【南投食記】橋頭邊肉圓

這天來到南投參觀了半山夢工廠，午餐就在橋頭邊肉圓吃飯，橋頭邊肉圓是間在地經營50年的老店，伴隨著南投人從小到大的回憶，他們的肉圓內餡使用溫體豬肉以8比2的瘦肥比例製作，醬汁使用米漿和二砂糖熬煮，絕不添加色素化學食品，除了肉圓，店內的拉仔麵和炸肉也是顧客熱門必點！
開車前往可停附近的三和停車場，步行約兩分鐘非常方便。
▲餐廳位在白色獨棟透天，當天假日造訪用餐人潮非常多。
▲店員熟練的將肉圓撈起倒入醬汁一氣呵成。
▲橋頭邊肉圓菜單：主食有肉圓、拉仔麵，湯類有四種，兩道私房菜。
▲店內用餐空間寬闊，但桌椅排得有些緊密，長型座位區需跟不認識的人併桌用餐。
▲桌上提供辣椒醬可自行取用，當天我沒有試不知道辣度如何。
▲肉圓 40元：肉圓是熱油泡的料理方式，皮外極為軟嫩跟清蒸的口感很像，內餡的豬肉口感扎實，8:2瘦肥的比例剛剛好，米漿和二砂糖兩者一甜一鹹搭配得剛剛好，醬汁和肉圓都很有水準。
▲炸肉 60元：外皮炸得金黃酥脆，外層有灑上胡椒提味，但整體偏油膩，有淡淡的油耗味個人不愛。
▲拉仔麵(乾) 35元：麵體是使用黃麵，淋上油蔥肉燥醬就成了乾拉仔麵，整體口味偏清淡，醬汁味道不夠突出也沒有吸附在麵中，算是吃租飽的餐點。
雞蛋糕短評：肉圓外皮軟嫩，內餡也醃製得非常夠味，炸肉口感酥酥的很刷嘴，拉仔麵類似炒麵淋上肉燥，味道普通。
用餐環境★★★
餐點★★★★
服務★★★★
CP值★★★☆
【橋頭邊肉圓美食資訊】
地址：南投縣南投市三和三路51號
電話：0492205538
官網：無
營業時間：10:30–21:30
外送：無
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：有
刷卡：無
【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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