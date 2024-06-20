【台南布丁伴手禮推薦】福吉雅手工焦糖布丁 大同電鍋做的老派布丁

台南今年夏天又開始炎熱了起來，酷熱夏天除了吃冰吃外，炙熱的夏天一口滑嫩冰涼布丁入口也是種清涼療癒的慰藉

特別是台南布丁也是相當具在地特色的甜點伴手禮，台南布丁選擇也相當多元，身為布丁控的飯編當然都要吃過一輪

位於南門路小巷的台南隱藏版布丁: 福吉雅布丁也有自己獨樹一格的特色，像是他是用大同電鍋做的老派布丁

除了原味之外，也有香橙、抹茶、微醺..........等口味，以及布丁是用玻璃杯裝，好看好吃送禮也體面

目錄

一、 福吉雅手工焦糖布丁店面

二、福吉雅手工焦糖布丁環境

三、福吉雅手工焦糖布丁菜單

四、福吉雅手工焦糖布丁口感風味

五、福吉雅手工焦糖布丁禮盒

六、福吉雅布丁店家資訊

一、 福吉雅手工焦糖布丁店面

台南的小巷弄總是處處充滿驚喜，從南門路上這間711轉彎走入小巷後就可以發現福吉雅布丁的店面

靠近門口可以發現福吉雅手工焦糖布丁鮮明可愛的招牌，復古風格的門口還有搭配植物裝飾，氛圍清幽又好拍

二、福吉雅手工焦糖布丁環境

走進去還會經過一個小小庭園，光是店門口就有各式各樣的植物與裝飾擺設，佈置相當用心，

鬧中取靜的氛圍讓人暫時忘卻城市車水馬龍的喧囂

要入店門口之前還能看到一間狗屋，不過看店內公告店狗已經退休不見客了，如果想看狗狗的樣子，福吉雅手工焦糖布丁粉專與官網都有

而且飯編覺得福吉雅手工焦糖布丁的官網規劃的頗完整的，對於初次想買店家布丁的朋友來說也很適合參考看看

推門進入福吉雅手工焦糖布丁門口之前，可以看到連門口牆面都有各式各樣小插畫，以及用店家布丁包裝繪製的各種可愛圖樣

每個角落都充滿著可愛創意的小驚喜，店內店外也充滿著文青風

一入門後有趣的是店內還有販售各式各樣的文創小物，不少顧客一近來除了購買布丁之外，也順便挑選看看有什麼好物可以順便帶回家

老闆與老闆娘也都很親切招呼與介紹，讓人品嘗台南美食的同時，也能感受樸實溫暖的台南人文特色

除了各式各樣文創小物之外，店內也有許多如同福吉雅手工焦糖布丁老派特色的復古擺設，福吉雅布丁創立於2009年1月10日，

自成立以來，便以其獨特的風味和製作工藝贏得了眾多布丁愛好者的青睞，當天到店裡發現雖然店家位置不顯眼

但也有不少客人來嘗鮮與回購，可見福吉雅手工焦糖布丁相當受遊客與當地人喜愛

福吉雅手工焦糖布丁特別的是不像大部份台南布丁伴手禮店主要都是以外帶為主

在現場也可以享用在順便帶個布丁禮盒回去，在台南旅遊散步時走累了，

近入福吉雅手工焦糖布丁店內享用布丁稍微放鬆休息一下也是很不錯的選擇

飯編當天坐的位置旁還有書籍可以在店內借閱，感覺相當的慢活愜意

福吉雅手工焦糖布丁櫃台與周邊都有菜單可以參考，無論內用或外帶都可直接填單

另外不知道選什麼的話，牆面上也有推薦福吉雅手工焦糖布丁夢幻組合

三、福吉雅手工焦糖布丁菜單

福吉雅手工焦糖布丁菜單有貼心的中、英語日文參考，甚至還有注音符號與卡通圖案讓小朋友也能輕鬆選

除了經典的原味布丁之外，像是奶茶、香橙、微醺咖啡.........等口味也都很吸引人

四、福吉雅手工焦糖布丁口感風味

不管內用或是外帶，福吉雅布丁都是採用傳統的辦桌用玻璃杯盛裝，讓加熱時不擔心塑化劑殘留，

每一杯布丁都經過繁複的工序與細心的蒸製，充滿了濃厚的古早味道，創店以來，福吉雅始終堅持使用大同電鍋蒸製，

這台被譽為台灣國寶的電鍋，見證了無數家庭的幸福時光，如今也成為了福吉雅布丁品質的象徵

飯編現場吃的口味分別是原味、奶茶與相當搶手的微醺咖啡，現場吃時想拍玻璃瓶可以先拍照

然後再請老闆娘將布丁倒入碗中，老闆娘有問飯編一旁客人其他杯要不要自己倒

客人還是笑著說請老闆娘倒好了，飯編也覺得平常容易手殘的人倒布丁應該很容易翻車XD

如果想要拍完整布丁樣貌還是請老闆娘協助倒入碗中比較保險

飯編首先嘗試原味，吃起來真的相當滑嫩呢! 聽店家介紹他們是用大同電鍋做的老派布丁

並且和許多熱門店家主打半熟布丁不同，而是全熟布丁，聽老闆娘說這樣也更加的安心美味

原本擔心吃起來會是自己不愛的扎實口感，但吃起來意外的柔嫩好入口

另外一款奶茶口味帶著淡雅奶香點綴也很可口，福吉雅布丁堅持使用真材實料純粹好食材，也不含防腐劑、人工色素及人工凝結劑，

絕不添加吉力丁和海藻膠等人工凝結劑，布丁的製作過程中，福吉雅只採用新鮮的蛋汁和無調整全脂鮮乳，通過高溫自然凝結的方式，

製作出來的布丁口感滑嫩，充滿自然爽口香氣，整體口味清爽不膩，也新鮮無蛋腥味

接著還有一款微醺咖啡口味相當熱門，當天假日下午似乎已經提前賣完了，感覺相當熱門

飯編也挺喜愛這款口味的，因為他不是單純的甜味，還有搭配咖啡與威士忌的創意搭配

微苦風味與微醺感受的大人味令人著迷，搭配焦糖點綴的苦甜交織感也充滿衝擊層次

福吉雅布丁的手煮焦糖使用台灣砂糖與南化手工黑糖小鍋熬煮而成的焦糖，甜度適中，

層次豐富，為布丁增添了一抹迷人的甜美，各口味福吉雅布丁本體不太甜，靠底下的焦糖提味，甜而不膩，讓人一口接一口，欲罷不能

五、福吉雅手工焦糖布丁禮盒

除了現場吃之外，外帶禮盒看起來也相當的精美，福吉雅布丁堅持全程使用玻璃杯盛裝，這不僅是對傳統風味的堅持，更是安心美味

玻璃杯在高溫蒸製過程中，不會產生塑化劑殘留的疑慮，讓每一口布丁都能安心享用。

每一杯布丁在製作完成後，經過三道自然冷卻程序，並用棉繩與紙蓋小心包裝，傳遞出手工製作的溫暖與細膩

而且福吉雅官網有公告六杯回收10元的玻璃杯回收政策，好吃好拍又環保

福吉雅布丁禮盒與提袋都有著充滿喜氣的紅色，但設計圖樣又不會太過俗氣，看起來相當典雅精緻

不管是當作伴手禮或是日常、各大節日送禮.........等都適合

福吉雅布丁不僅禮盒精美，店家附上的各種介紹也都相當有趣，像是除了直接享用布丁之外，

福吉雅布丁DM上也有說明如何將布丁完整倒出的可愛插畫，以及大同電鍋做老派布丁的相關介紹

其中特別的是還有一張一面介紹福吉雅布丁，一面帶大家認識台南的台南漫步地圖

讓來這邊不只可以帶回美味布丁，還能更認識台南旅遊與地方文化，店內又有文創商品可以挑選，簡直收穫滿滿

如果喜歡台南在地文化特色，也能參加店內不時舉辦走讀活動，更是能深入探索府城散步的趣味

這次除了現場吃的口味，還有帶回家嘗試抹茶紅豆、香橙與天使口味的福吉雅布丁

香橙口味吃得到淡淡橙皮香，是相當清爽的口味，抹茶紅豆感受得到真材實料日本抹茶風味，

以及經典的抹茶與紅豆搭配口味，並且也都有搭配焦糖點綴提升風味

每種口味的福吉雅布丁都清涼滑嫩好入口，而且清爽不膩

福吉雅布丁不管各口味都是全脂鮮乳的濃醇香氣與新鮮雞蛋混合，經過大同電鍋的慢火蒸製，釋放出療癒色澤與香氣

每一口布丁都能感受到鮮乳的醇厚與雞蛋的嫩滑，而大部分口味主體都是牛乳+全蛋

比較特別的是羊脂布丁與天使布丁是加蛋白，可以享受到截然不同的柔滑口感

另外像是飯編表妹頗愛喝羊乳的，如果一樣是羊乳控的話，也能試試羊脂布丁喔

當夏日的酷熱讓人煩躁不安，福吉雅布丁無疑是解暑的絕佳選擇，無論是在家中獨享，還是與家人朋友分享，

福吉雅布丁都能帶來清涼與甜美，那一杯杯精心製作的布丁，承載著對品質的堅持與對傳統的熱愛，

讓人感受到來自台南的純樸與溫暖，如果有機會經過周邊，可以到店裡享用福吉雅帶來的甜蜜與清涼

或是單純外帶回家當點心庫存也很棒，另外當伴手禮帶或是年節送禮也相當適合喔

福吉雅布丁店家資訊

地址： 台南市中西區南門路235號

營業時間：

星期三至周五 13:00–18:00 (周一二休息)

星期六13:00–17:00

電話號碼： 06 213 5818