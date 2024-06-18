



洛屋-牛骨拉麵、鴨清湯拉麵~還真的第一次吃到這種乳白色拉麵湯!

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之前看到網路上有分享一家新開的拉麵店、

特點是牛骨還有鴨湯！

這種沒什麼吃（聽）過的湯頭類型、

讓人很有興趣呢❤

當然要找時間來嚐嚐味道！

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〖洛屋-牛骨拉麵、鴨清湯拉麵〗





地址就在中山路的大馬路旁邊。

店面不大、但白底黑字的招牌很大！





裡面就只有吧台的10個座位區、

進門後右手邊有一台點餐機器。

（不過我覺得這個點餐動線有點不方便啊！

而且第一次去的應該不知道從何點餐入座。）





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◆［泡系牛骨白湯］





泡系拉麵的特點就是

會在湯頭表面打出一層細密氣泡，

讓入口的味道能更加綿密濃厚~

（記得以前在高雄吃過的多一點咖啡館、

裡頭附餐的蘑菇濃湯也是用這種手法！）





所以看見這浮著奶泡的純白色湯頭、

還真有種再喝熱牛奶的感覺~

再加上豔紅牛肉的對比~好特別啊!





味道上當然也是醇厚香濃（整碗喝光！）、

可那種濃厚感跟雞白湯是完全不同的類型。





且不知道是不是多了橘子切片（柑橘果香）的關係、

喝起來蠻清爽的~





麵條口感硬彈滑溜、牛肉軟嫩好吃。





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◆［人氣小鴨］

就像是拉麵店常看的叉燒碎肉！

不同之處在於洛屋是用鴨肉而非豬肉。

但炙燒鴨肉也是超~美味的！





不僅油脂豐腴、還比豬肉多了份Q彈口感，

直接加一碗白飯配著吃完。





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◆［櫻桃鴨胸］

看著是又肥又嫩、咬著也是又嫩又香

那細嫩豐腴的油脂肉感

加上越嚼越濃的鴨肉滋味，著實好吃❤





而且其實這鴨胸是有點偏涼的、

但豐腴的油脂卻不會讓人感到膩口呢！

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▶二訪看到那件好帥的特攻制服!





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◆［特製鴨出汁-海鹽口味］

拉麵送上是肉眼可見的清！

乍看之下就跟去麵攤吃麵附贈的熱湯差不多。





但入口後可以明顯感覺到那濃郁醇清的鹹香滋味

那種味道的厚度、會瞬間聯想到雞湯的感覺!

但比雞湯又在輕盈許多~





爽口系！配檸檬片正適合❤





鴨肉依然是軟嫩豐腴、肉香濃郁!





店名：洛屋-牛骨拉麵、鴨清湯拉麵

地址：臺南市中西區中山路32號

時間：上午11:00 - 下午2:00

下午4:30 - 下午8:00