新開幕的天母早午餐 義式料理

【BOE Cuisine】

BOE = Bits of Eur,

為一點點歐洲之簡稱 (歐點)

目前只供應Brunch和Pasta，

開業於充滿輕鬆的氛圍的天母，

在小小愜意的室內和戶外空間中，

帶來令人暖心的早午餐及歐式美味！

台北士林天母美食

【BOE Cuisine】

▼設有一間半開放式的8人小包廂

【BOE Cuisine 菜單】

目前只供應早午餐和Pasta,

包含沙拉、湯品、開胃菜、義大利麵、甜點…等，

✔️需另加10%服務費

▶️(BOE Cuisine 菜單)

【火腿班尼迪克】$340

超級厚切的加拿大的火腿，

上面放著一顆新鮮的水波蛋和濃厚的荷蘭醬，

劃開水波蛋，蛋黃潺潺流出很有戲😍

配上蜂蜜沙拉剛好解膩！😋

【主廚蘑菇湯】$140

新鮮現打的蘑菇帶顆粒，

桌邊現刨起司，喝起來相濃郁！👍

【蕃茄水牛莫札瑞拉(Mozzarella)】$250

整顆新鮮到貨水牛起司，爽度很高！😍

昨天才進貨超新鮮，

但讓我感動的是羅勒葉香氣融合巴薩米克醋，

搭配多汁的原粒蕃茄，好香甜迷人~😋

【墨魚細扁麵】$580

BOE醃製尖抽、Linguine細扁麵、現刨帕達諾起司

看起來很有戲，擺盤也很美，

可惜整體味道少了一些亮點和驚喜感！

【奶油培根寬麵】$400

低鈉天然煙燻培根、Fettuccine寬麵、

生食級蛋黃、現刨帕達諾起司

Q彈的寬麵咬起來帶韌性，

沾滿蛋黃與起司的濃甜，超好吃！❤️

【提拉米蘇】

帥哥老闆桌邊現場製作，

上桌前手指餅乾泡入咖啡糖酒，

形成外軟內酥的脆感，

而上頭的白色奶醬也不會太甜膩，

是我吃過最酥脆的提拉米蘇！必點！👍

【草莓奶酪】

當奶化開的瞬間覺得它奶得剛剛好，

配上新鮮藍莓和草莓果醬

那香甜也讓人很舒服！

【拿鐵】$130

《蛋寶543》

這次來到天母忠誠路巷子裡的

【BOE Cuisine】

雖然因為新開幕，菜單選擇品項不多，

但整體吃下來口味都不錯，

尤其是奶油培根寬麵和提拉米蘇讓人很驚豔，

會為了吃它們而回訪！🤤

對了，帥哥老闆Cameron，

他在圓山花博還有一間店叫

【BOE 歐點歐式餐酒館 Bits of Eur】

有到附近別忘了去試看看！

推薦給大家~~！💕

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