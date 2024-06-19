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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台南市善化區​ 吃。台南市｜善化區。「福興號蘇家百年冰店」罕見傳承四代超過百年冰店，食材多樣化古早味挫冰千萬不要錯

台南市善化區​ 吃。台南市｜善化區。「福興號蘇家百年冰店」罕見傳承四代超過百年冰店，食材多樣化古早味挫冰千萬不要錯

2024-06-19 17:40:08 樂天小高&樂天人生 人氣：166
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窩客好文

樂天小高&樂天人生

發表篇數：2472篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 善化區

造訪商家：

福興號蘇家百年冰店
phone06-5818504
place台南市善化區中山路377號（入口處在善化市場旁邊的中和街上）
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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位在善化公有市場裡街邊店面很顯眼。

冬天吃火鍋夏天吃冰變成生活日常，滿街都是賣冰品和涼飲的店家，能傳承超過百年的冰品店屈指可數，來到善化區當然不會錯過百年冰品，這間「福興號蘇家百年冰店」就隱身在善化公有市場裡，據說開業至今已超過30年歷史，而賣冰歷史更有80年之久，開業＋賣冰歷史＝超過百年冰品店，小高發現店家似乎以外帶為主，觀看菜單飲品種類相當多，當然店家主打是古早味刨冰，小高品嚐完覺得美味定價親民，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

店外遠遠就可見這紅色扛棒超顯眼，看到這百年冰品當然不會放過。

店面擺放這白鐵製料理台做起生意，室內空間應該沒有設置座位區才對。

料理台菜單色彩繽紛菜單供點餐參考，飲品和涼飲品項較多可選擇，但是店家唯一招牌就是古早味刨冰50元。

這裡刨冰都可調整甜度，也可以選擇＋煉乳或者是＋麵茶（需要加10元）。

流理台上擺滿已經料理的配料食材，多達20幾樣種類之多真是罕見。

大概有愛玉、粉粿、芋圓、蜜鳳梨、黑糖粉粿、薏仁、紅豆、綠豆、豌豆、芋頭、湯圓、粉條、仙草......等等，食材種類應有儘有。

小高今天就點古早味刨冰50元＋10元麵茶。

這碗黑糖刨冰很大一碗定價50元真便宜。

這裡刨冰可挑選5種食材來搭配享用，小高挑選紅豆、大豆、湯圓、黑糖粉粿及芋頭等。

這碗刨冰我覺得不像是古早味滋味，在麵茶提味下整碗刨冰香氣增加，黑糖濃郁不死甜整體配料道地好吃

天小高食後個人主觀心得分享僅供參考且不保證店家食材品質與安全）：「福興號蘇家百年冰店」銷售空間還可以接受，服務很親切，整體口感水準之上定假偏超值，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。


檢視較大的地圖

店家資訊：福興號蘇家百年冰店

地址：741台南市善化區中山路377號（善化市場）店11

營業時間：08:30–17:00

電話：06-581-8504

 樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com

Line ID：0937318086（不是電話喔！）

或臉書私訊

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