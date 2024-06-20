Rich Bear 瑞瑞食研所｜台中新光三越中港店快閃｜2種口味乳香蛋糕捲，國王級美味巴斯克｜桃園甜點店｜可麗露推薦必吃

Rich Bear 瑞瑞食研所｜乳香蛋糕捲，我愛國王級美味
2024/06/12-2024/7/2｜台中新光三越快閃
Rich Bear 瑞瑞食研所快閃台中摟，這間在網路上，有著極佳的口碑與聲量表現，除了高人氣的國王巴斯克之外，
新品推出的宮廷千層捲，更是以魔幻奶香和雲朵般輕柔口感，高票征服眾粉心，還有人手必帶走一盒的可麗露，放感情好吃，真心推薦！
Rich Bear 瑞瑞食研所｜店家環境
法國人總說：棒的Cadeau＂禮物＂就是Gâteau＂蛋糕＂！
蛋糕與甜點所帶來的愉悅感，就好比幸福來敲門，入嘴時眼角總不自覺會瞇瞇笑著，好愛這種會帶來快樂的食物
瑞瑞食研所 以法國鮮奶油，結合多種異國原料與好食材入蛋糕，每一口甜點都能感受到滿滿用心與堅持，就以瑞瑞的甜甜時光，來擁抱內心的陰晴圓缺與每個日常時刻吧
本次台中快閃從2024/6/12開始-2024/7/2，為期20天，地點位在新光三越B2美食街，攤位圍繞著手扶梯，下手扶梯到B2後右轉第二攤就是了！
除了有Rich Bear 瑞瑞食研所當家主打的各種國王級美味甜點，還有快閃的獨家限定口味，
現場還有加碼好禮送，瑞瑞粉們啟程吧！
肯定要來收服嚐鮮一下的～GO～～我愛幸福快閃！
Rich Bear 瑞瑞食研所｜菜單MENU
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(取自 Rich Bear 瑞瑞食研所 官方)
Rich Bear 瑞瑞食研所｜台中新光三越快閃
——— Rich Bear 瑞瑞食研所｜台中新光三越快閃 ———
▎時間｜2024/06/12-2024/7/2
▎快閃詳細資訊｜請點我
Rich Bear 瑞瑞食研所｜甜點介紹
◍━━ 宮廷千層捲 ━━◍
▎濃厚生乳蛋糕捲｜＄790
▸ 內附蛋糕刀
▸ 冰淇淋口感｜冷凍退冰15分鐘
▸ 慕斯口感｜冷藏享用
濃厚奶香與輕柔細嫩，完全是此捲的靈魂所在，將薄嫩餅皮，捲入來自北海道十勝四葉鮮乳製成的厚實奶餡，
化於舌尖後，所漫出的新鮮乳香，每口皆是純淨的好滋味。最愛冷凍取出後，退冰十五分鐘的凍霜口感，感受有如吃冰淇淋般，超幸福，最愛是經典不敗的生乳！
▎提拉米蘇蛋糕捲｜＄790
▸ 內附蛋糕刀、可可粉包
▸ 冰淇淋口感｜冷凍退冰15分鐘
▸ 慕斯口感｜冷藏享用
意味著帶我走的提拉米蘇，也是米的靈魂愛，醇濃的馬斯卡彭起司裡，參著優雅咖啡香，
而頂層略帶苦香的可可粉，柔柔滲入了霜感乳餡，不帶你走，好像對不起自己 ̊ଳ ̊
◍━━ 國王巴斯克 ━━◍
▎經典原味巴斯克-𝟰吋｜
入口即化的潤柔口感，搭佐上乳酪的醇滑香，整個焦褐色的美味，國王巴斯克是瑞瑞粉的好評最愛
▎法國可可巴斯克-𝟰吋｜
相比原味，法國可可的美好滋味，驚喜得米心！
可可芬芳與乳酪微微的酸度結合極好，內芯的柔滑口感，也大增魅力值
◍━━ 國王可麗露 ━━◍
▎經典香草
沒想到，國王可麗露居然是米的最佳賞！
薄脆堅實的焦褐色外殼，相擁香草雅香與柔潤內餡，輕咬就知其精彩，不只天使著迷，身為人類的我，也愛不釋口！
▎絲滑泰奶
泰式奶茶入可麗露，這組合還真勾起興趣了，
焦脆外殼裡，藏著柔香柔甜，細膩的烘托出泰奶獨特風味，想念熱情泰國的時候，就來一顆～
Rich Bear 瑞瑞食研所｜門市資訊
- 新光三越 台中中港店
- 評分： / 4.4
- 地址：407台灣台中市西屯區臺灣大道三段301號( 地圖 )
- 電話：04 2255 3333
- 營業時間
星期一: 11:00 – 22:00,
星期二: 11:00 – 22:00,
星期三: 11:00 – 22:00,
星期四: 11:00 – 22:00,
星期五: 11:00 – 22:00,
星期六: 10:30 – 22:00,
星期日: 10:30 – 22:00
- 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。
▎台中快閃店：新光三越台中中港店1F
▎桃園旗艦店：桃園市楊梅區金山街275巷23號
▎官方：Rich Bear 瑞瑞食研所
▎Instagram｜Facebook
┺ 台中快閃中
Rich Bear 瑞瑞食研所｜門市地圖
Rich Bear 瑞瑞食研所｜桃園門市
▎門市地址：桃園市楊梅區金山街275巷23號
▎營業時間：週一-週二｜10:00-18:00
▎營業時間：週三-週五｜10:00-21:00
▎營業時間：週六｜11:00-19:00
┺ 週日公休