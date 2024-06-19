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海牧水產鍋物 四號公園店簡介及環境介紹

海牧水產目前在北部地區已經有三家分店,四號公園店於2024年03月開幕了!

第一次看到這個店名我立刻聯想到~~海上牧場~~鮮

海牧主要是提供水產個人鍋物

提供的鍋底是店家自己熬煮不添加任任何人工香劑 健康有保障

嚴選供應商保證原肉採用美福肉品 產銷履歷品質有保證

海鮮產地直送 降低成本反饋給消費者



喜歡手作的小幫手一進門就被這一大幅的編織給吸引了,這是闆娘以海洋為主題親自編製的喔~



慶祝開幕現在有多重優惠,開鍋好禮!活海鮮超值加價購!....詳細請看官網!!



海牧的座位有分為一樓及二樓,座位旁是一大片玻璃,可以直接看到外面綠意盎然的四號公園是不是很舒服.

二樓個人座位每個位置都有插座,一個人用餐滑手機也不怕沒電,是不是很貼心!!​​​​​​



海牧四號公園店一樓及二樓都有一個超療癒的水母缸,聽說有三種不同品種的水母,搭配燈光的變化~~超級漂亮!我覺得小孩來這用餐會好好看水母,爸爸媽媽可以安心吃美食~好讚!



座位是半開放式,有非常多種組合,環境寬敞.乾淨.明亮,不論朋友聚會或家庭聚餐都很適合!

海牧水產鍋物 四號公園店交通及停車資訊

海牧四號公園店交通非常方便,不論搭捷運或開車都很方便,

捷運永安站走路只要4分鐘, 國立台灣圖書館地下停車場走路只要2分鐘



海牧水產鍋物 四號公園店菜單

海牧的餐點組合非常多元不論海鮮.肉品.雞.鴨.都有,連素食朋友都考慮到了,真優秀!!

豺狼小幫手食記分享

今天我們點了兩種不同的套餐(雙魚豬肉鍋.老饕の食鍋)又加點了特色單品(蛋餃.金縷豆皮..)

每一鍋都含有一個菜盤及主食選擇!原味湯底是用大骨.蔬菜.柴魚熬煮沒有添加調味劑唷!另外想吃特殊的鍋底可以加價,也有很多選擇喔!

海牧的菜盤沒有太多的餃類或加工品,他的蔬菜非常鮮甜清脆,大多是健康的菇類.芋頭.蒟蒻..還有水果玉米超級讚的,我超愛

豺狼點的是老饕の食鍋$790,上菜我們真的有驚豔到,鮮蝦是用鐵串串起來,因為他上桌的時候還是活的!他的腳腳還在動!不串的話下鍋會跳喔!

蛤蜊不是那種超級大顆,但是很新鮮很飽滿很鮮甜,安格斯牛小排是有厚度的又大片,我們習慣吃5分熟只要正反面稍稍涮一下,口感是厚實香甜的很讚!

小幫手點了雙魚豬肉鍋$360,這組合我超級喜歡的,我加點了番茄鍋底$70

這番茄鍋底超濃超清爽的,還吃的到番茄!番茄湯底會越煮越濃香.





鱸魚跟鯛魚切得很厚實大塊,下鍋不會鬆散,煮到剛剛好的熟度，又新鮮又軟嫩，超讚的



主鍋搭配的是豬梅花小幫手比較怕油膩,不像豬五花比較肥稍微有負擔，梅花肉不油又可以吃到肉的咬勁



看到別桌老客人,問老闆今天有沒有鮭魚生魚片?~~我們立馬加點!加點!

這鮭魚生魚片油花豐富又鮮甜超鮮超讚的,難怪吃過的客人會直接點,推薦!來一定要記得問喔!

金縷豆皮$50,金縷豆皮超級特別，跟紙一樣薄，下鍋煮幾秒就熟了，吸滿湯汁吃超級讚

手工蛋餃$100,一般冷凍蛋餃都是外皮薄薄的下鍋就開,而這個蛋餃內餡飽滿,外皮是手工製作真的很香很好吃.

海牧用餐還有各種飲料.可樂.雪碧.霜淇淋可以自行取用喔!

今天整體用餐我們給5星好評喔!四號公園店之前晚上散步就看到有人貼著玻璃在看水母覺得很有趣,

餐點品質真的很讚!不管海鮮或肉品我覺得都在水準之上,以這樣的品質我們覺得價格很合理,

加上整體的環境佈置,除了療癒的水母缸.樓梯的網美牆....都可以感受到店家的用心,

我們很推薦大家來海牧水產鍋物喔~很適合假日到四號公園走走全家大小一起來用餐!!

海牧水產鍋物 四號公園店相關資訊



地址:新北市中和區中和路350巷12號

電話:02 2929 7888

營業時間:11:00–22:00

訂位:https://line.me/R/ti/p/@159gtzao?from=page&searchId=159gtzao

官網:https://himu.com.tw/

粉專:https://www.facebook.com/profile.php?id=61556599813339

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