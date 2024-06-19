林口麻辣火鍋推薦這家川膳麻辣鴛鴦鍋（原林口老街詹記），說到川膳麻辣鴛鴦鍋（原林口老街詹記）對於林口人一定不陌生，在地經營已經超過25年，不少在地人可是從小吃到大，據說他們的麻辣湯頭、鴨血、豆腐在北台灣可以說是名列前茅響噹噹的狠角色，不少人為了吃鴨血從外縣市特地開車來，今天特別約了朋友一起來鑑定一下，川膳麻辣鴛鴦鍋是不是如傳說中的那麼好吃！

川膳麻辣鴛鴦鍋（原林口老街詹記）｜交通方式、停車資訊

川膳麻辣火鍋位於林口文化北路一段上，距離林口三井outlet約12分鐘步行距離，開車只要3分鐘就到了，距離林口交流道也很近，所以很多外地人會特別開車來吃，周邊有蠻多路邊停車格可以利用，店面裝潢挺簡樸的，畢竟開了超過25年帶有些許歷史感，通常這樣『樸素』店面的店家都非常厲害！

川膳麻辣鴛鴦鍋（原林口老街詹記）｜用餐環境

川膳麻辣鴛鴦鍋平日只有晚上營業，週六日有開中午，晚上來基本上絕對都是爆滿，建議先打電話預約會比較保險，週六日中午客人比較少，不想排隊可以挑這時段來，不過也沒有一定就是了，反正就是先訂位就對了啦，店面也是走一個簡樸路線，沒有太多華麗的裝飾，老闆希望還是把重點放在麻辣鍋本體比較重要

牆壁上有川膳麻辣鴛鴦鍋（原林口老街詹記）的歷史沿革介紹，民國八十六年開幕的川膳麻辣火鍋原本的名字是”詹記”，麻辣鍋湯底就是源自詹記，是林口第一家麻辣火鍋，也是目前林口歷史最悠久的麻辣火鍋，經歷過遷址及改名，目前是第三代掌門人繼續傳承25年的好味道，不過我對他們的愛恨情仇沒什麼興趣，麻辣鍋本體才是我的主要目標！

牆上還有招牌菜色的照片介紹，圖片上長什麼樣子，食材就是長那個樣子，老闆就是主打一個童叟無欺真材實料的概念來經營

飲料在旁邊的冰箱可以自行選購，然後是醬料區，基本上我只有過來拿特製日式和風醬，其他的醬料我都沒用到

川膳麻辣鴛鴦鍋（原林口老街詹記）｜菜單

麻辣鴛鴦鍋的大小取決於用餐的人數：1至3人選擇小鍋，4至6人適合中鍋，7人以上則需要大鍋，鍋底已經包括了鴨血和豆腐，如果不夠吃還可以加點，至於消費方式，小鍋需要點至少一道主菜，中鍋需要兩道，大鍋則需要三道。主菜選項在菜單的紅色區域，包含了各式肉類、牛肚、牛筋、大腸頭及海鮮等，價格算是很合理，食材選擇也豐富（以現場價格為主）

除了內用也有提供外帶服務，外帶菜單注意事項如下

小鍋350內含鴨血豆腐各8塊需額外加點食材300元以上

中鍋460內含鴨血豆腐各10塊

需額外加點食材500元以上

加點的鴨血豆腐及湯，均不算在低銷以內唷

川膳麻辣鴛鴦鍋（原林口老街詹記）｜林口麻辣鍋推薦

川膳麻辣鴛鴦鍋的上菜速度頗快，擺盤也是簡樸模式，沒有太花俏的擺盤，主要還是以食材品質來直球對決，他們家的食材真的沒話說，光看肉盤跟蔬菜就知道。都是經過精挑細選，肉片也沒再跟你切薄薄，一率都是厚切！點滿一桌就是爽啦！

川膳麻辣鴛鴦鍋是採鴛鴦鍋的方式呈現，獨特的麻辣湯是通過將各種辣椒、花椒、中藥材和台灣豆瓣醬共同熬煮48小時精心製作而成，最棒的一點是這裡的麻辣湯已經濾過了，不論喝湯或涮肉都吃不到花椒粒或是辣椒，溫和且順滑的口感，其特色來自於淡淡的中藥香和適度的辣度，伴隨著回甘的餘韻，有夠厲害！而且這麻辣湯頭還是全素的，素食者也可以安心食用！

大骨湯也是不隨便，是用大骨、蔬果、甘蔗等食材長時間熬煮而成，完全沒有添加化學調味料或添加物，涮煮蔬菜海鮮更是一絕啊！

強烈建議大骨湯一定要點排骨酥來加，這裡的排骨酥有兩種類：懷舊排骨酥跟肉多多排骨酥，放入高湯後香氣直竄！喝起來就像排骨酥湯一樣，排骨酥肉質也很鮮嫩好吃

煮過排骨酥的大骨湯，就可以煮蔬菜，蔬菜的甜味跟排骨酥的鮮味相輔相成，不管煮什麼蔬菜都好好吃！我蠻推薦他們家的娃娃菜，都是精挑細選品項極好的娃娃菜唷

銷魂鴨血！算是川膳麻辣鴛鴦鍋的最強武器！不少人都是為了它而來，是一大塊的鴨血呈現，吃的時候可以用筷子切成小塊，麻辣鮮香而且非常入味，鴨血是如布丁般的超嫩口感，老實說台灣能煮出這樣的鴨血應該屈指可數，有夠強！好吃到我們又加點兩份

豆腐也是強到一個不像話，一般麻辣鍋店豆腐通常會跟鴨血一起滷，但由於鴨血跟豆腐的火候、烹調時間都不同，川膳麻辣鴛鴦鍋是分開滷製，豆腐吃起來麻辣入味外，邊緣的地方也不會過硬，整體吃起來是很平衡均勻的口感

頂級牛小排，牛小排細緻軟嫩的口感並兼俱香醇風味的完美油花，在麻辣湯鍋裡川燙，川燙３～５分熟後入口，口感香嫩多汁，麻辣湯湯底香氣更加提升襯托出牛小排的肉汁甜味！

然後還有一個肉類獨門吃法是利用特製和風醬，將佐料用肉片包裹，酸香的滋味讓肉吃起來更清爽開胃喲，一定要試試看

松阪豬，必點！這個超好吃！松阪豬純手工厚切，入口滑嫩不乾不澀，肉質鮮嫩有彈性，而且是厚切帶有充沛的肉汁感，超厲害的！

極品滷三寶，吃麻辣鍋怎麼可以不點滷三寶！牛筋、牛肚和大腸頭都是先滷製過，而且都處理得很棒，完全沒有內臟的腥味，建議一開鍋就先放下去煮

牛肚切得非常細膩，既保持了牛肚的酥脆感，又使其更易於咀嚼，牛筋則切成較大的塊狀，原本有些擔心會咬不動，但出乎意料它非常柔軟且滲透著濃郁的味道，咀嚼時，牛筋既不會感覺軟爛，反而具有彈性和滿滿的膠質，至於大腸頭，適度的厚度賦予了它一種QQ的口感，同樣非常美味！

老油條，麻辣鍋必備老油條，外表相當酥脆，稍微泡一下就可以吃了，這油條完全沒有油耗味，還能感受到油條的麵香呢

鮮蝦花枝漿，以往吃鮮蝦花枝漿都覺得很普通，就火鍋料呀，但這裡的鮮蝦漿吃起來超有Ｑ度，鮮味也很豐富強烈，而且還可以吃到整尾的蝦仁唷！

黃金豆腐紙，也叫做千張豆皮，觸感摸起來真的很像紙，而且超薄一片！只需涮燙20秒即可，丟下去就快速吸飽高湯，入口軟嫩無比還帶有豆香，口感超特別

其他還有手工蛋餃、手工燕餃、芋頭丸，可以隨自己喜好來點，我蠻推薦手工蛋餃，一整個就是真才實料，蛋皮超厚，裡面肉餡也是塞滿滿，一個蛋餃比別人兩個大呢

想吃海鮮的朋友可以點這個草蝦，一份有12隻，而且都是大草蝦蠻划算的

川膳麻辣鴛鴦鍋用完餐上google評論（不強迫要打幾顆星，自由心證），就可以參加抽獎活動，從摸彩箱裡抽一張刮刮卡，刮完上面有號碼，對應獎品單的食材號碼，下次來吃就可以兌換，如果不想抽獎也可以換成小美冰淇淋（活動以現場公告為主）

川膳麻辣鴛鴦鍋真的是超乎想像的厲害啊，應該是我目前吃過麻辣鍋排行榜沒有第一也有第二的超強店家，老闆對於食材的選用都有一定的堅持，一定要合乎老闆的要求才能放入菜單裡，麻辣湯頭真的非常厲害，而且連素食也可以吃這點也是出乎我意料之外，吃素的人也能吃麻辣鍋了，川膳麻辣鴛鴦鍋（原林口老街詹記）推薦給愛吃麻辣鍋的朋友

川膳麻辣鴛鴦鍋（原林口老街詹記）

地址：新北市林口區文化北路一段408號

電話：02 2609 3038

付費方式：現金、line pay

營業時間：週一二四五17:00-22:00 週六日11:00–14:30, 17:00–22:00/週三公休（遇國定假日11:00–14:30, 17:00–22:00）

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