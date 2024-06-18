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洛屋-牛骨拉麵、鴨清湯拉麵~還真的第一次吃到這種乳白色拉麵湯!

2024-06-18 22:47:00 沾墨點落 人氣：106
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窩客好文

沾墨點落

發表篇數：671篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

洛屋 - 牛骨拉麵、鴨清湯拉麵
place台南市中西區中山路32號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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/tmp/phphnTI4t

洛屋-牛骨拉麵、鴨清湯拉麵~還真的第一次吃到這種乳白色拉麵湯!

之前看到網路上有分享一家新開的拉麵店、
特點是牛骨還有鴨湯

這種沒什麼吃（聽）過的湯頭類型、
讓人很有興趣呢
當然要找時間來嚐嚐味道！

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〖洛屋-牛骨拉麵、鴨清湯拉麵〗

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地址就在中山路的大馬路旁邊。
店面不大、但白底黑字的招牌很大！

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裡面就只有吧台的10個座位區、
進門後右手邊有一台點餐機器。
（不過我覺得這個點餐動線有點不方便啊！
而且第一次去的應該不知道從何點餐入座。）

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◆［泡系牛骨白湯］

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泡系拉麵的特點就是
會在湯頭表面打出一層細密氣泡，
讓入口的味道能更加綿密濃厚~
（記得以前在高雄吃過的多一點咖啡館、
裡頭附餐的蘑菇濃湯也是用這種手法！）

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所以看見這浮著奶泡的純白色湯頭、
還真有種再喝熱牛奶的感覺~
再加上豔紅牛肉的對比~好特別啊!

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味道上當然也是醇厚香濃（整碗喝光！）
可那種濃厚感跟雞白湯是完全不同的類型。

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且不知道是不是多了橘子切片（柑橘果香）的關係、
喝起來蠻清爽的~

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麵條口感硬彈滑溜、牛肉軟嫩好吃。

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◆［人氣小鴨］

就像是拉麵店常看的叉燒碎肉！
不同之處在於洛屋是用鴨肉而非豬肉。
但炙燒鴨肉也是超~美味的！

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不僅油脂豐腴、還比豬肉多了份Q彈口感，
直接加一碗白飯配著吃完。

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◆［櫻桃鴨胸］

看著是又肥又嫩、咬著也是又嫩又香
那細嫩豐腴的油脂肉感
加上越嚼越濃的鴨肉滋味，著實好吃

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而且其實這鴨胸是有點偏涼的、
但豐腴的油脂卻不會讓人感到膩口呢！

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▶二訪看到那件好帥的特攻制服!

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◆［特製鴨出汁-海鹽口味］

拉麵送上是肉眼可見的清！
乍看之下就跟去麵攤吃麵附贈的熱湯差不多。

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但入口後可以明顯感覺到那濃郁醇清的鹹香滋味
那種味道的厚度、會瞬間聯想到雞湯的感覺!
但比雞湯又在輕盈許多~

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爽口系！配檸檬片正適合

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鴨肉依然是軟嫩豐腴、肉香濃郁!

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店名：洛屋-牛骨拉麵、鴨清湯拉麵

地址：臺南市中西區中山路32號

時間：上午11:00 - 下午2:00
    下午4:30 - 下午8:00

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沾墨點落

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