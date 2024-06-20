一個人329元起，享自助吧/冰淇淋/飲料無限享用，不論是海鮮或蔬菜，新鮮有品質，跟一般便宜的吃到飽完全不一樣

撰文。拍攝／呂萱萱

先說心得：中永和其實有滿多便宜的吃到飽店家，但說真的食材都不怎樣，有些蔬菜都爛爛的，火鍋料吃起來”呼呼”一點都不Ｑ…

這篇開箱的《食一鍋》食材夠新鮮，我目前吃過以這個價格來說，是品質最優秀的火鍋店，而且打卡還有送海鮮，CP值真的太高了

食一鍋位於林森路上，鄰近永和國民運動中心、福和橋頭往台北方向端

週一到週五的午餐(15:30前)一個人329元

週一到週五的晚餐(15:30後)一個人399元

假日全時段一個人399元

小孩100cm-140cm/一個人199元

小孩100CM以下不開鍋50元清潔費

吃到飽的部份有：所有肉品、蔬食火鍋料的自助吧、咖哩飯、冬粉、意麵、王子麵等主食，還有飲料、冰淇淋無限享用。但不包含單點的海鮮

打卡還有送海鮮（蛤蠣、鮮蚵、花枝漿則一）

用餐環境還滿乾淨的，本來以為空間怎麼這麼小，原來樓下還有大桌的用餐區

食一鍋的自助吧維持的很乾淨，一但架上的食材沒有了，店員也會很勤勞的補上，不太會有空空的狀況

蔬菜會以季節為主，今天有蒟蒻、白蘿蔔、蓮藕、黑木耳、金針菇、杏包菇、南瓜、凍豆腐、芋頭、海帶、高麗菜、大白菜、青江菜…等

火鍋料有基本的燕餃、蛋餃、蟳味條，九層塔花枝…等，其實料真的還滿多的

醬料自取，有沙茶、蔥花、蒜泥、蘿蔔泥、辣椒、醬油、黑醋

飲料有咖啡、奶茶、汽水

最讓人驚艷的，就是竟然有咖哩飯吃到飽！而且咖哩醬不是那種水水的醬汁，滿滿的雞肉、紅蘿蔔、馬鈴薯，隨便一撈都是料，老闆相當有誠意，完全不怕人家吃

這次與家人來用餐，點了四種不同湯底、還有九種不同肉品，以下就跟大家分享心得囉

ＰＳ～昆布湯底不加價，其它湯底需另加價59~79元

↑蒙古天香湯底：辛香味十足，帶有孜然香氣，味道很清爽

↑牛奶湯底：微鹹味道，鮮香卻不膩口鮮香卻不膩口

↑麻辣湯底：微辣又有花椒香，涮肉片很適合

↑剝皮辣椒雞湯底：微辛不刺激，味道甘甜多層次

其實每個湯底都有自己的特色在，但以我個人來說，特別喜歡蒙古天香湯底、剝皮辣椒雞湯底，只要隨便放個蔬菜下去燉煮，就很好吃，不管搭什麼配料都適合

肉品的部份，豬肉、羊肉、牛肉、雞肉、鴨肉都有

喜歡吃嫩一點的，可以點豬五花、羊五花、牛五花

不想吃太肥的肉，可以點豬梅花、鴨肉、背肩牛、沙朗牛、板腱牛、雞肉

我個人喜歡豬梅花、羊五花、沙朗牛，不會太肥有咬勁，涮麻辣鍋超好吃！而且他們家的肉品雖然是冷凍切片，但完全沒有肉腥味哦

↑雞肉也很推薦，咬起來很嫩，而且不會柴

↑這是打卡送的花枝漿，用料飽滿扎實，吃得到花枝肉塊

我們另外加購單點了東北小卷、可愛小章魚、蛤蜊…等海鮮

小卷跟章魚，真的很新鮮，口感有脆度，吃得到食材本身的甜味

蛤蜊不是死的，送上桌還會動！所以稍微煮一下就好好吃

吃飽後，別忘了盛上一碗冰淇淋，來結束這滿足的一餐

食一鍋│總結心得

原文連結 https://evanchiny.com/yonghe-hotpot/



