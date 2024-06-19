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新北市中和區推薦新開幕海牧水產鍋物中和四號公園店超療癒水母~海鮮產地直送|採用美福肉品|食材都有產銷履歷吃得安心!!

2024-06-19 10:00:00 豺狼做料理 人氣：103
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窩客好文

豺狼做料理

發表篇數：50篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 中和區

造訪商家：

海牧水產鍋物 四號公園店
phone02-2929788
place新北市中和區中和路350巷12號350巷12號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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水母.jpg

推薦老字號海牧水產鍋物在中和四號公園新開幕囉!超大超療癒水母

豺狼Youtube介紹https://youtube.com/shorts/EU06mjtjQzg

海牧水產鍋物四號公園店目錄

#簡介及環境介紹

#交通及停車資訊

#四號公園店菜單

#豺狼小幫手食記分享

#四號公園店相關資訊

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海牧水產鍋物 四號公園店簡介及環境介紹

推薦老字號海牧水產鍋物在中和四號公園新開幕囉!超大超療癒水母

海牧水產目前在北部地區已經有三家分店,四號公園店於2024年03月開幕了!
第一次看到這個店名我立刻聯想到~~海上牧場~~鮮
海牧主要是提供水產個人鍋物

推薦新開幕海牧水產鍋物中和四號公園店超療癒水母~海鮮產地直送提供的鍋底是店家自己熬煮不添加任任何人工香劑推薦新開幕海牧水產鍋物中和四號公園店超療癒水母~海鮮產地直送健康有保障
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喜歡手作的小幫手一進門就被這一大幅的編織給吸引了,這是闆娘以海洋為主題親自編製的喔~

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慶祝開幕現在有多重優惠,開鍋好禮!活海鮮超值加價購!....詳細請看官網!!

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海牧的座位有分為一樓及二樓,座位旁是一大片玻璃,可以直接看到外面綠意盎然的四號公園是不是很舒服.
二樓個人座位每個位置都有插座,一個人用餐滑手機也不怕沒電,是不是很貼心!!​​​​​​

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海牧四號公園店一樓及二樓都有一個超療癒的水母缸,聽說有三種不同品種的水母,搭配燈光的變化~~超級漂亮!我覺得小孩來這用餐會好好看水母,爸爸媽媽可以安心吃美食~好讚!

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座位是半開放式,有非常多種組合,環境寬敞.乾淨.明亮,不論朋友聚會或家庭聚餐都很適合!

海牧水產鍋物 四號公園店交通及停車資訊

海牧四號公園店交通非常方便,不論搭捷運或開車都很方便,
推薦新開幕海牧水產鍋物中和四號公園店超療癒水母~海鮮產地直送捷運永安站走路只要4分鐘,推薦新開幕海牧水產鍋物中和四號公園店超療癒水母~海鮮產地直送國立台灣圖書館地下停車場走路只要2分鐘

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海牧水產鍋物 四號公園店菜單
海牧的餐點組合非常多元不論海鮮.肉品.雞.鴨.都有,連素食朋友都考慮到了,真優秀!!

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豺狼小幫手食記分享

今天我們點了兩種不同的套餐(雙魚豬肉鍋.老饕の食鍋)又加點了特色單品(蛋餃.金縷豆皮..)

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每一鍋都含有一個菜盤及主食選擇!原味湯底是用大骨.蔬菜.柴魚熬煮沒有添加調味劑唷!另外想吃特殊的鍋底可以加價,也有很多選擇喔!

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海牧的菜盤沒有太多的餃類或加工品,他的蔬菜非常鮮甜清脆,大多是健康的菇類.芋頭.蒟蒻..還有水果玉米超級讚的,我超愛

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豺狼點的是老饕の食鍋$790,上菜我們真的有驚豔到,鮮蝦是用鐵串串起來,因為他上桌的時候還是活的!他的腳腳還在動!不串的話下鍋會跳喔!
蛤蜊不是那種超級大顆,但是很新鮮很飽滿很鮮甜,安格斯牛小排是有厚度的又大片,我們習慣吃5分熟只要正反面稍稍涮一下,口感是厚實香甜的很讚!

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小幫手點了雙魚豬肉鍋$360,這組合我超級喜歡的,我加點了番茄鍋底$70
這番茄鍋底超濃超清爽的,還吃的到番茄!番茄湯底會越煮越濃香.
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鱸魚跟鯛魚切得很厚實大塊,下鍋不會鬆散,煮到剛剛好的熟度，又新鮮又軟嫩，超讚的
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主鍋搭配的是豬梅花小幫手比較怕油膩,不像豬五花比較肥稍微有負擔，梅花肉不油又可以吃到肉的咬勁

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看到別桌老客人,問老闆今天有沒有鮭魚生魚片?~~我們立馬加點!加點!
這鮭魚生魚片油花豐富又鮮甜超鮮超讚的,難怪吃過的客人會直接點,推薦!來一定要記得問喔!

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金縷豆皮$50,金縷豆皮超級特別，跟紙一樣薄，下鍋煮幾秒就熟了，吸滿湯汁吃超級讚

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手工蛋餃$100,一般冷凍蛋餃都是外皮薄薄的下鍋就開,而這個蛋餃內餡飽滿,外皮是手工製作真的很香很好吃.

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海牧用餐還有各種飲料.可樂.雪碧.霜淇淋可以自行取用喔!
今天整體用餐我們給5星好評喔!四號公園店之前晚上散步就看到有人貼著玻璃在看水母覺得很有趣,
餐點品質真的很讚!不管海鮮或肉品我覺得都在水準之上,以這樣的品質我們覺得價格很合理,
加上整體的環境佈置,除了療癒的水母缸.樓梯的網美牆....都可以感受到店家的用心,
我們很推薦大家來海牧水產鍋物喔~很適合假日到四號公園走走全家大小一起來用餐!!

海牧水產鍋物 四號公園店相關資訊

地址:新北市中和區中和路350巷12號
電話:02 2929 7888
營業時間:11:00–22:00
訂位:https://line.me/R/ti/p/@159gtzao?from=page&searchId=159gtzao
官網:https://himu.com.tw/
粉專:https://www.facebook.com/profile.php?id=61556599813339

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https://www.youtube.com/@wolf10300/videos
大家可以許願唷~想看我們去哪裡吃?哪裡玩?可以告訴我們唷~

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