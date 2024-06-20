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因為上次帶朋友參加活動，讓他太委屈😂於是就帶他來吃藝文特區的高檔燒肉！職人炭烤手切燒肉，提供日本A5和牛、澳洲和牛、Prime美牛等頂級肉品，重點是專人代烤服務，也是2021MNS台灣區調酒師名師名店，吃過回不去了ＸＤ

川御燒肉專門店·職人炭烤·手切燒肉 (粉專/官網)

📍桃園市桃園區中埔六街129號

☎️03 346 6677

🕰週一至週五 17:30~00:30

🕰週末 11:30~14:00 / 17:00~00:30

川御燒肉專門店·職人炭烤·手切燒肉 交通及地理位置

外觀一眼便覺得是家時尚的質感燒肉，店內皆是深色木質調、灰色水泥，高級氛圍的職人燒肉店！他也是家寵物友善餐廳，寵物可落地，預約即招待寵物鮮食，歡迎大家帶自己的愛寵來一起吃飯！每天都有不同的狗狗聚會活動～最特別的是他們有主題服裝日！週五六旗袍、週日OL套裝日，好有趣！

除了燒肉外，他們也是2021MNS台灣區調酒師名師名店，一定要來邊吃燒肉邊喝調酒～他們還有各種女生喜歡的清酒口味喔～

我很喜歡有燒肉代烤的服務，整間店就不會充滿煙味、也不會桌上地板黏黏的！且像我一樣很不會烤肉的人來說，張嘴就能享受最佳肉質，好幸福❤️

川御燒肉專門店·職人炭烤·手切燒肉 餐點

川御燒肉專門店·職人炭烤·手切燒肉有單點形式，也有雙人套餐及多人套餐，甚至還能客製化配餐，最特別的是有各種特殊部位，像是我這次吃的雞踝骨、雞膝軟骨等～不單單是燒肉，還有飯、煮物、創意松露牛肉塔等。

泡菜(微辣) NT.80 不客觀推薦★★★★★

他們的泡菜好好吃！我很喜歡這種一點點辣、微微甜，不會太嗆吃起來很爽口的小菜。

明太子櫛瓜 NT.180 不客觀推薦★★★★★

炙烤後仍有多汁的水分，結合明太子微辣、起司香，大推必點菜色～

飛魚卵香腸 NT.200 不客觀推薦★★★★★

黑色是飛魚卵香腸口感清脆、吃起來不油不膩，蘊含肉質香氣，白色的花枝表面酥脆，咬起來十分彈牙。

奶油鮮扇貝 NT.249 不客觀推薦★★★★★

我超～愛這道，奶香、蒜味都和干貝的香氣融在一起，濃郁鮮甜又軟Q，個人私心很愛！

松夏牛之塔 NT.249 不客觀推薦★★★★★

川御燒肉的牛之塔有很豐富的層次，一大口咬下會是塔皮的奶香及脆度，接著竄出搭口的松露、以及肉質味道，鹹鹹甜甜交織在一起，很讓人驚喜～

爆炸蛤蜊 NT.380 不客觀推薦★★★★★

他們的爆炸蛤蜊和許多日式店內的蒸煮蛤蜊有點不同，我很喜歡他們除了海鮮的甜度外，背後似乎有多股蔬菜的香甜氣息，因此吃起來格外的有層次。

海波浪 NT.420 不客觀推薦★★★★★

想吃點主食的，他們的海波浪、海鮮丼飯很推薦！有比目魚、干貝、鮮蝦、海膽，尤其是比目魚的脂肪香氣、滑順的海膽，頂級海料都在這一碗～

薄切翼板牛肉 NT.320 不客觀推薦★★★★★

翼板牛肉會包裹蔥醬一起燒烤，飽滿肉汁與蔥醬組合式我到燒烤店必吃的！

無骨牛小排 NT.420 不客觀推薦★★★★★

OMG牛小排好好吃！沾點一旁的竹炭鹽，些許鹹度提出肉質的濃郁香，富含豐沛的肉汁，必點！

日本A5和牛牛肋條 NT.540 不客觀推薦★★★★★

不知道是和牛特別好吃、還是他們料理手法真的很厲害～以往不太愛牛肋條的我，這道深得我心！雖然有牛肋條的嚼勁，但依然不失嫩口、肉香濃厚！

雞翼板 NT.240 不客觀推薦★★★★★

口感彈牙帶點嚼勁，吃起來十分紮實，完全不會太柴。

椒鹽雞頸肉 NT.180 不客觀推薦★★★★★

表面有點脆脆的，越吃越有肉香～

雞膝軟骨 NT.180 不客觀推薦★★★★★

比起踝骨更富硬脆，邊吃到嚼勁的肉味時，還有脆脆的口感～

雞踝骨 NT.199 不客觀推薦★★★★★

第一次吃雞踝骨！更有些許的脂肪香氣，搭點脆度，還滿不錯的！

柯夢波丹 NT.280 不客觀推薦★★★★★

(喝酒不開車，未滿十八歲不得飲酒)

基底是Vodka，同時加入白柑橘、蔓越莓汁、檸檬汁，一層層酸酸甜甜的味道，女生會超愛這杯～

川御燒肉的肉質很讓人驚艷，簡單沾點鹽就足夠好吃～不僅是燒肉，連創意松露牛肉塔或是爆炸蛤蜊等料理，豐富層次口感，也都印象深刻！