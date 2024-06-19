新開幕的天母早午餐 義式料理
【BOE Cuisine】
BOE = Bits of Eur,
為一點點歐洲之簡稱 (歐點)
目前只供應Brunch和Pasta，
開業於充滿輕鬆的氛圍的天母，
在小小愜意的室內和戶外空間中，
帶來令人暖心的早午餐及歐式美味！
台北士林天母美食
【BOE Cuisine】
- 地址：台北市士林區忠誠路二段166巷15號1樓
- 電話：02-28726679
- 營業時間：08:30-17:00、11:30-22:00
- 訂位：BOE Cuisine 訂位
▼設有一間半開放式的8人小包廂
【BOE Cuisine 菜單】
目前只供應早午餐和Pasta,
包含沙拉、湯品、開胃菜、義大利麵、甜點…等，
✔️需另加10%服務費
▶️(BOE Cuisine 菜單)
【火腿班尼迪克】$340
超級厚切的加拿大的火腿，
上面放著一顆新鮮的水波蛋和濃厚的荷蘭醬，
劃開水波蛋，蛋黃潺潺流出很有戲😍
配上蜂蜜沙拉剛好解膩！😋
【主廚蘑菇湯】$140
新鮮現打的蘑菇帶顆粒，
桌邊現刨起司，喝起來相濃郁！👍
【蕃茄水牛莫札瑞拉(Mozzarella)】$250
整顆新鮮到貨水牛起司，爽度很高！😍
昨天才進貨超新鮮，
但讓我感動的是羅勒葉香氣融合巴薩米克醋，
搭配多汁的原粒蕃茄，好香甜迷人~😋
【墨魚細扁麵】$580
BOE醃製尖抽、Linguine細扁麵、現刨帕達諾起司
看起來很有戲，擺盤也很美，
可惜整體味道少了一些亮點和驚喜感！
【奶油培根寬麵】$400
低鈉天然煙燻培根、Fettuccine寬麵、
生食級蛋黃、現刨帕達諾起司
Q彈的寬麵咬起來帶韌性，
沾滿蛋黃與起司的濃甜，超好吃！❤️
【提拉米蘇】
帥哥老闆桌邊現場製作，
上桌前手指餅乾泡入咖啡糖酒，
形成外軟內酥的脆感，
而上頭的白色奶醬也不會太甜膩，
是我吃過最酥脆的提拉米蘇！必點！👍
【草莓奶酪】
當奶化開的瞬間覺得它奶得剛剛好，
配上新鮮藍莓和草莓果醬
那香甜也讓人很舒服！
【拿鐵】$130
《蛋寶543》
這次來到天母忠誠路巷子裡的
【BOE Cuisine】
雖然因為新開幕，菜單選擇品項不多，
但整體吃下來口味都不錯，
尤其是奶油培根寬麵和提拉米蘇讓人很驚豔，
會為了吃它們而回訪！🤤
對了，帥哥老闆Cameron，
他在圓山花博還有一間店叫
【BOE 歐點歐式餐酒館 Bits of Eur】
有到附近別忘了去試看看！
推薦給大家~~！💕
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