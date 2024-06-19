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【台北大安】荷李活茶街 台北東區茶餐廳 港點經典又創新 美味精緻熱菜 台北午餐下午茶推薦 台北超夯港式餐廳

2024-06-19 08:40:00 Aga不專業食記&攝影 人氣：105
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Aga不專業食記&攝影

發表篇數：106篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

荷李活茶街
phone02-2778-0369
place台北市大安區忠孝東路四段45號2樓
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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【台北大安】荷李活茶街 台北東區茶餐廳 港點經典又創新
 

荷李活茶街位在台北東區Sogo忠孝館2樓

有大片落地窗可俯瞰東區街景
內部的配色及元素，呈現出既復古又摩登的氛圍
這裡提供各式經典港式點心港式料理
不僅適合一般用餐，也是逛街逛累後歇腳的好地點
是東區近期很夯的港式茶餐廳
 
【台北大安】荷李活茶街 台北東區茶餐廳 港點經典又創新
【台北大安】荷李活茶街 台北東區茶餐廳 港點經典又創新
對從小家中聚餐首選就是港式飲茶餐廳的我來說
港式料理可以說是吃成精了
發現好吃的港式餐廳絕對不能不來分享一下
加上第一份工作就是在這家熟悉的東區百貨
荷李活茶街的存在更有著情感上的偏愛
 
【台北大安】荷李活茶街 台北東區茶餐廳 港點經典又創新
來到2樓的門面
首先映入眼中的是櫥櫃裡自家烘焙的各式點心
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透過透明的櫥窗，可以看的港點師傅正在現場製作港式蒸點
【台北大安】荷李活茶街 台北東區茶餐廳 港點經典又創新
 
進門處是很有港味的鐵拉門設計
【台北大安】荷李活茶街 台北東區茶餐廳 港點經典又創新
進入後不僅可以看到大片的落地窗
用餐時可以邊看著人來人往的東區街景
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整體的座椅、牆面及地板的配色、花紋
復古中帶有現代的時尚感，明亮通透又寬敞
 
點餐採用手機掃描QR code點餐
菜單請參考官方FB  點選《關於》
【台北大安】荷李活茶街 台北東區茶餐廳 港點經典又創新
當月壽星在Google maps 5星評論
會招待一杯熱帶水果茶
 
看著菜單照片，都會讓人忍不住點了滿滿一桌
【台北大安】荷李活茶街 台北東區茶餐廳 港點經典又創新
今天除了點了喜愛的經典港點
也試了別處沒吃過的創新點心，及熱門推薦的各式菜餚
 
🔶松露滑蛋干貝
【台北大安】荷李活茶街 台北東區茶餐廳 港點經典又創新
滑嫩雞蛋融入黑松露獨特的香氣
再加上干貝鮮嫩的美味
不僅味覺、嗅覺，口感也得到滿足
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🔶三杯雞球煲
【台北大安】荷李活茶街 台北東區茶餐廳 港點經典又創新
去骨雞腿肉炸至微酥後
加入三杯佐料加上蒜頭、九層塔
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上桌時砂鍋裡醬汁還在滋滋作響，香味撲鼻
鹹香滋味讓人很想再來碗白飯
 
🔶荷李活三冠王(6選3) 小份
🔸薑蔥油雞🔸明爐烤鴨🔸大哥樑叉燒
【台北大安】荷李活茶街 台北東區茶餐廳 港點經典又創新
可以從港式燒臘中，自由選三種做成拼盤
可以一次吃到多種菜色風味
拼盤還附上鹽蔥醬及酸甜醬汁
【台北大安】荷李活茶街 台北東區茶餐廳 港點經典又創新
薑蔥油雞軟嫩帶點Q滑，調味也很恰到好處
不需要另外沾醬，這道我很喜歡
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明爐烤鴨烤至外皮酥香，搭配蔥鹽醬很合拍
【台北大安】荷李活茶街 台北東區茶餐廳 港點經典又創新
叉燒肉油脂分佈均勻，口感細嫩不乾柴
鹹甜鹹甜的調味也很剛好
【台北大安】荷李活茶街 台北東區茶餐廳 港點經典又創新
 
這裡的點心看起來與其他家相同
實際吃起來調味有其特色
【台北大安】荷李活茶街 台北東區茶餐廳 港點經典又創新
 
🔶香辣魚翅餃
【台北大安】荷李活茶街 台北東區茶餐廳 港點經典又創新 【台北大安】荷李活茶街 台北東區茶餐廳 港點經典又創新
魚翅餃加入了麻辣元素
讓內餡味道有了不同的層次
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🔶松露三色蝦餃
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由紅蘿蔔、玉米、青豆等三色天然食材製作
包入蝦仁及豬肉餡
精緻的外觀，讓人看了就很有食慾
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🔶魚子燒賣
【台北大安】荷李活茶街 台北東區茶餐廳 港點經典又創新
這款經典港點上面的魚子真材實料
肉餡口感紮實，吃起來鮮香好滋味
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🔶明太子蝦餃
【台北大安】荷李活茶街 台北東區茶餐廳 港點經典又創新
這裡的蝦不只有整隻蝦肉
還加了不少明太子，增添濃郁的鮮味
吃起來就完全是不同風味
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🔶香煎蘿蔔糕
【台北大安】荷李活茶街 台北東區茶餐廳 港點經典又創新 【台北大安】荷李活茶街 台北東區茶餐廳 港點經典又創新
蘿蔔糕用料實在，蘿蔔絲比例極高
吃起來外香內嫩，真的很可以
 
🔶荔蓉爆漿龍鬚球
【台北大安】荷李活茶街 台北東區茶餐廳 港點經典又創新
絲狀外表炸得酥脆
蝦肉融合荔枝有著鮮甜口感
裡頭爆漿起司香濃滑順
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🔶起司牛肉丸
【台北大安】荷李活茶街 台北東區茶餐廳 港點經典又創新
腐皮上的牛肉丸看起來只是多了一片普通的起司
實際上還包裹著香濃Q彈的摩扎瑞拉起司
是這次用餐的一個小驚喜
【台北大安】荷李活茶街 台北東區茶餐廳 港點經典又創新
 
🔶鮮蝦韭黃腸粉
【台北大安】荷李活茶街 台北東區茶餐廳 港點經典又創新 【台北大安】荷李活茶街 台北東區茶餐廳 港點經典又創新
每條滑嫩腸粉都藏著2隻大蝦仁
搭配淡淡的醬汁，能吃出蝦肉的鮮美
 
🔶酥皮蛋撻
【台北大安】荷李活茶街 台北東區茶餐廳 港點經典又創新 【台北大安】荷李活茶街 台北東區茶餐廳 港點經典又創新
同樣滑嫩內餡
改成千層酥皮，口感更豐富
 
🔶白果蘆筍
【台北大安】荷李活茶街 台北東區茶餐廳 港點經典又創新
每餐還是要搭配一點新鮮蔬菜
白果、蘆筍之外，還搭配甜椒、紫山藥
讓餐點色彩更豐富，營養更均衡


🔶薑汁燉奶
【台北大安】荷李活茶街 台北東區茶餐廳 港點經典又創新 【台北大安】荷李活茶街 台北東區茶餐廳 港點經典又創新
第一次吃這道甜點
奶味十足帶有些許薑味
我個人覺得喜歡

 
🔶熱帶水果茶🔶洛神洋甘菊
【台北大安】荷李活茶街 台北東區茶餐廳 港點經典又創新
除了壽星打卡送的熱帶水果茶
還點了一杯洛神洋甘菊
甜度主要來自蜜漬洛神花
還有洋甘菊獨特的香氣，整體順口好喝
 
 
 荷李活茶街
 
🏠 台北市忠孝東路四段45號2樓 (Sogo忠孝館2F)
📞 02-2778-0369
⏲️ 週日～週四 11:00~21:30
      週五、週六 11:00~22:00
 
 
 
文章標籤
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