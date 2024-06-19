龍潭美食推薦這家三步五食休閒魚池，很奇怪為什麼今天要介紹釣魚池，如果覺得三步五食休閒魚池只是一般的釣魚池那你就錯了，這裡可是不少老饕們的私房秘境美食，招牌就是現撈仔的各式魚料理，味美價廉份量多，不少人還特地從外縣市來這吃魚，現在就來看看這超低調秘境美食三步五食有什麼厲害的地方吧！

三步五食休閒魚池｜交通方式、停車資訊

三步五食休閒魚池就在龍潭三和青創基地旁邊，這裡比較少人知道，直接google三步五食就可以找到，有自家停車場可以停車，開過來的時候看到一大片魚池那裡就是了，然後三步五食嚴格來說是沒有招牌的，就是矗立在魚池旁的鐵皮屋

都已經走到鐵皮屋入口處我們還在懷疑是不是這裡！？後來看到不斷有人走進鐵皮屋，然後看到牆壁上有個超小的牌子寫著『三不五食』，對！就是這裡啦，然後生意超好，今天還是星期一ㄟ，裡面的桌通通都訂滿了，老闆只好請我們坐在外面

三步五食休閒魚池｜菜單

魚類料理跟主廚嚴選都需要提早預訂，其他的話就沒這種限制，怕是怕沒事先預約沒位子，還有魚類料理都是現釣現殺，其他快炒類就是台式熱炒跟客家菜居多，如果沒預定烤魚現場也可以點，但大概要等30~40分鐘

我去上廁所的時候發現老闆正在魚池裡撈魚，鹽烤魚有分尺寸，小的是380元，大的是550元，會看客人想要的大小來挑魚

三步五食休閒魚池｜推薦料理

我們沒預約所以現場點烤魚要等30分鐘，只好先點些東西來充饑，看網路上說他們的牛肉麵非常厲害，點了牛肉麵、打拋豬乾麵跟擠到招牌熱炒，邊吃邊等烤魚

牛肉麵，看起來沒有很厲害的樣子，雖然牛肉沒很大塊，但給的量夠多，牛肉麵是紅燒湯頭，牛肉滷得很透徹，味道濃郁但有點鹹，湯頭有濃郁牛肉香氣，口感溫潤，整體來說相當真材實料，但還沒美味到要特別來吃

打拋豬乾麵，有點台式的打拋豬乾麵，上面還放了一顆半熟蛋，把它想成打拋豬飯乾麵版就是了，打拋豬夠味，拌麵很不錯，但始終覺得打拋豬配白飯才是王道！

鹽烤魚，吃著吃著我們的鹽烤魚上桌了，老闆說他挑不到小的，只好給我們一尾中的，中型魚價格約480元，中的也太大尾了！兩隻手抱都覺得很重！有別於一般裹很厚鹽的烤魚，這裡只有上一層薄鹽，然後是帶魚鱗去烤，超特別的！

鹽烤魚不僅大尾，肉還很厚！翻開魚肚裡面有塞大量的蒜頭提鮮，所以吃魚的時候會有淡淡的蒜香，因為是帶魚鱗烤，所以吃之前要先把魚皮剝掉

看看這肥美厚實的魚肉，吳郭魚的口感非常出色完全沒有絲毫土味，魚肉質地水嫩而細膩，每一口都散發出微妙的鹹香，令人難以抗拒，完全不帶任何腥味的魚肉，配上一撒胡椒鹽，更是提升了整體的風味，絕對是令人一試成主顧的佳餚啊

客家燜筍，客家燜筍很好吃，沒有太多調味，吃得到筍的清甜爽脆，裡面還加了酸菜，酸爽清香，很想來碗白飯，好吃是好吃不過它不便宜就是了

梅干扣肉，梅干扣肉比較特別是以片計價，一片$70，我覺得這樣挺棒的，人少也可以點來吃，不用點點一大盤，梅干扣肉非常大一片又厚，梅干菜獨特的鹹香滷製的的非常夠味濃郁，差點想多買兩片回去帶便當

酥炸鮮蚵，嚴選大鮮蚵，吃起來外酥內嫩，鮮甜且飽滿多汁，麵衣吃起來格外涮嘴爽口，建議趁熱吃，涼了麵衣會軟掉

龍鬚菜，，清炒龍鬚菜爽脆清甜搭上些許的蒜香，好吃

三步五食真的算是非常厲害的隱藏版美食啊，網路資料不多，但生意卻是出乎意料的好，看來老饕都知道要去找好吃的，下回有機會來龍潭玩，千萬不要錯過這隱藏版美食唷！

三步五食

地址：桃園市龍潭區龍新路三和段1369巷60弄15號

電話：0932 166 998

營業時間：06:00–18:00（週二公休）

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