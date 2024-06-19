民生路近期新開幕一家主打自動翻炒炸物的「炸本部-新竹巨城店」
總店位於苗栗頭份，目前在竹南和宜蘭礁溪都有分店，最近插旗新竹民生路囉！
除了獨家醃料以外，價格不會太貴！
像是傳統雞排只要80元，有些地方都賣到85元了~
最新推出的溫體雞翅，不只Size大、醃漬入味，一支25元、五支100元很超值~
消費滿200元以上，店家還會提供免費翻炒，可以選擇蒜頭、洋蔥、九層塔，炸物經過翻炒後味道更有層次感以外，也沒那麼油膩喔
愛吃炸物的朋友，快跟著小米一起去看看吧。
※店家提供外送，外送規則請私訊店家粉絲團或電洽0966-254-808。
※公司行號或團體如需大量訂購請提前預訂。
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👉炸本部-新竹巨城店位置及停車方式
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炸本部-新竹巨城店位於民生路靠近北大路，元大銀行對面。
店面位置大家可能不陌生，前身是紅極一時的網紅雞排店，不過現在已經轉移給其他人經營囉
開車的朋友可以把車停在附近7-11旁巷子內的收費停車場，再走路過來不會很遠
👉炸本部-新竹巨城店環境介紹
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除了外帶以外，店家提供內用，用餐空間充滿夜店風
晚上跟三五好友吃著炸物、喝啤酒，伴隨音樂還挺放鬆的
還有吧台的座位，一個人也能前來放鬆享受美食
雞排除了使用獨家醃料自行醃製以外，口味上分為傳統鹹酥雞排、裸體雞排、魔蠍雞排和椒麻雞排。
小米聽到”裸體”眼睛都亮了 (謎之聲:小米不要色色)
其實裸體雞排是裹上細薄粉的雞排，對不愛吃厚皮雞排的朋友來說是不錯的選擇~
老闆自豪地表示，他們炸物美味的秘密在於油炸後，會加入蒜頭、洋蔥等配料翻炒，還可以依個人喜好加入胡椒粉、椒麻等調味料。
翻炒後不僅味道更有層次，而且吃起來也較不油膩，對常吃炸物的小米來說很有新鮮感
👉炸本部-新竹巨城店菜單目錄搶先看
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來看看菜單吧！
其實他們的炸物價格不貴，傳統香雞排只要80元就可以吃得到
消費滿200元以上，店家還會提供免費翻炒。
如果不知道怎麼點的話可以直接選套餐，280元套餐大概2人份、350元套餐適合3-4人份，600元套餐適合4人以上分享。
👉炸本部-新竹巨城店用餐心得分享
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來開動吧！
今天點了滿滿一桌炸物，跟小彤、Nina在夜店風環境下放鬆吃美食
小米很推薦傳統香雞排(80元)！
裸體雞排(85元)適合重口味和不喜歡吃皮的朋友~
裸體雞排顏色比較深不是因為炸過頭焦掉了，而是醃料本身的顏色喔
傳統香雞排比巴掌還大，Size不小耶！
雞排厚薄適中，一口咬下有鹹酥的外皮，肉質嫩而不柴，趁熱吃還有肉汁耶！
喜歡吃傳統香雞排的朋友推薦給你們
裸體雞排因為只裹了細薄炸粉，所以還看得到醃料的顏色，口味上偏重。
裸體雞排帶有微酥的口感，醃製挺入味的，很適合配酒、配飲料喔
雞翅小米很推薦，一支25元、五支100元，十支才200元，這應該是夜市才吃得到的價格，而且Size比較大
老闆選用溫體雞翅，以獨門醃料醃製，裹上薄粉後油炸。
熱熱地吃汁感十足，雞翅膀肉質較嫩，加上鹹酥的外皮和獨門醃料香氣，酥酥嫩嫩的口感讓人一吃難忘
配酒配飲料都很適合，買回家配白飯感覺也不錯喔~
最後小米吃不完，帶回家後用氣炸鍋回烤，小結巴一樣吃得津津有味耶 XD
不管是一個人獨享，或是情侶、三五好友都很適合的炸物套餐
竹套餐(350元)份量十足，大概3-4人份。
包含鹽酥雞*1、魷魚圈*1、甜不辣*1、花椰菜*1、百頁豆腐*1、米血*1、雞皮*1、豆干*1、飲料1250ml*1。
很適合什麼都想要吃一點，又有選擇障礙的朋友，而且套餐包含一瓶汽水，吃炸物配汽水就是讚
鹽酥雞使用無骨雞胸肉醃製入味，鹹酥的外皮，肉質嫩而不柴，讓人一口接一口吃不停
經過翻炒後多了蒜香味，搭配蒜頭、洋蔥和九層塔一起吃更有風味。
對不愛吃骨頭的小彤來說，對鹽酥雞的喜愛大於雞排~
魷魚圈彈牙又有鮮味，加上外層鹹酥口感，是很棒的下酒菜
雞皮小米也很推薦，吃起來脆脆的，不會有油耗味，也是很棒的下酒菜。
還有甜不辣、米血糕、百頁豆腐、豆干和花椰菜，跟肉肉、海鮮搭配著吃剛剛好
豆干配蒜頭一起吃很涮嘴喔。
雞軟骨(75元)一樣使用獨門醃料醃製，鹹酥外皮加上脆脆的軟骨，配酒配飲料也很適合。
宜蘭蔥餅(60元)香酥餅皮加上滿滿的蔥香挺不錯的
小朋友會喜歡的煉乳銀絲卷(35元)，甜蜜蜜的滋味。
炸湯圓(40元)撒上花生粉，軟Q又甜，大小朋友都會喜歡喔！
以上是我們的心得分享，炸本部的炸物使用老闆研發的獨門醃料，又香又涮嘴
尤其是炸後經過翻炒，口感層次更豐富了，新竹市區愛吃炸物的朋友不能錯過喔！
👉炸本部-新竹巨城店營業時間地址
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🌟店家資訊：炸本部-新竹巨城店
🏠地址：新竹市東區民生路277號
☎電話：0966254808
⏰營業時間：17:00–03:00 (週二公休)
粉絲團：炸本部（新竹巨城店）
➡️現金交易/無收取服務費
※店家提供外送，外送規則請私訊店家粉絲團或電洽0966-254-808。
※公司行號或團體如需大量訂購請提前預訂。
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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）
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