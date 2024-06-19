網路發現越來越多店家推出花邊千層蛋塔，這時小高已經看到千層蛋塔的末路已近，造成這風潮罪魁禍首是台北「Libreadry巢屋」，然後莎士比亞又與巢屋合作聯名，順勢在高雄推出花邊千層蛋塔，因此小高才有機會品嚐到「Libreadry巢屋」的蛋塔，臉書發現這家「日樹烘焙坊•Day tree bakery」有推出千層蛋塔，口袋名單越來越多，卻勾起我收集懶人包的慾望，我就以「Libreadry巢屋」的蛋塔來做比較，看看哪一家蛋塔最值得購買享用。

店門口放置立牌公告著法式千層布蕾酥。

寬敞門面外觀呈現歐洲鄉村風格真舒服。

木門銷售空間超寬敞飄散出北歐小清新氣息，銷售空間商品擺設整齊燈光溫柔舒服，之前小高吃完店家麵包只給4顆星呦（滿分5顆星）。

剛剛出爐千層蛋塔就放置店內右方檯面，目前門市每人限購6入就是一盒，店家臉書有詳細資訊敬請自行觀看。

小高就買2粒花邊千層蛋塔回家享用，日樹千層蛋塔定價每一粒是80元，小高覺得如此定價沒有競爭力。

這2顆蛋塔從塑膠和取出來拍照，這2種表面色澤不同但是同口味。

這法式千層布蕾酥店家臉書說，採用法國進口萊斯克天然發酵奶油、法國進口 Viron麵粉、新鮮洗選蛋、香草莢及鮮奶等來製作。

小高不知道法式千層布蕾酥與千層義式蛋塔有何不同，我僅能依據口感與定價主觀心得來分享。

從外觀莎士比亞的蛋塔塔皮層數比較多層，千層蛋塔因塔皮很費工才賣這麼貴。



切開裡面滿滿布蕾內餡超級吸睛，塔皮考得比莎士比亞還要焦ㄧ些，我比較喜歡莎士比亞的塔皮。

日樹法式千層布蕾酥確實很好吃，塔皮超酥脆布蕾內餡香濃爽口真好吃。

下圖是莎士比亞花邊千層蛋塔照片，與上圖照片做比較就可看出之間差異，莎士比亞花蛋塔整體內餡更濃郁更好吃 。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「日樹烘焙坊•Day tree bakery」銷售空間小清新氣氛真舒服，服務很親切，整體口感有水準定價還可接受，還是值得樂天小高推薦給您品嚐。



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店家資訊：日樹烘焙坊•Day tree bakery

地址：高雄市三民區陽明路201號

營業時間：11:00~21:30

電話：07-392-7700

樂天小高邀約資料

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