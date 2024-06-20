新竹金山街平價美食再加一！從竹北紅到新竹市區的「有飯吃健康餐盒」插旗竹科周邊美食商圈。主打少油少鹽的烹調方式，不僅營養均衡、熱量又低還吃得飽，滿滿的食材美味健康又無負擔。光是主餐就有16種，雞、豬、牛、魚、魷魚通通有！還可以銅板價升級豪華雙主餐！份量多低熱量又平價， 最便宜的甚至只要$110 ，超級可以！店內還有販售高蛋白飲，也很適合有在飲控的人。

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環境介紹

▼從竹北起家的「有飯吃健康餐盒」紅到新竹市區金山街啦！開在園區附近的 金山九街 ，這裡可說是餐飲業的一級戰區！！位置很好找，店址在巷弄中騎車會比較方便喔！開車的話隔壁巷子也有收費停車場。 滿足條件的話也有提供外送服務：0-3公里滿5個、3-5公里滿10個、5公里以上滿20個

▼新竹金山店有更寬敞的座位區，空間寬敞明亮、桌數也很多，可以在舒適的內用空間享用餐點。

餐點介紹

▼有飯吃健康餐盒主餐選項超豐富多達16種耶～雞、豬、牛、魚、魷魚都有，想對自己好一點還可以單點主餐直接升級「豪華雙主餐」XD！多種品項就算每天吃也不會膩。而且每款便當都只要百元多， 最便宜的甚至只要$110 ，超級可以！少油少鹽的烹調方式，不僅營養均衡、熱量又低還吃得飽，滿滿的食材美味健康又無負擔。

▼整體份量很多拿起來沈甸甸的，有一種餓是老闆怕你餓啦！！平常跟我一樣食量比較小的女生應該也會一個便當都吃不完XDD 他們家的便當連我男友都吃得飽喔！

▼米飯類有薑黃飯、紫米飯可以選，還可以客製化少飯、換飯菜或是換地瓜真的太貼心啦！米飯都很膨潤飽滿。

▼便當會搭配五樣配菜，都是每天新鮮現煮。每天都不一樣有夠用心，就算是天天來也不用怕會吃膩！反而像在開盲盒很有驚喜感XD 今天有兩種青菜、滷豆干、海帶絲、蔥蛋、地瓜

▼菜色調味恰到好處，不油膩、不重鹹。整體來說調味偏清淡，但沒有一般便當店會有的那種很生的菜味，真的就是很健康的便當。很適合餐餐在外的外食族、還有正在飲控或健身的人～連不愛吃菜的我也都乖乖吃完耶。

▼這個海帶絲有夠解膩開胃啦XD

深海魷魚 $180

▼這是我跟男友最愛的口味！打開便當蓋子直接被炸出來的一大尾魷魚給視覺震驚XD 根本是大到看不見底下的飯耶～而且份量這麼多，有菜、有飯還兩百有找，真的超划算！淡水老街光一隻烤魷魚就快兩百了>< 老闆好佛～

▼整尾魷魚從頭、身體、到腳都放進這個便當了，老闆真的是有在下重本喔

▼一定要淋上店家自製的泰式酸辣醬，酸甜帶點微辣超級開胃

▼魷魚超級新鮮Ｑ脆帶點嚼感，也太滿足了吧～光是主餐就多到我快吃不完啦！

椒鹽雕魚 $120

▼吃魚有滿滿的營養大家都知道！整塊完整的鯛魚又大又厚，而且十分鮮嫩多汁、口感水潤不乾沒有腥味。肉質新鮮美味，簡單撒上一點椒鹽提味就很好吃！清爽無負擔又可以補充滿滿蛋白質

炙燒豬排 $120

▼豬排的份量整整兩大塊！肉食主義者點這個就對了啦～炙燒烘烤後香氣十足帶點焦香。口感緊實不乾柴還帶點肉汁。撒上些許的胡椒粒，簡單就很好吃

蘋果醋 $45

高蛋白乳清飲-奶茶 $60

▼蘋果醋酸甜的果香味中還帶點淡淡的玫瑰香，清爽開胃又冰涼解渴不會太甜！另外他們還有賣高蛋白乳清耶！奶茶喝起來完全沒有怪味，重點是光一瓶就有快30克的蛋白質，補充滿滿營養！健康的飲料喝起來就對了XD

菜單

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有飯吃健康餐盒資訊＆其他

【有飯吃健康餐盒-新竹金山店】

IG：@eat_more_279

🔗官方Line：@428tjwtd

地址：新竹市東區金山九街30號

電話：(03) 666-2826

營業時間：11:00-14:00、16:30-20:00

外送：0-3公里滿5個、3-5公里滿10個、5公里以上滿20個

【有飯吃健康餐盒-竹北三民店】

地址：新竹縣竹北市三民路279號

電話：(03) 555-0012

營業時間：11:00-14:00、16:30-20:00

外送：竹北滿5個、六家滿10個、新竹區滿20個

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