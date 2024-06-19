民生路近期新開幕一家主打自動翻炒炸物的「炸本部-新竹巨城店」

總店位於苗栗頭份，目前在竹南和宜蘭礁溪都有分店，最近插旗新竹民生路囉！

除了獨家醃料以外，價格不會太貴！

像是傳統雞排只要80元，有些地方都賣到85元了~

最新推出的溫體雞翅，不只Size大、醃漬入味，一支25元、五支100元很超值~

消費滿200元以上，店家還會提供免費翻炒，可以選擇蒜頭、洋蔥、九層塔，炸物經過翻炒後味道更有層次感以外，也沒那麼油膩喔

愛吃炸物的朋友，快跟著小米一起去看看吧。

※店家提供外送，外送規則請私訊店家粉絲團或電洽0966-254-808。

※公司行號或團體如需大量訂購請提前預訂。

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問

*******************

👉閱讀很方便

*******************

👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s

(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)

新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore

👉炸本部-新竹巨城店位置及停車方式

*******************

炸本部-新竹巨城店位於民生路靠近北大路，元大銀行對面。

店面位置大家可能不陌生，前身是紅極一時的網紅雞排店，不過現在已經轉移給其他人經營囉

開車的朋友可以把車停在附近7-11旁巷子內的收費停車場，再走路過來不會很遠

👉炸本部-新竹巨城店環境介紹

*******************

除了外帶以外，店家提供內用，用餐空間充滿夜店風

晚上跟三五好友吃著炸物、喝啤酒，伴隨音樂還挺放鬆的

還有吧台的座位，一個人也能前來放鬆享受美食

雞排除了使用獨家醃料自行醃製以外，口味上分為傳統鹹酥雞排、裸體雞排、魔蠍雞排和椒麻雞排。

小米聽到”裸體”眼睛都亮了 (謎之聲:小米不要色色)

其實裸體雞排是裹上細薄粉的雞排，對不愛吃厚皮雞排的朋友來說是不錯的選擇~

老闆自豪地表示，他們炸物美味的秘密在於油炸後，會加入蒜頭、洋蔥等配料翻炒，還可以依個人喜好加入胡椒粉、椒麻等調味料。

翻炒後不僅味道更有層次，而且吃起來也較不油膩，對常吃炸物的小米來說很有新鮮感

👉炸本部-新竹巨城店菜單目錄搶先看

*******************

來看看菜單吧！

其實他們的炸物價格不貴，傳統香雞排只要80元就可以吃得到

消費滿200元以上，店家還會提供免費翻炒。

如果不知道怎麼點的話可以直接選套餐，280元套餐大概2人份、350元套餐適合3-4人份，600元套餐適合4人以上分享。

👉炸本部-新竹巨城店用餐心得分享

*******************

來開動吧！

今天點了滿滿一桌炸物，跟小彤、Nina在夜店風環境下放鬆吃美食

小米很推薦傳統香雞排(80元)！

裸體雞排(85元)適合重口味和不喜歡吃皮的朋友~

裸體雞排顏色比較深不是因為炸過頭焦掉了，而是醃料本身的顏色喔

傳統香雞排比巴掌還大，Size不小耶！

雞排厚薄適中，一口咬下有鹹酥的外皮，肉質嫩而不柴，趁熱吃還有肉汁耶！

喜歡吃傳統香雞排的朋友推薦給你們

裸體雞排因為只裹了細薄炸粉，所以還看得到醃料的顏色，口味上偏重。

裸體雞排帶有微酥的口感，醃製挺入味的，很適合配酒、配飲料喔

雞翅小米很推薦，一支25元、五支100元，十支才200元，這應該是夜市才吃得到的價格，而且Size比較大

老闆選用溫體雞翅，以獨門醃料醃製，裹上薄粉後油炸。

熱熱地吃汁感十足，雞翅膀肉質較嫩，加上鹹酥的外皮和獨門醃料香氣，酥酥嫩嫩的口感讓人一吃難忘

配酒配飲料都很適合，買回家配白飯感覺也不錯喔~

最後小米吃不完，帶回家後用氣炸鍋回烤，小結巴一樣吃得津津有味耶 XD

不管是一個人獨享，或是情侶、三五好友都很適合的炸物套餐

竹套餐(350元)份量十足，大概3-4人份。

包含鹽酥雞*1、魷魚圈*1、甜不辣*1、花椰菜*1、百頁豆腐*1、米血*1、雞皮*1、豆干*1、飲料1250ml*1。

很適合什麼都想要吃一點，又有選擇障礙的朋友，而且套餐包含一瓶汽水，吃炸物配汽水就是讚

鹽酥雞使用無骨雞胸肉醃製入味，鹹酥的外皮，肉質嫩而不柴，讓人一口接一口吃不停

經過翻炒後多了蒜香味，搭配蒜頭、洋蔥和九層塔一起吃更有風味。

對不愛吃骨頭的小彤來說，對鹽酥雞的喜愛大於雞排~

魷魚圈彈牙又有鮮味，加上外層鹹酥口感，是很棒的下酒菜

雞皮小米也很推薦，吃起來脆脆的，不會有油耗味，也是很棒的下酒菜。

還有甜不辣、米血糕、百頁豆腐、豆干和花椰菜，跟肉肉、海鮮搭配著吃剛剛好

豆干配蒜頭一起吃很涮嘴喔。

雞軟骨(75元)一樣使用獨門醃料醃製，鹹酥外皮加上脆脆的軟骨，配酒配飲料也很適合。

宜蘭蔥餅(60元)香酥餅皮加上滿滿的蔥香挺不錯的

小朋友會喜歡的煉乳銀絲卷(35元)，甜蜜蜜的滋味。

炸湯圓(40元)撒上花生粉，軟Q又甜，大小朋友都會喜歡喔！

以上是我們的心得分享，炸本部的炸物使用老闆研發的獨門醃料，又香又涮嘴

尤其是炸後經過翻炒，口感層次更豐富了，新竹市區愛吃炸物的朋友不能錯過喔！

👉炸本部-新竹巨城店營業時間地址

*******************

🌟店家資訊：炸本部-新竹巨城店

🏠地址：新竹市東區民生路277號

☎電話：0966254808

⏰營業時間：17:00–03:00 (週二公休)

粉絲團：炸本部（新竹巨城店）

➡️現金交易/無收取服務費

※店家提供外送，外送規則請私訊店家粉絲團或電洽0966-254-808。

※公司行號或團體如需大量訂購請提前預訂。

👉竹北遠百吃什麼？➡️

👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉

👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘

（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

*******************

新竹美食懶人包請點我

延伸閱讀:

新竹市區景點吃美食一日遊-新竹櫻花公園。康榔驛古輕便車。眷村博物館…

新竹香山美食旅遊-青青草原溜滑梯．蔬食親子餐廳．百年檜木香山火車站…

新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?(懶人包含訂位電話)

東門城圓輔大猴花燈．迎曦門周邊美食小吃餐廳懶人包

竹東美食古宅彩繪輕親子旅行

新竹公園櫻花季．十八尖山3月賞花季美食遊玩交通一日遊懶人包

新竹竹北|火鍋吃到飽單點懶人包

新竹竹東竹北冰店剉冰雪花冰懶人包

延伸閱讀:

更多台北美食懶人包請點我

更多台中美食懶人包請點我

更多踢小米廚房美食請點我

更多宜蘭美食懶人包請點我

更多彰化美食懶人包請點我

更多桃園中壢美食懶人包請點我

更多苗栗旅遊美食懶人包請點我

更多蘭嶼美食懶人包請點我

更多踢小米廚房請點我