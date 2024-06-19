【南投食記】橋頭邊肉圓

這天來到南投參觀了半山夢工廠，午餐就在橋頭邊肉圓吃飯，橋頭邊肉圓是間在地經營50年的老店，伴隨著南投人從小到大的回憶，他們的肉圓內餡使用溫體豬肉以8比2的瘦肥比例製作，醬汁使用米漿和二砂糖熬煮，絕不添加色素化學食品，除了肉圓，店內的拉仔麵和炸肉也是顧客熱門必點！

開車前往可停附近的三和停車場，步行約兩分鐘非常方便。

▲餐廳位在白色獨棟透天，當天假日造訪用餐人潮非常多。

▲店員熟練的將肉圓撈起倒入醬汁一氣呵成。

▲橋頭邊肉圓菜單：主食有肉圓、拉仔麵，湯類有四種，兩道私房菜。

▲店內用餐空間寬闊，但桌椅排得有些緊密，長型座位區需跟不認識的人併桌用餐。

▲桌上提供辣椒醬可自行取用，當天我沒有試不知道辣度如何。

▲肉圓 40元：肉圓是熱油泡的料理方式，皮外極為軟嫩跟清蒸的口感很像，內餡的豬肉口感扎實，8:2瘦肥的比例剛剛好，米漿和二砂糖兩者一甜一鹹搭配得剛剛好，醬汁和肉圓都很有水準。

▲炸肉 60元：外皮炸得金黃酥脆，外層有灑上胡椒提味，但整體偏油膩，有淡淡的油耗味個人不愛。

▲拉仔麵(乾) 35元：麵體是使用黃麵，淋上油蔥肉燥醬就成了乾拉仔麵，整體口味偏清淡，醬汁味道不夠突出也沒有吸附在麵中，算是吃租飽的餐點。

雞蛋糕短評：肉圓外皮軟嫩，內餡也醃製得非常夠味，炸肉口感酥酥的很刷嘴，拉仔麵類似炒麵淋上肉燥，味道普通。



用餐環境★★★

餐點★★★★

服務★★★★

CP值★★★☆



【橋頭邊肉圓美食資訊】

地址：南投縣南投市三和三路51號

電話：0492205538

官網：無

營業時間：10:30–21:30

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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