分類：

,

,

到了金門，發現很不一樣的就是這家早到晚到，雖然是連鎖，台灣本島也超多家，但就只有這家早上開、晚上開、宵夜也開😂還有與他店不同的早午餐組合，待很多天，其中有天就騎來吃吃看，餐點十分客製化、也很好吃，來金門時可以中午過來吃吃早餐或早午餐～

早到晚到-金門店 交通及地理位置

早到晚到金門店店內乾淨整潔，我很喜歡他空曠的位子規劃，不會每組位子離太近，用餐起來很舒服～

早到晚到-金門店 菜單

雖然早到晚到是連鎖店，本島也有，但唯一只有金門的有早午餐！各種早午餐組合，好適合睡到中午再過來吃～

品項多到從甜的法式吐司、奶香厚片到炸物小點，還有漢堡、蛋餅、吐司，甚至連麵飯選擇都有！

早到晚到-金門店 餐點

太飽波浪薯條 NT.50 不客觀推薦★★★★★

薯條炸的酥香，內裡綿密，很喜歡他們炸物有炸香但不會油膩

蔥蛋 NT.50 不客觀推薦★★★★★

蔥蛋富有蔥香、煎蛋軟，鹹度剛剛好～

皮蛋肉鬆蛋餅 NT.65 不客觀推薦★★★★★

蛋餅還能選酥一點🤣和多數蛋餅不同，表面超級酥香、完全不油膩，且還維持一定軟Q，光是餅就好好吃！裡頭的皮蛋香和肉鬆好搭，頗具特色的皮蛋肉鬆蛋餅一定要點~

四川麻辣牛肉堡 NT.105 不客觀推薦★★★★★

在點餐時，可以選擇無醬、不菜、加蛋加起司等，非常客製化的選擇

一上桌時我們嚇到，漢堡超大🤣麵包微微酥香，一大口咬下時，麵包香氣吸收牛肉汁，同時和麻香結合，因此有豐沛的肉香與淡淡麻感。辣度漸漸竄出，尾巴時辣度最高、大概小辣程度，滿嘴辣香很幸福！

泰式打拋豬炒泡麵 NT.125 不客觀推薦★★★★★

公仔炒泡麵比一般的多出一股高湯香，整體麵香溫潤、麵體不過軟爛，一點點辣度與打拋肉末香，涮嘴又好吃😋

只賣微糖豆漿(大) NT.40、單眼佬涼茶500cc NT.35 不客觀推薦★★★★★

許多早餐店最討厭的就是飲料太甜，但早到晚到豆漿微甜、涼茶清爽，都很剛好～

我滿喜歡他們客製化的餐點，蛋餅酥一點，漢堡不醬、改奶油等，幾乎都能為了個人口味而調整。豐富選擇，早餐漢堡吐司、主食飯麵到宵夜的炸物小點，什麼時候來吃都可以！