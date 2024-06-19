規劃九州自由行，幾乎少不了去熊本旅遊。熊本最夯的莫過於熊本城和超可愛的熊本熊。除了遊覽熊本景點和品嚐熊本美食，也別忘了準備熊本必買伴手禮啦。JR熊本站、物產館與便利超商等都可以買到熊本伴手禮，如果時間較急迫，也可以直接在熊本機場買齊。以下整理了熊本必買必逛、名產推薦！讓你不再選擇困難，輕鬆帶滿熊本必買伴手禮回家。

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熊本必買5大伴手禮

球磨燒酎 陣太鼓 銀杏派 芥末蓮藕片 熊本熊系列商品

熊本必買伴手禮推薦

球磨焼酎

熊本球磨川水質清澈，不只孕育出優質的稻米，更讓這裡的清酒揚名世界。球磨焼酎有500年歷史，口感清爽、滋味醇香厚實，是旅人來熊本必買伴手禮之一，各種品牌包裝也很多元，在各景區伴手禮店、熊本屋台街都買得到。

陣太鼓

陣太鼓是熊本縣最具代表性的和菓子，包餡點心外觀如同太鼓形狀，以紅豆餡包裹類似麻糬的餡料，再用金色的鋁箔紙包裝，非常好認，其中，又熊本菓子老舖「香梅」的陣太鼓最知名。目前因配合消費者喜好，不少店家都推出各種口味的陣太鼓，但還是以紅豆餡為最道地傳統。

銀杏派

銀杏是熊本市木，熊本城、熊本縣廳每到秋天都會被一片銀杏染成金黃，「銀杏派」是銀杏造型的洋菓子，口感類似我們熟悉的千層派，口感酥脆、表面灑上粗砂糖和銀杏果粉，保存天數長，不少店家都有販售，很適合當作伴手禮帶回家。

芥末蓮藕片

熊本盛產蓮藕，芥末蓮藕片是由一道熊本鄉土料理而來的，蓮藕含維他命C與食物纖維，和唐辛子搭配能夠促進新陳代謝和食慾。一邊配著生啤酒，一邊吃著脆片，辛辣的口感讓人上癮，消除一天的煩惱，當成聊天下酒菜相當不錯。再ANA FESTA熊本大廳店和物產店都找到。

熊本必買購物推薦

新市街/上通/下通商店街

來到日本逛街購物除了outlet和購物中心，就是商店街了，品牌商家聚集的商店街，多半位在地鐵站周邊的建築物內部。熊本最熱鬧的商店街就是上下通商店街，兩條商店街以「通町筋站」為分界，從熊本城徒步至通町筋約5分鐘，可以做為逛街的起點，熊本必買伴手禮在這邊也都能找到哦。至於新市街則位於下通的南端，如果意猶未盡可以一路逛下去。

熊本上下通商店街 地址： 熊本市中央區下通

SAKURA MACHI 櫻町熊本

2019年開幕的櫻町，是一座結合交通、購物、住宿以及活動等多種商業模式一體化的商城，是目前熊本最新最齊全的商場之一，若想逛些日系品牌、國際品牌、戶外用品，或購買伴手禮、品嘗連鎖店美食，來這裡就對了！不過，日本的商場閉店時間偏早，要留意逛街時間喔！

SAKURA MACHI 櫻町熊本 地址：〒860-0805熊本縣熊本市中央區櫻町3-10 營業時間：10:00–20:00

AMU PLAZA 熊本

熊本除了天然景點、人文景色，熊本當然也具備逛街購物機能，位在JR熊本車站隔壁的AMU PLAZA，2020年落成，進駐不少熱門人氣品牌，成為熊本好玩潮流聖地，也更充實整體熊本車站的機能。來到熊本車站後可以先到鄰近的的「肥後好物市場」吃美食，再到AMU PLAZ逛街，非常方便！

AMU PLAZA 熊本 地址：熊本市西区春日3丁目15−26 營業時間：10:00–20:00

熊本購物常見問題

熊本必買伴手禮和名產有哪些？ 熊本必買伴手禮清單包括球磨燒酎、陣太鼓、銀杏派、芥末蓮藕片和熊本熊系列商品。這些熊本必買伴手禮展現出熊本在地文化，也是很值得的紀念品。