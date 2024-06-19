今(2024)年是台南極具意義的一年!

西元1624年荷蘭人首度進到台南建立殖民政權，被視為是台灣全球化的起點

至今恰好滿400年，台南市政府偕同眾多企業和在地商家，準備整年度的活動

不僅讓大家共襄盛舉，也能更認識台南歷史與現代多元文化價值

中華電信特別打造的5G元宇宙「YoCity 悠遊城市」

透過手機或電腦就能穿越時空，置身於安平古堡、南紡購物中心和其他虛擬實境景點

還有許多品牌商品與美食的擬真3D模型，可無死角翻轉細看，還能快速導向品牌官方平台獲得更多消息

探索「YoCity」元宇宙不僅能暢遊府城，也認識更多在地優質品牌，享受 逛街購物的樂趣

這次網路訂購台南的「好醋咪HOLLY SU」與「如你所享 藥膳雞湯」，吃好喝好，贈禮自享兩相宜

「YoCity 悠遊城市」平台介紹

首先來介紹如何在「YoCity」元宇宙中暢遊吧!

目前「YoCity」可以從Google Play和Apple App Store下載， 也有電腦網頁版

→ YoCity官方網站

→ YoCity APP下載(Google Play)

→ YoCity APP下載(Apple App Store)

→ YoCity精選店家

▲「YoCity」首次登入

(左上/圖1)登入畫面；(右上/圖2)首次登入會需要設定角色性別

(左下/圖3、右下/圖4)就跟許多虛角色扮演遊戲或FB虛擬替身類似，可以依喜好塑造出自己的角色外觀與服飾

不過目前只能詳細編輯面容細節，至於身形則是固定，服裝也是數十款套裝可選，沒有太多客製化的選項

▲「YoCity」首頁大廳

是一個很像晶圓的圓形廣場~

左下角選項：聊天室、拍照、分享連結；右下角選項：分享與編輯照片、表情符號、動作

以上都是當有其他人物(用戶)在場時，可以互動和分享資訊的

廣場外緣則有數個螢幕畫面，目前有南紡購物中心、鹽水蜂炮、安平古堡、高雄亞灣中心....... (之後還會有更多展區開放)

當人物走到螢幕前的白色圓形，就可以前往該展區

▲「YoCity」安平古堡

(圖2、圖3)那360度的環景讓我好驚豔! 除了古堡、砲台、雕像、圍欄等建築，周圍的樹木、天空、遠方的大樓和景色都很寫實，就像LIVE即時景象

(圖3、圖4)若遇到福爾摩沙長官NPC(紅箭頭)，他會介紹安平古堡的歷史

▲「YoCity」南紡購物中心

▲「YoCity」南紡購物中心

(圖1)展區沒有仿照南紡購物中心的真實建築，目前就是一層樓的方形空間，牆上有不少品牌logo，點按進去會有品牌介紹

(圖2)好玩的是，擺設的商品3D模型，是可以點開查看的(綠箭頭)

(圖3)3D模型非常寫實，還可以拉進細看、任意翻轉；若是想要知道該商品的更多資訊，可以點按右下角的「瞭解更多」(紅箭頭)

(圖4)會導向到Hami市集頁面或是品牌官方平台(官網/FB/IG)

▲「YoCity」高雄亞灣中心

場景就是高雄駁二藝術特區大勇路上

還有真實存在的紅色貨櫃藝術品「巨人的積木」(吳寬瀛，2017)和「彩虹地景」(2020)

路上的兩排市集攤位，可以近距離觀看和點選桌上的3D模型(黃箭頭)

這些品牌官方平台(官網/FB/IG)，也能從模型的「瞭解更多」(紅箭頭)導向過去

場景和商品都很真實，感覺真的就像在駁二逛市集呢！

▲「YoCity」百大品牌館

與「YoCity」合作精選店家，包含餐飲美食、伴手禮、服飾配件、休閒娛樂、運動保健、3C家電，目前多為台南品牌，也有少數高雄和嘉義商家

(圖2)同樣地，桌上的模型都可以點選(黃箭頭)

(圖3)在模型頁面右下角的「瞭解更多」(紅箭頭)可導向到品牌官方平台(官網/FB/IG)

(圖4)品牌牆的品牌logo也都能點選(綠箭頭)

▲「YoCity」百大品牌館

點選品牌logo後，會出現品牌文字介紹，右下角的「瞭解更多」會導向牌官方平台(官網/FB/IG)

這次我就是從百大品牌館選擇兩家不錯的台南品牌，網路訂購來嚐鮮看看

分別是「如你所享 藥膳雞湯」《嘗鮮組合3入組》和「好醋咪HOLLY SU」《臺南建城400年禮盒限定版》

好醋咪 HOLLY SU《臺南建城400年禮盒限定版》

「好醋咪 HOLLY SU」遵循70年古法技術，並以苗栗銅鑼製造的陶甕密封陳釀

先以大米、獨家培養酵母發酵三年的基底醋，再加入新鮮水果密封精釀三年以上

原料天然簡單，無防腐劑、農藥、人工添加物；經過「二次發酵」 讓酵母充分進行醇化作用，增加醋的醇度，也降低辛辣感

使釀造出的原醋香醇順口、不嗆鼻、不燒喉嚨

目前有多款鮮果釀造醋、四物醋、醋飲，也有隨身鋁箔包和禮盒，不論原汁或稀釋飲用、料理入菜、贈禮都有合適選擇

→ 官方網站

→ 官方Instgram

→ 官方FaceBook

▲好醋咪HOLLY SU《臺南建城400年禮盒限定版》

可愛的小瓶裝，瓶底設計還能讓三瓶穩穩地疊在一起

正面貼著臺南400貼紙，三種顏色各代表三種口味、三種寓意

▲好醋咪HOLLY SU [媽祖尚青]青梅醋

溫和的酸韻和青梅香氣，讓人感覺彷彿胃袋清空、消化道暢通，清新爽口又刺激食慾；儘管無稀釋、直接啜飲原醋，醋的酸度也很合宜，不嗆辣或刺鼻

甜度我也可接受，整體相當潤喉順口，完全不會讓我有眉頭微皺或直接變成被檸檬洗臉的樣子

青梅醋是三款中我覺得甜味最重、香氣最淡的醋，所以我覺得加水比例就自行斟酌，太濃可能還是覺得甜，太稀則梅果香氣會太淡

▲好醋咪HOLLY SU [百年希旺] 鳳梨醋

沒有新鮮鳳梨的酸韻和清新香氣，比較像是熟透果肉那更厚實的甜感

鳳梨醋是三款促中香氣最馥郁的，且酸度低，要不是因為原醋甜，不然這酸度要直接飲用也沒問題

▲好醋咪HOLLY SU [成功歸來]四物醋

四物和醋是我起初意想不到的組合，喝過後發現風味也很搭!

我曾經喝過幾數款便利商店或賣場能買到的玻璃罐裝四物飲，覺得好醋咪四物醋既有幾分熟悉，又多幾分特色

好醋咪的四物醋的四物中藥材(當歸、川芎、白芍、熟地)味道恬淡，香甜不苦澀，並有清新順口、不過度刺激的醋酸韻

不論是...(1)不喜歡太重中藥味、(2) 只接受四物湯(熱食)、無法接受四物飲(常溫或冷食)的人，都可以嚐試看看好醋咪四物醋，風味應該會容易被接受

※懷孕與生理期間請避免飲用

▲好醋咪HOLLY SU《臺南建城400年禮盒限定版》

2018年衛生福利部食品藥物管理署(食藥署)公告「包裝食用醋標示規定」，明訂需要標示明確是釀造食醋、調理食醋(釀造調理食醋)或合成食醋

其中《臺南建城400年禮盒限定版》的三款醋都是釀造調理食醋

官網建議原醋或稀釋飲用；加飲用水或是氣泡水依個人喜好5-10倍稀釋，但不要用熱水(60℃以上)避免破壞珍貴的酵素

如你所享 養生湯匠《嘗鮮組合3入組》

選用SGS驗證標章的台灣雞肉，經切塊、汆燙後，與溫補漢方藥膳、精選食材文火長時熬煮，

雞肉的鮮美和食材風味完美融合，成就出滋補養生的雞湯。

真空包裝與急速冷凍出貨， 僅需簡單復熱，十分鐘內就能將原汁原味的藥膳雞湯端上桌!

→ 官方網站

→ 官方Instgram

→ 官方FaceBook

▲目前如你所享提供6款養生雞湯：四物雞、剝皮辣椒雞、冬菇雞、蒜頭雞、當歸雞、人參雞

我這次從官方訂購《嘗鮮組合3入組》，挑選的是四物雞、剝皮辣椒雞、蒜頭雞

※產品規格

總重 800 g(含固形物 200 g)

真空包裝，每包約1-2人分量，適合個人或小家庭

※警語

過敏原： 奶、豆

當歸雞湯和四物雞湯不適合孕婦和生理期間女性食用

※建議加熱方式

[微波爐]拆袋後，中高火(700W)加熱約5-10分鐘

[電鍋]拆袋後，蒸煮8-12分鐘

[直火加熱]拆袋後再加入100 mL水，小火加熱5-10分鐘

[隔水加熱]完整袋裝放入沸水中，小火加熱10-15分鐘

▲如你所享 藥膳雞湯 加熱過程

三種雞湯分別用微波、電鍋和爐火加熱；唯有爐火加熱的蒜頭雞湯有加約100 mL開水，其他則無再加水或任何食材

▲如你所享 藥膳雞湯

三種廚具一起使用，十分鐘後三碗熱騰騰雞湯就上桌啦

▲如你所享 藥膳雞湯「四物雞湯」

※熱量 288 kcal/ 份

以四物(當歸、白芍、熟地、川芎)和桂枝、甘草、枸杞等多漢方藥材熬煮 ，有溫和沁甜的藥膳味，反而四物味道相對細微，整體喝起來就像是大眾普遍能接受的溫補藥膳湯。

每份雞湯的雞肉都是五塊，約是三、四塊棒棒腿和一、二塊背骨部位，帶皮和帶骨

肉都夠厚實，肉質不到多汁，但細緻、有彈性、不乾澀，也很容易從骨頭上分離；雞皮不肥，沒有挾帶脂肪

而且很值得讚賞的是，骨頭切面完整俐落，不會有碎骨，在啃肉或喝湯時都免擔心被尖韌細骨扎到

▲如你所享 藥膳雞湯「剝皮辣椒雞湯」

※熱量 376 kcal/ 份

湯頭呈現清澈的棕黃色，湯面上的浮油很少； 剝皮辣椒香氣溫潤，辣感極溫和，就是在喉嚨會冒出暖暖的、麻麻的感覺，舒服不燥熱

是三款雞湯中我最喜歡的

▲如你所享 藥膳雞湯「蒜頭雞湯」

※熱量 368 kcal/ 份

湯頭呈現半清半稠的乳白色，一樣浮油超少；有滿滿切碎的蒜頭和五、六瓣完整蒜瓣，還有枸杞點綴

熬煮過的蒜瓣柔軟易化、毫無辛辣與嗆味，香甜溫潤，不用擔心喝完後嘴巴會殘留蒜味

好玩的、好吃的，都在「YoCity 悠遊城市」!

以一支智慧型手機或一台電腦，打開「YoCity 悠遊城市」就能在台南暢遊和購物

建築街道、天然風景或是購物商品的寫實呈現，讓人彷彿親自置身其中

目前有南紡購物中心、鹽水蜂炮、安平古堡...等景點，未來將會有更多府城與其他縣市的景點陸續開放

快來「YoCity 悠遊城市」元宇宙自由旅行吧!

→ YoCity官方網站

→ YoCity APP下載(Google Play)

→ YoCity APP下載(Apple App Store)

→ YoCity精選店家

伴手禮店家資訊

好醋咪HOLLY SU(百穎國際)

地址：台南市東區東門路三段115號1樓

電話：06-2906547

服務：網路販售/實體店面代售

如你所享 養生湯匠(閎耀冷凍食品)

地址：台南市南區金華路二段39巷28號

電話： 06-2620287

服務：網路販售

台南旅遊資訊可參考

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