大溪美食推薦這家黃金春雞(大溪老街店)，黃金春雞大概是桃園近期討論度超高的炸雞店，短短兩三年間已經在桃園開了四家分店，而且每次新店一開幕在FB、LINE在地群組就掀起極高的評價！吃過的人無一不讚賞，一開始在LINE群有看到，想說真的有這麼好吃！？不就炸雞？！後來到大溪完才發現黃金春雞在大溪還了新分店，給他一次機會好了，然後一吃成主顧了啦！

黃金春雞(大溪老街店)｜交通方式、停車資訊

黃金春雞(大溪老街店)就位在大溪的內山公路起點這裡，簡單來說就是要進去大溪老街牌樓的那條叉路左轉往慈湖方向，招牌大大的很顯眼，然後斜對面有個停車場，不過很多在地人都是先點來了暫停一下拿了就走，所以可以常常看到戴著安全帽來買的在地人

黃金春雞(大溪老街店)營業時間是從下午四點一路賣到晚上十點，我也是逛完老街再過來買回家吃，而且很扯的是四點開門，就已經有人點炸全雞在等了，後來看了告示才知道，現點現炸全雞要等大概25~30分鐘，所以先打電話來訂吧

黃金春雞(大溪老街店)｜點餐方式

黃金春雞(大溪老街店)最方便的是用LINE線上點餐，然後很先進也有點餐機，操作也很直覺方便，不過我是覺得先看好菜單再來按比較好，怕菜色太多選擇障礙會在這卡很久

黃金春雞(大溪老街店)｜菜單

黃金春雞菜單有分套餐跟單點系列，套餐價格雖然看起比較高一些，內容物真的蠻多的，像是$1079有炸全雞的全雞一起吃，除了炸全雞之外，還有雞翅大份、雞塊兩份跟兩隻大雞腿外加飲料，份量上真的很多，一家人買一份都非常夠吃的，當然你也可以單點一隻炸全雞回去，一隻也才459元（大溪店新開幕$388）

點好餐後，店員就會開始製作，黃金春雞是沒有剖開的，就是完整一隻下鍋炸，光看就覺得很震撼！然後我有發現他們是用高低雙油鍋，是先雞放進高溫油鍋裡炸鎖住肉汁，再撈起放進低溫鍋裡炸熟，最後再進高溫一口氣將外皮炸脆，難怪要等這麼久，有夠費工的

炸好的全雞還會用溫度計測一下雞胸的部位，溫度有到代表才有炸熟，才可以出鍋給客人

我買的是$1079全雞一起吃套餐，真的就是兩大袋滿滿！份量十足啊！趕快回家開吃，剛起鍋大概一個小時左右都還會是熱的唷

黃金春雞(大溪老街店)｜推薦必點

全雞一起吃套餐！我真心建議如果第一次來可以直上這個，基本上招牌都可以吃得到，炸全雞、雞腿、雞翅、雞塊外加三種醬料還有五桑健康茶4杯，整桌擺起來很壯觀！然後我們吃了兩餐才吃完XD

炸全雞，黃金春雞炸全雞是完整一整隻，聽說有人直接買一隻拜拜用，有跟家人說是炸雞，但拿回家的時候家人看到這顏色說這不是烤雞嗎？外觀看起來真的就是一隻烤雞，因為不裹粉油炸，加上有醃漬，所以真的很像烤雞，很難想像這是炸雞的模樣！

別急著剝雞吃，隨餐都會附上一次性手套，戴著手套吃就不會弄髒手啦，一個吃手扒雞的概念

春雞外皮未經粉裹就直接下油鍋，依然酥脆誘人，外表雖看似溫溫的沒冒熱氣，卻在撕開的瞬間迸發出滾燙的熱氣，雞汁四溢，意外地一點也不油膩，肉質鮮嫩，每一口都透露出細緻的口感，彷彿品嚐到了經過精心舒肥處理的雞肉，外層帶勁，內裡柔軟，雞肉本身已醃製得恰到好處，即便不搭配任何醬料也十分美味。這是我第一次嘗試如此獨特的炸全雞，真是驚喜連連！

連最容易柴的雞胸肉也超強，後來才知道他們家的春雞都有經過真空按摩機按摩過，再加上雙油鍋精準控溫油炸，所以連雞胸肉都可以處理到軟嫩多汁的境界真的是有夠強的！

醬料有給四份，有韓式甜辣風味醬、 法式香橙醬與秘製椒麻醬三種選擇，當然就各選一種，如果要多可以用一個19元加購，烤全雞沾秘製椒麻醬真的有夠好吃，辣中帶麻，沾雞胸有吃椒麻雞的感覺

炸雞腿，是用整隻大骨腿，同樣也是不沾粉油炸，看起來根本就是烤雞腿，然後肉質很厚實，一口咬下去只有爽而已，肉汁感也是充沛，而且肉質吃起來是很有彈性，加上微酥香的外皮，撒上椒鹽微微的鹹香不用沾醬就非常好吃啦

炸雞翅（大份），大份有16隻雞翅，然後外觀看起來真的很像日本雞翅名店世界的山將的夢幻炸雞翅，這個也是好吃到一個不行，肉質超級細緻，加上醃漬過的香氣，一吃就停不下來，尤其沾上韓式甜辣風味醬就變成韓式炸雞了！

雞塊，就是麥克雞塊，但我覺得就是醬料一整個大勝！法式香橙醬爆強，感覺生來就是跟雞塊天生一對，酸甜中還帶著清香的柑橘香氣，直接輾壓一般雞塊糖醋醬，毫無懸念！

因為是四人套餐還附了四瓶的，就是加了五松葉跟桑葉做成的草本茶，而且是用冷泡茶的方式，封口的部份用的是易拉環，蠻用心的，喝起來就是會回甘的茶，還有女神版跟男人版，男人版的有加瑪卡（喝了不知道會不會乒乒乓乓）

黃金春雞沒有使用裹粉的方式就將整隻雞炸得如此完美，真是令人驚喜！雞肉的炸熟度恰到好處，醃制的味道也相當出色。最重要的是，肉質非常鮮嫩，而且價格合理，絕對值得大力推薦啦！

黃金春雞(大溪老街店)

地址：桃園市大溪區信義路34號

電話：0987 815 716

營業時間：16:00–22:00（週二三公休）

黃金春雞桃鶯店

地址： 桃園市 桃園 區桃鶯路351號

電話：0938-950-351

營業時間：1600~0030

黃金春雞 中壢-民族店

地址： 桃園市 平鎮區文化街7號

電話：0925-289-383

黃金春雞 桃園 -南崁店

地址： 桃園市 蘆竹區南竹路二段158-2號

電話：0971-887-325

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