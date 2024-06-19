剛進到夏天，已經可以慢慢感受到氣溫漸漸升高，趕著春天的尾巴去戶外走走，以前就有去過蟬說的品牌，很喜歡他們一泊二食的經營方式，這次選了不同的露營景點，過往都是在山中露營，這次選了在高美溼地附近的夕陽漫漫。

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走進園區的過程中，沿路就可以看到不少帳篷，這種大型的帳篷住起來很寬敞，雖然不是飯店，但相較於飯店的房間，裡面的配備也很齊全，特別的是可以感受到來自自然界的白噪音，在裡面睡覺很舒壓。

夕陽漫漫的位置在高美溼地附近，建議開車或搭乘計程車前往，當天我們是選擇計程車的方式，進園區後指標很清晰，沿著指標可以走到大廳辦理入住手續。

大廳的風格很溫馨，木質的裝潢配上暖黃的燈光，給人溫暖的感覺，辦理入住過程中，服務人員溫馨提醒入住須知，也細心講解帳篷的使用方式。

櫃台有一些小物可以借用，我很細歡這裡提供免費的冰塊，可以借用保溫瓶裝冰塊回帳篷使用，在熱熱的天氣，喝上冰涼的飲料，真的很暢快，除了冰塊之外這裡還有提供很多種類的桌遊和防蚊液可以借用。

蟬說的品牌在下午有提供下午茶，沿著路線走上餐聽，外面的風景吸引了我們的目光，走上外面的露臺，看著營區的環景，遼闊無際的營區，綠地和藍天在遠處相連，開闊無垠的景觀，只有到現場才能體會這樣的壯闊。

走進餐廳，已經有很多遊客來這裡享用下午茶，但位置提供的很足夠，我們很容易就找到空桌。

下午茶的品項精緻簡單，有提供幾種麵包、但蛋糕和餅乾，飲料的部分也挺有誠意的，有提供三種選項，在逛完園區或是從濕地玩耍回來，是一個補充一點能量的好地方。

在享用完下午茶後，我們回房間小憩一下，順便把行李拿進去放，我們住的是海螺區，使用磁卡的方式，保證了隱私，也避免不是這個區域的人跑到別人營區。

海螺區有滿多頂帳篷，每個帳棚都坐在木棧板上，外面有躺椅可以讓人休息或是坐著聊天，晚上的時候很chill。

走進帳篷，可以看到裡面空間還蠻大的，除了放下兩張雙人床之外，還有沙發的配置，以露營來說可以說是很豪華，帳篷的燈光使用的也是暖黃的燈光，一進去給人的感覺十分溫馨。

床上的枕頭套也應景的使用了貝殼樣式的枕頭套，最重要的是這裡是以冷氣的配置的，雖然晚上內的帳篷有窗戶可以通風，而且也頗涼爽，但如果還是覺得悶熱的話還有冷氣的選項，挺不錯的。

房間內的配備挺齊全的，除了冷氣之外，還有電扇的配置，如果想要通風使用電扇就很足夠。

床頭放的是沐浴用的浴巾和備品。

因為住的地方是帳篷，床頭還擺有電蚊香跟耳塞，如果擔心蚊蟲或是隔音的話，也可以使用。

時間過得很快，一下子就到晚餐時間了，我們也迅速前往餐廳，因為之前在蟬說就覺得他們的餐點挺有特色的，一到餐廳看到著一字排開的菜餚，雖然我們有吃了一些下午茶，但還是讓人食慾大開。

秘汁烤豬五花，刷上特製醬料的豬五花在經過高溫炙烤，每一塊都金黃油亮，吃起來卻不會很油，在嘴裡香濃的肉汁和鹹香的醬料融為一體，非常的下飯。

除了肉食之外，青菜的部分也讓我滿喜歡的，有清炒的高麗菜，多汁的高麗菜帶著蔬菜的清甜，不用多加調味就清脆好吃，喜歡西式風味的也有多樣的香料烤蔬菜，廚房的烤功了得，裡面還保留著蔬菜的水分，配上香料味道很單純，吃的到食材的原味。

這一鍋則是我很愛的醉雞腿，香氣濃郁的酒香味讓我一靠近就可以感受我的嗅覺被它的味道佔領，雞腿肉的口感有彈性又軟嫩，配上特調的醬汁，讓我拿了好幾次。

這個鮮魚白湯裡面的配料也滿多的，一湯匙下去滿滿的蛤蜊和魚片，清鮮的湯頭，讓味覺重新甦醒，不論是飯前或飯後來上一晚都讓人感到十分滿足。

飯後水果處理的乾淨仔細，在大魚大肉後來點清爽的水果，替美好的晚餐畫下句點。

在吃完晚餐後，簡單去園區逛逛後要準備參加晚上的潮間帶導覽夜遊活動，回到帳篷的路上發現這裡晚上的燈光也是有經過佈置的，走在石頭鋪的道路上，看看左右的帳篷，臉上有微風輕拂，心情格外開心和輕鬆，也是我愛來蟬說的原因之一。

來到辦理入住的大廳，這裡轉眼間放下了投影幕，瞬間變成了生態導覽的起點，看看大家聚精會神地聽著老師的解說，心中滿懷期的想了解等等會在夜間的潮間帶看到什麼樣的驚喜。

出發的路上，老師精心準備著許多潮間帶特有的生物，也細心的解說著我們腳下的土地正發生著什麼樣的變化，看看小朋友那發光的眼神，就知道這堂課對他們來說有多值得，看的出來他們正在用心感受著大自然，也學習著怎麼跟這片土地友善相處。

經歷含金量高的潮間帶夜間導覽後，回到帳篷準備去盥洗，因為帳篷裡面沒有衛浴，所以需要到外面的淋浴間，這增加了更多的露營感，沿著步道走到入住櫃台後面的廁所，就可以看到淋浴間了。

淋浴間是需要磁卡才能開啟的，所以不會有沒磁卡的人隨意使用，有顧及到安全性。

走進去後洗口台和化妝檯都算足夠，我們都沒有遇到塞車的情況。

淋浴間整理得很乾淨，熱水也充足，水壓也很足夠，沐浴起來很舒服。

隔天起了一大早，就是要來蟬說的一泊二食的早餐，軟法配上三種抹醬是西式的口味，可以把軟法拿去烤一烤會更酥脆。

飲品的部分也有咖啡跟果汁可以選擇，喜歡吃麥片的話也可以泡牛奶麥片。

如果想吃點蔬菜或是培根火腿炒蛋等等的早餐，這裡也都有，我認為以早餐的選擇來說算是很豐盛。

如果想來點中視的選擇的話，這裡也有蘿蔔糕跟粥可以吃，雙重風格一次滿足。

粥的配菜很多樣，如果帶家裡長輩來，他們習慣了吃中式的早點的話，我相信他們會很開心。

【活動資訊】

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【門市資訊】

▲店名：蟬說: 夕陽漫漫 Slowly Sunset Glamping

▲地址：台中市清水區美堤街8號

▲電話：(04)3702-2557

▲粉絲專頁：

https://www.facebook.com/SlowlySunset

▲官方網站：

https://www.chanshuo.tw/slowlysunset/

▲Instagram：

https://www.instagram.com/SlowlySunsetglamp/

▲營業時間(受理電話預約時間)：

週一至週日 09:30-21:30