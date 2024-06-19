位在善化公有市場裡街邊店面很顯眼。

冬天吃火鍋夏天吃冰變成生活日常，滿街都是賣冰品和涼飲的店家，能傳承超過百年的冰品店屈指可數，來到善化區當然不會錯過百年冰品，這間「福興號蘇家百年冰店」就隱身在善化公有市場裡，據說開業至今已超過30年歷史，而賣冰歷史更有80年之久，開業＋賣冰歷史＝超過百年冰品店，小高發現店家似乎以外帶為主，觀看菜單飲品種類相當多，當然店家主打是古早味刨冰，小高品嚐完覺得美味定價親民，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

店外遠遠就可見這紅色扛棒超顯眼，看到這百年冰品當然不會放過。

店面擺放這白鐵製料理台做起生意，室內空間應該沒有設置座位區才對。

料理台菜單色彩繽紛菜單供點餐參考，飲品和涼飲品項較多可選擇，但是店家唯一招牌就是古早味刨冰50元。

這裡刨冰都可調整甜度，也可以選擇＋煉乳或者是＋麵茶（需要加10元）。

流理台上擺滿已經料理的配料食材，多達20幾樣種類之多真是罕見。

大概有愛玉、粉粿、芋圓、蜜鳳梨、黑糖粉粿、薏仁、紅豆、綠豆、豌豆、芋頭、湯圓、粉條、仙草......等等，食材種類應有儘有。

小高今天就點古早味刨冰50元＋10元麵茶。

這碗黑糖刨冰很大一碗定價50元真便宜。

這裡刨冰可挑選5種食材來搭配享用，小高挑選紅豆、大豆、湯圓、黑糖粉粿及芋頭等。

這碗刨冰我覺得不像是古早味滋味，在麵茶提味下整碗刨冰香氣增加，黑糖濃郁不死甜整體配料道地好吃 。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「福興號蘇家百年冰店」銷售空間還可以接受，服務很親切，整體口感水準之上定假偏超值，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。



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店家資訊：福興號蘇家百年冰店

地址：741台南市善化區中山路377號（善化市場）店11

營業時間：08:30–17:00

電話：06-581-8504

樂天小高邀約資料

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