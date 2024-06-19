荷李活茶街位在台北東區Sogo忠孝館2樓

有大片落地窗可俯瞰東區街景

內部的配色及元素，呈現出既復古又摩登的氛圍

這裡提供各式經典港式點心港式料理

不僅適合一般用餐，也是逛街逛累後歇腳的好地點

是東區近期很夯的港式茶餐廳

對從小家中聚餐首選就是港式飲茶餐廳的我來說

港式料理可以說是吃成精了

發現好吃的港式餐廳絕對不能不來分享一下

加上第一份工作就是在這家熟悉的東區百貨

荷李活茶街的存在更有著情感上的偏愛

來到2樓的門面

首先映入眼中的是櫥櫃裡自家烘焙的各式點心

透過透明的櫥窗，可以看的港點師傅正在現場製作港式蒸點

進門處是很有港味的鐵拉門設計

進入後不僅可以看到大片的落地窗

用餐時可以邊看著人來人往的東區街景

整體的座椅、牆面及地板的配色、花紋

復古中帶有現代的時尚感，明亮通透又寬敞

點餐採用手機掃描QR code點餐

當月壽星在Google maps 5星評論

會招待一杯熱帶水果茶

看著菜單照片，都會讓人忍不住點了滿滿一桌

今天除了點了喜愛的經典港點

也試了別處沒吃過的創新點心，及熱門推薦的各式菜餚

🔶松露滑蛋干貝

滑嫩雞蛋融入黑松露獨特的香氣

再加上干貝鮮嫩的美味

不僅味覺、嗅覺，口感也得到滿足

🔶三杯雞球煲

去骨雞腿肉炸至微酥後

加入三杯佐料加上蒜頭、九層塔

上桌時砂鍋裡醬汁還在滋滋作響，香味撲鼻

鹹香滋味讓人很想再來碗白飯

🔶荷李活三冠王(6選3) 小份

🔸薑蔥油雞🔸明爐烤鴨🔸大哥樑叉燒

可以從港式燒臘中，自由選三種做成拼盤

可以一次吃到多種菜色風味

拼盤還附上鹽蔥醬及酸甜醬汁

薑蔥油雞軟嫩帶點Q滑，調味也很恰到好處

不需要另外沾醬，這道我很喜歡

明爐烤鴨烤至外皮酥香，搭配蔥鹽醬很合拍

叉燒肉油脂分佈均勻，口感細嫩不乾柴

鹹甜鹹甜的調味也很剛好

這裡的點心看起來與其他家相同

實際吃起來調味有其特色

🔶香辣魚翅餃

魚翅餃加入了麻辣元素

讓內餡味道有了不同的層次

🔶松露三色蝦餃

由紅蘿蔔、玉米、青豆等三色天然食材製作

包入蝦仁及豬肉餡

精緻的外觀，讓人看了就很有食慾

🔶魚子燒賣

這款經典港點上面的魚子真材實料

肉餡口感紮實，吃起來鮮香好滋味

🔶明太子蝦餃

這裡的蝦不只有整隻蝦肉

還加了不少明太子，增添濃郁的鮮味

吃起來就完全是不同風味

🔶香煎蘿蔔糕

蘿蔔糕用料實在，蘿蔔絲比例極高

吃起來外香內嫩，真的很可以

🔶荔蓉爆漿龍鬚球

絲狀外表炸得酥脆

蝦肉融合荔枝有著鮮甜口感

裡頭爆漿起司香濃滑順

🔶起司牛肉丸

腐皮上的牛肉丸看起來只是多了一片普通的起司

實際上還包裹著香濃Q彈的摩扎瑞拉起司

是這次用餐的一個小驚喜

🔶鮮蝦韭黃腸粉

每條滑嫩腸粉都藏著2隻大蝦仁

搭配淡淡的醬汁，能吃出蝦肉的鮮美

🔶酥皮蛋撻

同樣滑嫩內餡

改成千層酥皮，口感更豐富

🔶白果蘆筍

每餐還是要搭配一點新鮮蔬菜

白果、蘆筍之外，還搭配甜椒、紫山藥

讓餐點色彩更豐富，營養更均衡









🔶薑汁燉奶





第一次吃這道甜點

奶味十足帶有些許薑味

我個人覺得喜歡





🔶熱帶水果茶🔶洛神洋甘菊

除了壽星打卡送的熱帶水果茶

還點了一杯洛神洋甘菊

甜度主要來自蜜漬洛神花

還有洋甘菊獨特的香氣，整體順口好喝

荷李活茶街

🏠 台北市忠孝東路四段45號2樓 (Sogo忠孝館2F)

📞 02-2778-0369

⏲️ 週日～週四 11:00~21:30

週五、週六 11:00~22:00