九州自由行除了會去福岡、熊本、大分、佐賀、長崎外，其實還有一個九州深度旅遊景點，就是宮崎！九州宮崎位在日本九州東南部，大半邊都面對著太陽升起的東岸，也因此自古以來有「日向之國」之稱。宮崎緊鄰太平洋的美麗海岸線不僅有著與沖繩同樣的溫暖氣候，也是日本人的著名蜜月渡假勝地！本篇專為​​​​​準備來趟​九州宮崎自由行、宮崎一日遊的你提供宮崎交通、宮崎住宿、宮崎景點、以及必吃的宮崎美食，第一次來宮崎旅遊看這篇就夠了！集結10大宮崎景點推薦，快加入你的宮崎景點地圖中吧。

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九州宮崎自由行【宮崎交通】

宮崎機場

2024目前尚未有台灣直飛宮崎的航班，且宮崎機場目前也僅有國內線運行中，因此要從台灣到宮崎搭飛機的話，需要先到日本國內如東京羽田、大阪國際機場、福岡機場、或沖繩那霸轉機一次後才能抵達。博多到宮崎怎麼去👉官網路線這裡看

JR PASS

從宮崎機場到宮崎市區交通最方便的就是搭JR​​，車程僅需十分鐘。因此若想要搭JR玩九州宮崎的話，建議購買可用範圍也包含機場到市區這段！另外可依天數及想去的範圍，選擇，其中又有分3、5、7日券。需注意，​​宮崎屬於南九州，因此若要買包含​​宮崎的JR PASS ，需購買全九州版或南部九州版才行喔！JR宮崎機場站內就可以購買和兌換事前買好的JR PASS。

宮崎交通票券

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空港巴士

從宮崎機場到宮崎市區搭機場巴士（宮崎空港線​​）也可以到，車程約30分鐘，可在宮崎空港站1號乘車處上車。​​

宮崎自駕

宮崎市區內並沒有地鐵，因此大多為搭宮崎巴士移動，若要到宮崎市郊景點​​的話則是靠JR地鐵，因此如果會開車的話，蠻推薦大家選擇宮崎租車自駕來玩，時間上比較好掌握，機動性也比較高喔！若要事先預約租車的話，可透過Tabirai​​租車比價網查價跟預約。另外宮崎包車也是來的推薦交通方式哦。

宮崎一日遊交通推薦

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九州宮崎自由行【宮崎景點】

宮崎景點推薦｜鵜戶神宮

位在日南海岸懸崖上的「鵜戶神宮」是日本唯一的洞穴神社。從入口到洞窟裡的正殿需走一小段路，沿途不僅有太平洋相伴的美景，還有象徵神明使者的兔子石像，丟石祈願​​也是來這必做的事之一。這充滿神秘氣息的洞窟神社絕對是來宮崎必去景點之最。

鵜戶神宮 地址：宮崎県日南市宮浦３２３２（ Google地圖導航 ） 營業時間：06:00~18:00

宮崎景點推薦｜高千穗峽

景色壯麗的「高千穗峽」，是阿蘇山的火山噴發後所形成的斷崖溪谷，在這裡必做的事就是滑小船穿梭在溪谷中，仰望高低落差高達17米的真名井瀑布、以及搭乘橫跨在峽谷上廢棄鐵道的敞篷小火車，俯視山谷與瀑布的美麗絕景，秋天還可來宮崎將楓葉一次盡收，是賞楓的宮崎自然景點。​​

高千穗神社 地址： 宮崎県西臼杵郡高千穂町向山 （ Google地圖導航 ） 營業時間：08:30~17:00

宮崎景點推薦｜高千穗神社

距離高千穗峽不到五分鐘車程的「高千穗神社」，是擁有1900年歷史的古老神社，更是高千穗鄉共八十八個神社的總社。這裡最與眾不同的看點，就是每晚8點會在神樂殿上演的「高千穗神樂​​」表演，目的在於祈求五穀豐收的4種舞蹈​​365天不休息，長達一小時的日本傳統藝術表演更被列於國家重要無形民俗文化財！

高千穗神社 地址： 宮崎県西臼杵郡高千穂町三田井１０３７ （ Google地圖導航 ） 營業時間：08:00~17:00（高千穗神樂​​表演：每晚20:00）

宮崎景點推薦｜宮崎神宮

藏身在杉木林裡的「宮崎神宮​​」是供奉日本初代天皇－「神武天皇」 的代表性神社。漫步在廣大的腹地裡，頗能感受到心靈沈澱以及芬多精的洗禮，來這必看的還有五所稻荷神社的朱紅色鳥居，連綿不斷的紅拱門相當吸睛。此外，毎年 10月下旬還會有一年一度的「宮崎神宮大祭」，現場可體驗神轎巡遊、太鼓演奏、以及舞蹈表演等熱鬧非凡。

宮崎神宮 地址： 宮崎県宮崎市神宮２丁目４−１ （ Google地圖導航 ） 營業時間：09​​:00~17:00

宮崎景點推薦｜日南太陽花園（宮崎摩艾）

有日本復活島之稱的「日南太陽花園」，是宮崎必去三大景點之一​​。這裏最知名的就是復活島官方唯一授權復刻的巨石摩艾石像，七尊摩艾石像分別象徵工作運、健康運、戀愛運、整體運、婚姻運、財運、學業運，緊鄰海邊的日南海岸丘陵地的主題公園廣場還配有浪漫盪鞦韆、餐廳、商店等，​​運氣好還可遇見羊、牛、鹿等​​可愛動物，拍照散步踏青都適合。

日南太陽花園 地址： 宮崎県日南市宮浦２６５０ （ Google地圖導航 ） 營業時間：09​​:30~17:00（週三公休）

宮崎景點推薦｜青島神社

與鵜戶神宮、日南太陽花園並列宮崎三大必遊景點的「青島神社​​」，為在宮崎市東南部的離島「青島」上，​​以求姻緣聞名。被亞熱帶植物以及貝塚包圍的日式神社，頗有一番交錯的衝突感體驗。來這必看的有掛滿繪馬的隧道「祈願古道」、​​以及將扁平狀陶器「平甕」投向本殿以祈求消災解厄的​​「天之平甕」​​等。

青島神社 地址： 宮崎県宮崎市青島２丁目１３−１ （ Google地圖導航 ） 營業時間：08​​:00~17:30

宮崎景點推薦｜天岩戶神社（天安河原​​）

位在神話故鄉高千穗的​​「天岩戶神社​​」，是一處極有神祕感的宮崎景點，裡面供奉著天皇及日本皇室始祖的​​天照大神，​​​​由西本宮和東本宮兩座神社組成。除了兩座本宮以外，橫跨於岩戶川之上的能量點「太鼓橋」，以及相傳是天照大神曾經的隱身之處「天安河原洞穴​​​​」也都是來宮崎自由行必看亮點。

＊「天安河原洞穴」由「天岩戶神社」出發，僅能步行前往，依照指示牌前近即可，約10分鐘路程。​​

天岩戶神社 地址： 宮崎県西臼杵郡高千穂町岩戸１０７３−１ （ Google地圖導航 ） 營業時間：08:30~17:00​​

宮崎景點推薦｜鬼之洗衣板

宮崎青島是一座為在宮崎東南邊的小島，島上除了青島神社以外，另一個必看的就是彷彿人造但卻是鬼斧神工的「鬼之洗衣板​​」。這層層堆疊的波浪造型岩石，是由火山爆發噴出的熔岩碰到海水後急速冷卻，再經過海浪不斷沖刷千年後​​的特殊地形，外觀一層一層恰巧如洗衣板的樣貌因而得名「鬼の洗濯板」。

鬼之洗衣板 地址： 宮崎県宮崎市青島2-13-1 （ Google地圖導航 ） 營業時間：24小時開放

宮崎景點推薦｜平和台公園

「平和台公園」是日本建國2600年的紀念公園，園內最吸睛的就是高達37米​​的「和平塔」，塔前有「八紘一宇」詞組，是「團結在一個屋頂下」的意思​​​​，象徵著帝國主義下，​​亞洲將在日本領導下終將團結一致。此外公園內天然森林相伴的海濱長廊、運動廣場等​​​​，是個擁有古老風情的大自然公園。

平和台公園 地址： 宮崎県宮崎市下北方町越ケ迫６１４６ （ Google地圖導航 ） 營業時間：24小時開放

宮崎景點推薦｜飫肥城

「飫肥城​​」是日本百大名城之一，份為急遽靜謐感因此又有南九州小京都之稱​​。與其他城堡不同的是，飫肥城的城外無護城河，城內也已無天守閣，但園內仍保留著當時武士宅邸的石垣與建築物等，彷彿回到江戶時代的氣氛。來這裡也別忘了到以飫肥城為中心的周邊地區走走，現今還有許多商店，品嚐下町美食體驗復古街道的魅力​​​​​​​​。

飫肥城 地址： 宮崎県日南市飫肥１０丁目１ （ Google地圖導航 ） 營業時間：9:00~16:00​​

九州宮崎自由行【宮崎美食】

宮崎必吃美食有南蠻雞、宮崎牛、芒果、牡蠣、以及宮崎辛麵​​等，以下就跟著小編推薦的幾家來踩點吃美食，再告訴你宮崎必買的宮崎伴手禮有哪些！​​

宮崎美食｜宮崎牛

宮崎牛為宮崎縣內生產及飼養的黑毛和牛，且須符合「日本食肉格付協會」 的分級標準達到肉質等級4級以上的才能稱為「宮崎牛」。​​

一葉

這家「一葉（一ツ葉ミヤチク）」位在臨海處，不僅可以依邊眺望海景，還能一邊吃著高CP值​​的宮崎牛。以鐵板燒形式呈現宮崎牛，師傅會在你面前現場料理牛排，手藝極佳還會讓饕客們拍照，可說是視覺與味覺雙享受的​​宮崎牛餐廳推薦！

一葉 地址： 宮崎県宮崎市新別府町前浜１４０１−２５５ （ Google地圖導航 ） 營業時間：11:00~14:00、​​17:00~20:45

牛藏

以畜牧業及牛肉工廠起家的​​「牛藏（​​宮崎牛焼肉炙り屋 牛蔵）」，從頭到尾都能把關肉品品質，此外油花含量比公牛​​更多的雌牛​​宮崎牛在這邊也吃得到，最高級別的宮崎牛套餐最低只要5000日圓​就吃得到，店內還有獨立包廂空間​​可供三五好友慶生獨享。​

牛藏 地址： 宮崎県宮崎市中央通3-11 開楽園ビル1F​​ （ Google地圖導航 ） 營業時間：​​17:30~23:30

宮崎美食｜南蠻雞

現在日本各處幾乎都吃得到的南蠻雞（チキン南蛮）​​，其發源地就在九州宮崎，這在酥炸醃漬雞肉​​上添加了塔塔醬與沙拉的美味，​​提到宮崎美食說什麼也一定要來朝聖一下吧！

おぐら本店

位在宮崎市市中心「おぐら本店」​，是第一家把塔塔醬淋在酥炸雞肉上的創始店。庶民洋式食堂的獨立店舖帶有點歷史感，招牌的「おぐらのチキン南蛮​​」套餐有飯有主菜，外脆內軟的南蠻雞多汁厚實，配上洋蔥、蔬菜、蛋黃醬、檸檬汁等材料製作而的塔塔醬實在絕配。

おぐら本店 地址： 宮崎県宮崎市橘通東３丁目４−２４​​ （ Google地圖導航 ） 營業時間：​​11:00~14:30、17:00~19:50

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直ちゃん

另一家位在JR延岡​站附近的​「直ちゃん​​（元祖 チキン南蛮 直ちゃん​​）」，也是另一家南蠻雞創始店，但不同的是，這裡的南蠻雞外皮是使用小麥粉和蛋汁油炸，外皮較有份量也更脆，搭配的也不是塔塔醬而是獨家的甘醋醬汁，吃起來有點類似糖醋雞的感覺，與「おぐら本店」​是截然不同的滋味，值得一試！

直ちゃん 地址： 宮崎県延岡市栄町９−３​​ （ Google地圖導航 ） 營業時間：​​11:00~13:45、17:00~19:50

宮崎美食｜宮崎辛麵

外表紅通通的「宮崎辛麵」，是在高湯中加入大量辣椒、蒜頭等，並使用混合了蕎麥粉和小麥粉製作而成的特製麵條所組合而成的宮崎美食，愛吃辣者千萬別錯過。

桝元宮崎辛麵（本店）

說到宮崎辛麵，最有人氣的就是這家「桝元」。以醬油作主調的湯頭，加入完美比例的大蒜、韭菜和絞肉以及韓國的唐辛子​​，香辣滋味層次豐富，讓人一吃就上癮！除了招牌的元祖辛麺以外，還有絕妙酸辣的番茄辛麵以及辛香料的咖哩辛麵等選項，辣度可調整。吃不夠還有袋裝泡麵可回家獨享，或當成宮崎伴手禮也相當合適！​​

桝元宮崎辛麵 地址： 延岡市本町1丁目1-11​​ （ Google地圖導航 ） 營業時間：​​19:00~03:00

九州宮崎自由行【宮崎住宿】

宮崎住宿推薦｜JR九州宮崎酒店

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「JR九州宮崎酒店」​」就為在JR宮崎車站旁走路只要一分鐘，內裝明亮大方以宮崎海岸風光為主題，是大家都會喜歡的那種日式簡約時尚的商務旅店風格。客房內使用國際大牌席夢思名床，還有寬敞的淋浴空間與大浴缸，能夠洗盡旅遊時的疲勞。

JR九州宮崎酒店 地址： 宮崎県宮崎市錦町１−１０ 宮崎駅 ビジネスホテル （ Google地圖導航 ） 線上訂房優惠：

宮崎住宿推薦｜Dormy Inn宮崎天然溫泉酒店

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「Dormy Inn宮崎天然溫泉酒店」同樣是一家宮崎市區飯店，距離JR宮崎車站步行約15分鐘，酒店頂樓有付設天然溫泉大浴場「日向之湯」是一大特色，療癒舒適的住宿環境也使用席夢思​​名床價格卻不高，是觀光時CP值較高的宮崎住宿選擇。

Dormy Inn宮崎天然溫泉酒店 地址： 宮崎県宮崎市橘通西２丁目５−３２​​ （ Google地圖導航 ） 線上訂房優惠：

宮崎住宿推薦｜Richmond Hotel里士滿宮崎站前酒店

位在距離JR宮崎車站步行約2分鐘的「Richmond Hotel里士滿宮崎站前酒店​​」是一家日本各地都有的知名連鎖商務飯店，不僅適合非自駕的旅人，飯店還備有可容納500台汽車的超大停車場，因此也是自駕停車方便的宮崎飯店。

Richmond Hotel里士滿宮崎站前酒店 地址： 宮崎県宮崎市宮崎駅東２丁目２−３​​ （ Google地圖導航 ） 線上訂房優惠：

宮崎住宿推薦｜宮崎日航都市飯店

宮崎市區飯店還有這家「宮崎日航都市飯店​​」，距離JR宮崎車站約10分鐘的路程。隸屬於JAL日航關係企業，是一家開業已經20年的宮崎老字號飯店，近期更在2023年​​進行全面翻修，每晚住宿價格也僅約2000元上下，是相當平價的宮崎飯店選擇。

宮崎日航都市飯店 地址： 宮崎県宮崎市橘通西４丁目２−３０​​ （ Google地圖導航 ） 線上訂房優惠：

青島住宿推薦｜宮崎全日空假日飯店

「宮崎全日空假日飯店」是一家四星級宮崎青島飯店，面對太平洋大海景的絕佳位置，設有海濱花園，飯店前方就是海攤，散步約20分鐘就可以到對面的青島神社。三樓附有可望海景的展望大浴場，住宿還可享有免費停車優惠，是相當適合渡假的青島住宿推薦​​！

宮崎全日空假日飯店 地址： 宮崎県宮崎市青島１丁目１６−１​​ （ Google地圖導航 ） 線上訂房優惠：

青島住宿推薦｜青島サンクマール (Aoshima Cinq Male)

與太平洋零距離的「青島サンクマール​​」可飽覽大海藍天與自然景觀，從客房內就可以看到宮崎青島必看的「鬼之洗衣板（鬼の洗濯板）」景色，飯店內還設有展望大浴場​​可以一邊看海一邊盡享天然自噴温泉，​​​​甚至還有人專門來這泡溫泉呢！

青島サンクマール 地址： 宮崎市大字折生迫7408 （ Google地圖導航 ） 線上訂房優惠：

九州宮崎自由行【宮崎必買】

日清宮崎辛麵

如果沒空到店家坐下來吃，小編也很推薦大家去買泡麵版本的宮崎辛麵回家自己煮。知名日本泡麵品牌日清所推出的「日清宮崎辛麵​​」以醬油與大蒜湯底加入唐辛子完美重現九州宮崎當地拉麵風味，可買袋裝的回家自己加蛋和韭菜，​​​​再加入隨麵附上的辣椒包可自行調整辣度，逛超市一定要拿個兩包！

雞皮餅乾

以真正的國產雞皮為原料製成的宮崎必買伴手禮「雞皮餅乾（おつまみ鶏皮​​）」，共有柚子、芥末、咖哩、玉米、以及蒲燒鰻魚等多口味，看電視嘴饞，或是當成喝啤酒的下酒菜馬上一包就不見了超涮嘴，記得多買幾包！

宮崎芒果

宮崎芒果擁有濃郁的香味與甜度，而宮崎縣最等級的芒果「太陽之子」屬於樹上成熟且自然掉落，還必須符合經濟聯盟的水果標準與農藥殘留測試，只有15%能成為「太陽之子」，到宮崎有機會一定要買一顆來吃吃看。但水果是禁止帶回台灣的，因此來宮崎旅遊可考慮買芒果夾心餅​​、布丁等宮崎芒果相關製品帶回來與友人共享。