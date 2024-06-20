Rich Bear 瑞瑞食研所｜台中新光三越中港店快閃｜2種口味乳香蛋糕捲，國王級美味巴斯克｜桃園甜點店｜可麗露推薦必吃

Rich Bear 瑞瑞食研所｜乳香蛋糕捲，我愛國王級美味

2024/06/12-2024/7/2｜台中新光三越快閃

Rich Bear 瑞瑞食研所快閃台中摟，這間在網路上，有著極佳的口碑與聲量表現，除了高人氣的國王巴斯克之外，

新品推出的宮廷千層捲，更是以魔幻奶香和雲朵般輕柔口感，高票征服眾粉心，還有人手必帶走一盒的可麗露，放感情好吃，真心推薦！

Rich Bear 瑞瑞食研所｜店家環境

法國人總說：棒的Cadeau＂禮物＂就是Gâteau＂蛋糕＂！

蛋糕與甜點所帶來的愉悅感，就好比幸福來敲門，入嘴時眼角總不自覺會瞇瞇笑著，好愛這種會帶來快樂的食物

瑞瑞食研所 以法國鮮奶油，結合多種異國原料與好食材入蛋糕，每一口甜點都能感受到滿滿用心與堅持，就以瑞瑞的甜甜時光，來擁抱內心的陰晴圓缺與每個日常時刻吧

本次台中快閃從2024/6/12開始-2024/7/2，為期20天，地點位在新光三越B2美食街，攤位圍繞著手扶梯，下手扶梯到B2後右轉第二攤就是了！

除了有Rich Bear 瑞瑞食研所當家主打的各種國王級美味甜點，還有快閃的獨家限定口味，

現場還有加碼好禮送，瑞瑞粉們啟程吧！

肯定要來收服嚐鮮一下的～GO～～我愛幸福快閃！

Rich Bear 瑞瑞食研所｜菜單MENU

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(取自 Rich Bear 瑞瑞食研所 官方)

Rich Bear 瑞瑞食研所｜台中新光三越快閃

——— Rich Bear 瑞瑞食研所｜台中新光三越快閃 ———

▎時間｜2024/06/12-2024/7/2

▎快閃詳細資訊｜請點我

Rich Bear 瑞瑞食研所｜甜點介紹

◍━━ 宮廷千層捲 ​━━◍

▎濃厚生乳蛋糕捲｜＄790

▸ 內附蛋糕刀

▸ 冰淇淋口感｜冷凍退冰15分鐘

▸ 慕斯口感｜冷藏享用

濃厚奶香與輕柔細嫩，完全是此捲的靈魂所在，將薄嫩餅皮，捲入來自北海道十勝四葉鮮乳製成的厚實奶餡，

化於舌尖後，所漫出的新鮮乳香，每口皆是純淨的好滋味。最愛冷凍取出後，退冰十五分鐘的凍霜口感，感受有如吃冰淇淋般，超幸福，最愛是經典不敗的生乳！

▎提拉米蘇蛋糕捲｜＄790

▸ 內附蛋糕刀、可可粉包

▸ 冰淇淋口感｜冷凍退冰15分鐘

▸ 慕斯口感｜冷藏享用

意味著帶我走的提拉米蘇，也是米的靈魂愛，醇濃的馬斯卡彭起司裡，參著優雅咖啡香，

而頂層略帶苦香的可可粉，柔柔滲入了霜感乳餡，不帶你走，好像對不起自己 ̊ଳ ̊

◍━━ 國王巴斯克 ​━━◍

▎經典原味巴斯克-𝟰吋｜

入口即化的潤柔口感，搭佐上乳酪的醇滑香，整個焦褐色的美味，國王巴斯克是瑞瑞粉的好評最愛

▎法國可可巴斯克-𝟰吋｜

相比原味，法國可可的美好滋味，驚喜得米心！

可可芬芳與乳酪微微的酸度結合極好，內芯的柔滑口感，也大增魅力值

◍━━ 國王可麗露 ​━━◍

▎經典香草

沒想到，國王可麗露居然是米的最佳賞！

薄脆堅實的焦褐色外殼，相擁香草雅香與柔潤內餡，輕咬就知其精彩，不只天使著迷，身為人類的我，也愛不釋口！

▎絲滑泰奶

泰式奶茶入可麗露，這組合還真勾起興趣了，

焦脆外殼裡，藏著柔香柔甜，細膩的烘托出泰奶獨特風味，想念熱情泰國的時候，就來一顆～

Rich Bear 瑞瑞食研所｜門市資訊

新光三越 台中中港店

評分： / 4.4

地址：407台灣台中市西屯區臺灣大道三段301號( 地圖 )

電話：04 2255 3333

營業時間

星期一: 11:00 – 22:00,

星期二: 11:00 – 22:00,

星期三: 11:00 – 22:00,

星期四: 11:00 – 22:00,

星期五: 11:00 – 22:00,

星期六: 10:30 – 22:00,

星期日: 10:30 – 22:00

星期一: 11:00 – 22:00, 星期二: 11:00 – 22:00, 星期三: 11:00 – 22:00, 星期四: 11:00 – 22:00, 星期五: 11:00 – 22:00, 星期六: 10:30 – 22:00, 星期日: 10:30 – 22:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

▎台中快閃店：新光三越台中中港店1F

▎桃園旗艦店：桃園市楊梅區金山街275巷23號

▎官方：Rich Bear 瑞瑞食研所

▎Instagram｜Facebook

┺ 台中快閃中

Rich Bear 瑞瑞食研所｜門市地圖

Rich Bear 瑞瑞食研所｜桃園門市

▎門市地址：桃園市楊梅區金山街275巷23號

▎營業時間：週一-週二｜10:00-18:00

▎營業時間：週三-週五｜10:00-21:00

▎營業時間：週六｜11:00-19:00

┺ 週日公休