鉤兼固定座設計，小變化大用途，在機場血拼或帶伴手禮直接把行李箱當購物車都不是問題。

Arlink行李箱真的把行李箱各個角落用到最極致，尤其是拉桿上的隱藏式手機支架設計最讓我驚艷，在候機或等車時追劇或是視訊時都能讓雙手忙碌處理事情。

鋁合金拉桿的部分除了上面有手機支架外，也是可依身高、地形…等需求設計的多段式拉伸桿。

裡面空間的收納空間容量其實蠻大的，裝基本要出差四天的衣服是可以的。

另外還有設計乾溼分離的拉鍊袋，可以把襪子、內衣褲等乾物，以及清潔用品等濕物分開放，要找東西也不用翻箱倒櫃了。

Arlink行李箱提供3年免費保固，不只箱體有保固之外，就連輪子、拉桿、密碼鎖、提把等消耗品的維修都有包含在裡面，CP值真的很高！

Arlink多功能前開式鋁框行李箱｜評價

Arlink多功能前開式鋁框行李箱評價意外的好，這款Arlink20吋多功能前開式鋁框登機箱，是款兼具外型和實用性、安全性的登機箱，TSA海關密碼鎖，最特別的是有前開式設計，筆電專屬收納層，豐富的隔層空間，各類物品都能妥善收納，而且靜音輪很安靜有很好推，整體非常有質感。還在找多功能登機箱或是即將出國旅遊嗎？不妨趁現在momo 618優惠活動入手一個吧！

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