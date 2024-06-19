為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 高雄市三民區​​ 吃。高雄市美食 ｜三民區。「日樹烘焙坊•Day tree bakery」花邊千層蛋塔PK賽，與莎士比亞烘焙坊的千層

高雄市三民區​​ 吃。高雄市美食 ｜三民區。「日樹烘焙坊•Day tree bakery」花邊千層蛋塔PK賽，與莎士比亞烘焙坊的千層

2024-06-19 17:40:19 樂天小高&樂天人生 人氣：102
share
窩客好文

樂天小高&樂天人生

發表篇數：2479篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 三民區

造訪商家：

日樹烘焙坊•Day tree bakery
place高雄市三民區陽明201號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

網路發現越來越多店家推出花邊千層蛋塔，這時小高已經看到千層蛋塔的末路已近，造成這風潮罪魁禍首是台北「Libreadry巢屋」，然後莎士比亞又與巢屋合作聯名，順勢在高雄推出花邊千層蛋塔，因此小高才有機會品嚐到「Libreadry巢屋」的蛋塔，臉書發現這家「日樹烘焙坊•Day tree bakery」有推出千層蛋塔，口袋名單越來越多，卻勾起我收集懶人包的慾望，我就以「Libreadry巢屋」的蛋塔來做比較，看看哪一家蛋塔最值得購買享用。

店門口放置立牌公告著法式千層布蕾酥。

寬敞門面外觀呈現歐洲鄉村風格真舒服。

木門銷售空間超寬敞飄散出北歐小清新氣息，銷售空間商品擺設整齊燈光溫柔舒服，之前小高吃完店家麵包只給4顆星呦（滿分5顆星）。

剛剛出爐千層蛋塔就放置店內右方檯面，目前門市每人限購6入就是一盒，店家臉書有詳細資訊敬請自行觀看。

小高就買2粒花邊千層蛋塔回家享用，日樹千層蛋塔定價每一粒是80元，小高覺得如此定價沒有競爭力。

這2顆蛋塔從塑膠和取出來拍照，這2種表面色澤不同但是同口味。

這法式千層布蕾酥店家臉書說，採用法國進口萊斯克天然發酵奶油、法國進口 Viron麵粉、新鮮洗選蛋、香草莢及鮮奶等來製作。

小高不知道法式千層布蕾酥與千層義式蛋塔有何不同，我僅能依據口感與定價主觀心得來分享。

從外觀莎士比亞的蛋塔塔皮層數比較多層，千層蛋塔因塔皮很費工才賣這麼貴。


切開裡面滿滿布蕾內餡超級吸睛，塔皮考得比莎士比亞還要焦ㄧ些，我比較喜歡莎士比亞的塔皮。

日樹法式千層布蕾酥確實很好吃，塔皮超酥脆布蕾內餡香濃爽口真好吃。

下圖是莎士比亞花邊千層蛋塔照片，與上圖照片做比較就可看出之間差異，莎士比亞花蛋塔整體內餡更濃郁更好吃

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「日樹烘焙坊•Day tree bakery」銷售空間小清新氣氛真舒服，服務很親切，整體口感有水準定價還可接受，還是值得樂天小高推薦給您品嚐。


檢視較大的地圖

店家資訊：日樹烘焙坊•Day tree bakery

地址：高雄市三民區陽明路201號

營業時間：11:00~21:30

電話：07-392-7700 

   樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com

Line ID：0937318086（不是電話喔！）

或臉書私訊

部落格圖文皆為原作，切勿私自取用

    加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
    窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

    加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

    檢舉
    share
    chevron_left

    台南市善化區​吃。台南市｜善化區。「福興號蘇

    台南市永康區吃。台南市｜永康區。「鹽行土魠魚

    chevron_right
    推薦商品
    為你推薦

    登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

    keyboard_arrow_up