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今天要分享台北信義區火鍋店「丰明殿-信義店」，google上擁有超過5千則評論，不論是肉盤到湯頭都讓人超滿足，特別推薦世界之最系列，超豐盛海鮮拼盤搭配和牛拼盤，CP值很高，更有肉控也難抗拒的超大肉盤瑪莎拉蒂牛肉霸王拼盤，推薦給愛吃火鍋的人，台北信義聚餐、約會火鍋首選！

丰名殿-信義殿｜google評論超過5千則

台北知名火鍋連鎖品牌「丰明殿」，信義店擁有累積超過五千則Google高評價，在雙北擁有6家分店，信義店位於台北101世貿捷運站，步行約5分鐘，附近就是熱鬧的臨江夜市、信義商圈，絕對是週末聚餐的好選擇！

丰名殿-信義殿｜店內環境

丰明殿裝潢是低調奢華路線，跳脫火鍋店狹隘、簡易的風格，主打更具品味、質感的用餐體驗，以金色與吊燈的視覺結合，營造出時尚的奢華感，餐廳空間規畫有個人座位、四人沙發座、六人長椅座位，一個人吃火鍋也不尷尬，朋友聚餐也很適合，如果是尖峰時段用餐，記得先訂位避免排隊等候。

店內提供自助吧，醬料、飲品自取，有冷熱飲、咖啡，冰箱裡有汽水、礦泉水免費供應可以無限享用，最後別忘了來支冰淇淋甜筒喔！

丰名殿-信義殿｜世界之最和牛海陸套餐

丰明殿以套餐的方式呈現，火鍋套餐有肉盤、海鮮盤、菜盤、副餐，我們這次選擇的是世界之最和牛海陸套餐，內容物包含海鮮大賞＋和牛肉盤，附餐推薦老師傅手作拉麵，很好吃喔！

開鍋之前服務員會附上一壺熱茶，很有港式飲茶的風格，沒想到吃火鍋配熱茶是這麼舒服的事。

何首烏不老藥膳湯

養生藥膳系列我推薦「何首烏不老藥膳湯」，湯色清澈，滋味溫醇淡雅，湯底沒有多餘調味，完整保留了藥膳的香氣，只佐以枸杞、紅棗入味，能襯托出蔬菜與海鮮的原始鮮甜味，並讓中藥香韻瞬間散發口中，忍不住一口接著一口，清爽純粹的餘韻令人著迷。

濃豚滋補湯-香蔥

我最喜歡濃豚滋補湯（香蔥），濃郁的豚骨湯鋪滿了香蔥，真的超級香，第一口湯底喝來馥郁醇香，熬煮食材後逐漸增添厚度，香氣也越鮮明，每一口濃、醇、香中又帶點蔥味，大大增添了口感飽滿的風味，打造唇齒留香的好味道，我覺得很適合涮肉片喔！

極黑霜降和牛

世界之最和牛海陸套餐包含肉盤3選1，極黑雪花和牛、西班牙伊比利豬、極黑霜降和牛，我們今天點的是極黑霜降和牛，很大片的牛肉，牛肉品質非常不錯，有嚼勁但是不乾柴，越嚼越香滿滿的牛肉香氣！

至尊海鮮大賞

雙人套餐中的海鮮拼盤「至尊海鮮大賞」，主打最新鮮的海味，海鮮鮮嫩又甘甜，裡面有蛤蜊可以入湯，鮮上加鮮，還有碩大肥美的牡蠣，入口滑嫩還會爆汁，能充分感受到大海的鮮滋味，還有一排鱸魚片，魚片口感細緻，入口即化很美味，另外有兩隻澎湖小卷，吃起來Ｑ彈脆甜。

裡面還有鮮甜的干貝、Ｑ彈的鮑魚，每次吃丰明殿我都會點海陸套餐，海鮮真的太豐盛又好新鮮！

丰名殿-信義殿｜瑪莎拉蒂牛肉霸王拼盤

喜歡吃肉肉超級推薦「霸王肉盤」系列，瑪莎拉蒂牛肉霸王拼盤裡面有三種肉：SRF極黑雪花和牛、極黑霜降和牛、Prime沙朗牛，光看這一片片浮誇尺寸的肉肉派對，口水就已經止不住了，高顏質的鮮紅色澤、豪華的肉感，賣相超吸睛。

SRF極黑雪花和牛的肉質與油花分布都相當漂亮，只要輕涮個幾秒，吸附了湯汁的肉片，品嚐時特別彈牙腴嫩，滿口的油脂肉香，疊加出超細膩的口感，搭配丰明殿獨家醬料吃，滋味飽滿又涮嘴。

Prime沙朗牛的肉感十足，油花分布均勻，莎朗的肉質很舒服，吃起來軟嫩美味，三拼肉盤真的很讚，可以一次吃到三種肉，好幸福！

吃火鍋最開心的就是營養均衡，可以吃到很多蔬菜，日光花園菜盤很豐盛，當令的精緻蔬菜每個都翠綠又飽水，非常新鮮的菜盤。

附餐選擇有白飯、雞蛋、冬粉、王子麵、老師傅手作拉麵，我推薦老師傅手作拉麵，拉麵很Ｑ彈好好吃！

每次來到丰明殿用餐，店家都會招待火鍋料，每份套餐都會招待一份，有十種火鍋料、蔬菜可以選擇唷！

我個人推薦手工牛肉丸、手工貢丸，丸子類都很彈牙好吃，另外手工蛋餃也是必點，蛋香十足咬下去還會噴汁！

自助吧區有冰淇淋可以享用，吃飽記得來一支甜筒冰淇淋，店家還會招待甜點，今天是杏仁豆腐，是吃完火鍋的完美ending！

吃飽喝足後，結帳時獲得了一張兌換券，下次用餐就可以兌換頂級招待品，真的是每次來吃丰明殿都很滿足呢！信義區火鍋推薦給大家囉！

丰名殿-信義殿｜店家資訊