吃心絕對 2 週 ago 在〈岡山美食 – 騰之雞排專門店 x 超厚切雞排的秘密基地 | 必吃日式特色炸雞排〉中留言功能已關閉

騰之雞排專門店 高雄岡山店 兩三事

楠梓超人氣雞排專賣店，在岡山也能吃的到了耶，以日式風格和厚切雞切為主打特色，超厚、超juicy的雞排，有分脆口及傳統雞排，他們家的雞排不僅尺寸大，而且不切片，可以大口享受雞肉湯汁的香甜滋味。除了雞排外，其他的炸物也都很厲害，還有不定期會有隱藏版的菜單會出現，讓人感覺新奇。

騰之雞排專門店 高雄岡山店 位置

岡山店的位置鄰近河堤公園、陽明公園、醒村、兆湘國小與典寶溪滯洪池，吃飽飽再附近運動一下也不錯哦！

騰之雞排專門店 高雄岡山店 菜單



▲▼點少量的話，可以直接跟老闆點，感覺老闆很機伶，應該不會記錯，哈，那如果點大量的話，也可以畫單，避免失誤。



▲第一次來，不知道點什麼的話，就選擇有皇冠的餐點，是店內的招牌商品哦。



▲呀如果你在家的話，也可以線上點一點，再到現場拿，省去外送費。



▲不定期會有新祕炸物，是菜單上沒有的哦！



▲現場有看到保險，揪安心！



▲數量比較多是用紙袋外帶外送。

騰之雞排專門店 高雄岡山店 餐點

騰之雞腿排 95元

這款是去骨脆皮雞腿排，實在是無需多言。就像是招牌脆皮雞排一般，但與眾不同之處在於，它的骨頭已經被巧妙地去除，讓你可以專注地享用肉質，盡情地大口咬下。每一口，無論是雞皮還是肉，都完美地融合在口中，帶來絕妙的口感和豐富的層次。

一想到那柔軟多汁的肉質，再加上外脆內嫩的雞皮，簡直令人垂涎欲滴。無法言喻的美味，讓人感受到了極致的享受，仿佛身心都被這份美味所滿足。這實在是太美味了，吃得不亦樂乎！🤤

騰之雞排 90元

這份與眾不同的雞排，實在令人難以忘懷。首先，讓人心動的是那層酥脆的外皮，彷彿擁有獨特的魔法，讓每一口都充滿了滿滿的滿足感。輕輕一咬，香氣四溢，仿佛整個世界都被包裹在了這層金黃的酥皮之中。令人難以抵擋的誘惑，讓人情不自禁地一口接一口。

而更令人驚艷的是其肉質。嫩滑的肉質融化在口中，每一口都充滿了多汁的美味。別提那令人驚嘆的份量了！一眼望去，就像是一座肉山，讓人目瞪口呆。無論是視覺還是味覺上，都給予了人無限的滿足感。這不僅僅是一份雞排，更像是一場美味的盛宴，讓人陶醉其中，回味無窮。

懷舊雞排 90元

爆漿起司雞排 100元



▲▼「爆漿起司雞排」是騰之雞排專門店的一款極受歡迎的特色餐點。這款雞排以其厚實的雞胸肉和內藏的濃郁起司而聞名。當你咬下這塊超厚的雞排時，熱騰騰的起司會爆漿而出，帶來無比的滿足感。外皮酥脆，內裡多汁，是一個絕佳的美食體驗。

這款雞排的特點是每日限量供應，保證了食物的新鮮度和品質。起司雞排在炸製過程中，會在雞肉中心塞入起司，然後沾上特製的炸粉，炸至金黃酥脆。這樣的製作方法不僅保留了雞肉的原汁原味，還讓起司在高溫中融化，形成了令人難以抗拒的爆漿效果。

騰之雞翅 30元/1隻 | 80元/3隻



▲▼新鮮的台灣雞翅，用日式炸物技術，炸到外皮酥脆，內裡肉質鮮嫩多汁，除了原味外，提供多種調味的選擇，有海苔、椒鹽、甘梅等，讓客人可以根據自已的口味調味，更能夠進一步提升雞翅的風味。

騰之脆雞 75元



▲▼這使用的是上等腿肉，是店內的特色餐點，吃起來也有像去日式餐廳吃的唐揚雞，但價格整整價宜一半，外皮炸到金黃酥脆，呈現令人滿意的脆度，內裡的肉質軟嫩多汁，還有經過特殊的醃製調味，真是一道美味佳餚呀，而且不需要啃骨頭，很適合忙碌的上班族，或是尋求美味快餐的學生。

騰之雞腿丁 65元



▲▼外皮酥脆、肉質鮮嫩多汁，適合各年齡層的美味小吃，每一口都充滿了雞肉的原始風味和多汁口感，雞腿丁的大小適合，非常適合做為點心或聚會時的分享小食，非常值得一試！

黃金三角骨 60元



▲▼這些帶骨的肉塊口感堅實，咬勁十足，經過酥炸後散發出誘人的香氣。它們是觀看電視時的完美伴侶，讓您一邊享受節目，一邊品嚐美食，回味無窮。

帶皮薄鹽脆薯 50元



▲留了馬鈴薯天然薯皮，不僅增加了營養價值，還提供了額外的風味，外層酥脆、部綿密柔軟，帶有微甜的馬鈴薯風味，帶點淡淡的鹹味，直接吃不用加其他調味料，無論做為一道配菜或是休閒小吃，帶皮薄鹽薯都是一個絕佳的選擇。

黃金地瓜 50元



▲▼得不提的是 黃金地瓜。這些地瓜薯條選用瓜瓜園的優質地瓜，外脆內軟，撒上甘梅粉後更是開胃，一份根本不夠，讓人忍不住再來一份！

香酥黑輪片 45元



▲由手工製作的超大片黑輪，切成大塊以增強咬感。它們天然的鹹味與外酥內嫩的口感相結合，讓人一口接一口。

摩佐乳酪棒 40元



▲這道義式小吃也能吃的到，外層是酥脆麵衣，裡面香濃的摩佐瑞拉起司，吃起來外層酥胞、內裡濕潤融化，帶有濃郁的乳酪香氣，令人口味無窮。

酥炸米血糕 40元



▲炸物中的經典選擇，油炸後的米血糕外酥內軟，帶有椒鹽的香氣，讓人欲罷不能。

XL蟹肉棒

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