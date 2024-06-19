為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > [食記。台南]如你所享 藥膳雞湯&好醋咪HOLLY SU《臺南建城400年限定禮盒》。在YoCity APP元宇宙探索府城景點和美食…

[食記。台南]如你所享 藥膳雞湯&好醋咪HOLLY SU《臺南建城400年限定禮盒》。在YoCity APP元宇宙探索府城景點和美食文化吧!

2024-06-19 08:10:00 小狐尼 NiNi 人氣：115
share
窩客好文

小狐尼 NiNi

發表篇數：323篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

好醋咪 HOLLY SU
phone06-2906547
place台南市東區東門路三段115號1樓
作者本次評價：
3.45
美味度
3.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.00
share place
寫文章 回報歇業

202406 YoCity 悠遊城市

今(2024)年是台南極具意義的一年!

西元1624年荷蘭人首度進到台南建立殖民政權，被視為是台灣全球化的起點

至今恰好滿400年，台南市政府偕同眾多企業和在地商家，準備整年度的活動

不僅讓大家共襄盛舉，也能更認識台南歷史與現代多元文化價值

 

中華電信特別打造的5G元宇宙「YoCity 悠遊城市」

透過手機或電腦就能穿越時空，置身於安平古堡、南紡購物中心和其他虛擬實境景點

還有許多品牌商品與美食的擬真3D模型，可無死角翻轉細看，還能快速導向品牌官方平台獲得更多消息

探索「YoCity」元宇宙不僅能暢遊府城，也認識更多在地優質品牌，享受逛街購物的樂趣

這次網路訂購台南的「好醋咪HOLLY SU」與「如你所享 藥膳雞湯」，吃好喝好，贈禮自享兩相宜

 

「YoCity 悠遊城市」平台介紹

首先來介紹如何在「YoCity」元宇宙中暢遊吧!

目前「YoCity」可以從Google Play和Apple App Store下載，也有電腦網頁版

YoCity官方網站

YoCity APP下載(Google Play)

YoCity APP下載(Apple App Store)

YoCity精選店家

202406 YoCity操作_設定角色

▲「YoCity」首次登入

(左上/圖1)登入畫面；(右上/圖2)首次登入會需要設定角色性別

(左下/圖3、右下/圖4)就跟許多虛角色扮演遊戲或FB虛擬替身類似，可以依喜好塑造出自己的角色外觀與服飾

不過目前只能詳細編輯面容細節，至於身形則是固定，服裝也是數十款套裝可選，沒有太多客製化的選項

202406 YoCity操作_大廳

▲「YoCity」首頁大廳

是一個很像晶圓的圓形廣場~

左下角選項：聊天室、拍照、分享連結；右下角選項：分享與編輯照片、表情符號、動作

以上都是當有其他人物(用戶)在場時，可以互動和分享資訊的

廣場外緣則有數個螢幕畫面，目前有南紡購物中心、鹽水蜂炮、安平古堡、高雄亞灣中心....... (之後還會有更多展區開放)

當人物走到螢幕前的白色圓形，就可以前往該展區

202406 YoCity操作_安平古堡

▲「YoCity」安平古堡

(圖2、圖3)那360度的環景讓我好驚豔! 除了古堡、砲台、雕像、圍欄等建築，周圍的樹木、天空、遠方的大樓和景色都很寫實，就像LIVE即時景象

(圖3、圖4)若遇到福爾摩沙長官NPC(紅箭頭)，他會介紹安平古堡的歷史

202406 YoCity操作_南紡購物中心

▲「YoCity」南紡購物中心

202406 YoCity操作_南紡購物中心

▲「YoCity」南紡購物中心

(圖1)展區沒有仿照南紡購物中心的真實建築，目前就是一層樓的方形空間，牆上有不少品牌logo，點按進去會有品牌介紹

(圖2)好玩的是，擺設的商品3D模型，是可以點開查看的(綠箭頭)

(圖3)3D模型非常寫實，還可以拉進細看、任意翻轉；若是想要知道該商品的更多資訊，可以點按右下角的「瞭解更多」(紅箭頭)

(圖4)會導向到Hami市集頁面或是品牌官方平台(官網/FB/IG)

202406 YoCity操作_高雄亞灣市集

▲「YoCity」高雄亞灣中心

場景就是高雄駁二藝術特區大勇路上

還有真實存在的紅色貨櫃藝術品「巨人的積木」(吳寬瀛，2017)和「彩虹地景」(2020)

路上的兩排市集攤位，可以近距離觀看和點選桌上的3D模型(黃箭頭)

這些品牌官方平台(官網/FB/IG)，也能從模型的「瞭解更多」(紅箭頭)導向過去

場景和商品都很真實，感覺真的就像在駁二逛市集呢！

202406 YoCity操作_百大品牌館

▲「YoCity」百大品牌館

與「YoCity」合作精選店家，包含餐飲美食、伴手禮、服飾配件、休閒娛樂、運動保健、3C家電，目前多為台南品牌，也有少數高雄和嘉義商家

(圖2)同樣地，桌上的模型都可以點選(黃箭頭)

(圖3)在模型頁面右下角的「瞭解更多」(紅箭頭)可導向到品牌官方平台(官網/FB/IG)

(圖4)品牌牆的品牌logo也都能點選(綠箭頭)

202406 YoCity操作_百大品牌館

▲「YoCity」百大品牌館

點選品牌logo後，會出現品牌文字介紹，右下角的「瞭解更多」會導向牌官方平台(官網/FB/IG)

這次我就是從百大品牌館選擇兩家不錯的台南品牌，網路訂購來嚐鮮看看

分別是「如你所享 藥膳雞湯」《嘗鮮組合3入組》和「好醋咪HOLLY SU」《臺南建城400年禮盒限定版》

 

好醋咪 HOLLY SU《臺南建城400年禮盒限定版》

202406 好醋咪 HOLLY SU《臺南建城400年禮盒限定版》

「好醋咪 HOLLY SU」遵循70年古法技術，並以苗栗銅鑼製造的陶甕密封陳釀

先以大米、獨家培養酵母發酵三年的基底醋，再加入新鮮水果密封精釀三年以上

原料天然簡單，無防腐劑、農藥、人工添加物；經過「二次發酵」讓酵母充分進行醇化作用，增加醋的醇度，也降低辛辣感

使釀造出的原醋香醇順口、不嗆鼻、不燒喉嚨

目前有多款鮮果釀造醋、四物醋、醋飲，也有隨身鋁箔包和禮盒，不論原汁或稀釋飲用、料理入菜、贈禮都有合適選擇

官方網站

→ 官方Instgram

→ 官方FaceBook

202406 好醋咪 HOLLY SU《臺南建城400年禮盒限定版》

▲好醋咪HOLLY SU《臺南建城400年禮盒限定版》

可愛的小瓶裝，瓶底設計還能讓三瓶穩穩地疊在一起

正面貼著臺南400貼紙，三種顏色各代表三種口味、三種寓意

202406 好醋咪 HOLLY SU《臺南建城400年禮盒限定版》

▲好醋咪HOLLY SU [媽祖尚青]青梅醋 

溫和的酸韻和青梅香氣，讓人感覺彷彿胃袋清空、消化道暢通，清新爽口又刺激食慾；儘管無稀釋、直接啜飲原醋，醋的酸度也很合宜，不嗆辣或刺鼻

甜度我也可接受，整體相當潤喉順口，完全不會讓我有眉頭微皺或直接變成被檸檬洗臉的樣子

青梅醋是三款中我覺得甜味最重、香氣最淡的醋，所以我覺得加水比例就自行斟酌，太濃可能還是覺得甜，太稀則梅果香氣會太淡

202406 好醋咪 HOLLY SU《臺南建城400年禮盒限定版》

▲好醋咪HOLLY SU [百年希旺] 鳳梨醋

沒有新鮮鳳梨的酸韻和清新香氣，比較像是熟透果肉那更厚實的甜感

鳳梨醋是三款促中香氣最馥郁的，且酸度低，要不是因為原醋甜，不然這酸度要直接飲用也沒問題

202406 好醋咪 HOLLY SU《臺南建城400年禮盒限定版》

▲好醋咪HOLLY SU [成功歸來]四物醋 

四物和醋是我起初意想不到的組合，喝過後發現風味也很搭!

我曾經喝過幾數款便利商店或賣場能買到的玻璃罐裝四物飲，覺得好醋咪四物醋既有幾分熟悉，又多幾分特色

好醋咪的四物醋的四物中藥材(當歸、川芎、白芍、熟地)味道恬淡，香甜不苦澀，並有清新順口、不過度刺激的醋酸韻

不論是...(1)不喜歡太重中藥味、(2)只接受四物湯(熱食)、無法接受四物飲(常溫或冷食)的人，都可以嚐試看看好醋咪四物醋，風味應該會容易被接受

※懷孕與生理期間請避免飲用

202406 好醋咪 HOLLY SU《臺南建城400年禮盒限定版》

▲好醋咪HOLLY SU《臺南建城400年禮盒限定版》

2018年衛生福利部食品藥物管理署(食藥署)公告「包裝食用醋標示規定」，明訂需要標示明確是釀造食醋、調理食醋(釀造調理食醋)或合成食醋

其中《臺南建城400年禮盒限定版》的三款醋都是釀造調理食醋

官網建議原醋或稀釋飲用；加飲用水或是氣泡水依個人喜好5-10倍稀釋，但不要用熱水(60℃以上)避免破壞珍貴的酵素

 

如你所享 養生湯匠《嘗鮮組合3入組》

選用SGS驗證標章的台灣雞肉，經切塊、汆燙後，與溫補漢方藥膳、精選食材文火長時熬煮，

雞肉的鮮美和食材風味完美融合，成就出滋補養生的雞湯。

真空包裝與急速冷凍出貨，僅需簡單復熱，十分鐘內就能將原汁原味的藥膳雞湯端上桌!

官方網站

→ 官方Instgram

→ 官方FaceBook

202406 如你所享 藥膳雞湯

▲目前如你所享提供6款養生雞湯：四物雞、剝皮辣椒雞、冬菇雞、蒜頭雞、當歸雞、人參雞

我這次從官方訂購《嘗鮮組合3入組》，挑選的是四物雞、剝皮辣椒雞、蒜頭雞

※產品規格

總重 800 g(含固形物 200 g)

真空包裝，每包約1-2人分量，適合個人或小家庭

※警語

過敏原：奶、豆

當歸雞湯和四物雞湯不適合孕婦和生理期間女性食用

※建議加熱方式

[微波爐]拆袋後，中高火(700W)加熱約5-10分鐘

[電鍋]拆袋後，蒸煮8-12分鐘

[直火加熱]拆袋後再加入100 mL水，小火加熱5-10分鐘

[隔水加熱]完整袋裝放入沸水中，小火加熱10-15分鐘

202406 如你所享 藥膳雞湯

▲如你所享 藥膳雞湯 加熱過程

三種雞湯分別用微波、電鍋和爐火加熱；唯有爐火加熱的蒜頭雞湯有加約100 mL開水，其他則無再加水或任何食材

202406 如你所享 藥膳雞湯

▲如你所享 藥膳雞湯

三種廚具一起使用，十分鐘後三碗熱騰騰雞湯就上桌啦

202406 如你所享 藥膳雞湯

▲如你所享 藥膳雞湯「四物雞湯」

※熱量 288 kcal/ 份

以四物(當歸、白芍、熟地、川芎)和桂枝、甘草、枸杞等多漢方藥材熬煮，有溫和沁甜的藥膳味，反而四物味道相對細微，整體喝起來就像是大眾普遍能接受的溫補藥膳湯。

每份雞湯的雞肉都是五塊，約是三、四塊棒棒腿和一、二塊背骨部位，帶皮和帶骨

肉都夠厚實，肉質不到多汁，但細緻、有彈性、不乾澀，也很容易從骨頭上分離；雞皮不肥，沒有挾帶脂肪

而且很值得讚賞的是，骨頭切面完整俐落，不會有碎骨，在啃肉或喝湯時都免擔心被尖韌細骨扎到

202406 如你所享 藥膳雞湯

▲如你所享 藥膳雞湯「剝皮辣椒雞湯」

※熱量 376 kcal/ 份

湯頭呈現清澈的棕黃色，湯面上的浮油很少；剝皮辣椒香氣溫潤，辣感極溫和，就是在喉嚨會冒出暖暖的、麻麻的感覺，舒服不燥熱

是三款雞湯中我最喜歡的

202406 如你所享 藥膳雞湯

▲如你所享 藥膳雞湯「蒜頭雞湯」

※熱量 368 kcal/ 份

湯頭呈現半清半稠的乳白色，一樣浮油超少；有滿滿切碎的蒜頭和五、六瓣完整蒜瓣，還有枸杞點綴

熬煮過的蒜瓣柔軟易化、毫無辛辣與嗆味，香甜溫潤，不用擔心喝完後嘴巴會殘留蒜味

 

好玩的、好吃的，都在「YoCity 悠遊城市」!

以一支智慧型手機或一台電腦，打開「YoCity 悠遊城市」就能在台南暢遊和購物

建築街道、天然風景或是購物商品的寫實呈現，讓人彷彿親自置身其中

目前有南紡購物中心、鹽水蜂炮、安平古堡...等景點，未來將會有更多府城與其他縣市的景點陸續開放

快來「YoCity 悠遊城市」元宇宙自由旅行吧!

YoCity官方網站

YoCity APP下載(Google Play)

YoCity APP下載(Apple App Store)

YoCity精選店家

 

伴手禮店家資訊

好醋咪HOLLY SU(百穎國際)

地址：台南市東區東門路三段115號1樓　    

電話：06-2906547

服務：網路販售/實體店面代售

 

如你所享 養生湯匠(閎耀冷凍食品)

地址：台南市南區金華路二段39巷28號    　    

電話：06-2620287    

服務：網路販售

台南旅遊資訊可參考 

[食記。台南OO]  台南自由行熱門景點｜KLOOK

[食記。台南OO]  台南熱門行程｜KKday

[食記。台南OO]  台南旅宿推薦｜Booking

以上。

文章標籤
YoCity 中華電信YoCity 台南伴手禮 台南400 YoCity app 好醋咪 如你所享 如你所享雞湯 水果醋 四物雞湯 蒜頭雞湯 剝皮辣椒雞 剝皮辣椒雞湯 雞湯品牌 燉雞湯 雞湯 元宇宙 伴手禮 南紡購物中心 台南文創
創作者介紹
創作者 小狐尼 的頭像
小狐尼

小狐尼 NiNi｜孤獨的潤餅獵人旅行中




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

#伴手禮
morechevron_right
文章關鍵字
伴手禮 台南伴手禮 台南禮品 水果醋 more
檢舉
share
chevron_left

台南市善化區[食記。台南善化]C.F.BBISTRO。手

[食記。新北三重]DolceVita多茄米拉【米拉繽紛

chevron_right
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up