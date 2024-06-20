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很意外的在成美文化園區有這麼美的婚宴會館，有大片綠草地、樹群，營造自然的氛圍。同時搭配中式華麗的室內裝潢、五星級料理，在這裡結婚不僅有傳統中式韻味在裡頭，又能享有夢幻華麗的氣氛，讓人印象深刻～

松緣會館 THE PINE (官網/粉專)

訂席專線：04-822-0909

📍512彰化縣永靖鄉中山路二段86號

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松緣會館 THE PINE 環境

松緣會館 THE PINE 戶外婚禮/證婚

一踏入松緣會館，最讓人有印象的便是大面積植被！可以在這裡舉行戶外婚禮、證婚，有別於室內的自然氛圍～全方位從婚禮佈置、流程都會幫你安排好，還有隨身貼心小管家，不用煩惱各種瑣事、可以美美的辦場婚禮。

松緣會館 THE PINE 一樓 錦緣堂

現代主義的唯美場地，大量的垂綴水晶、大面積舞台及影院及音響，絕對讓你更沈浸在華麗的氛圍裡。容量：主桌 | 18 人桌 x1 桌 + 客桌 | 12 人桌×24 桌，共計 25 桌/306 人

松緣會館 THE PINE 二樓 松美堂

以曲線作為主軸設計，流動的燈光交織金屬的穿孔雲朵，熠熠光線變化好美～

容量：主桌 | 18 人桌 + 客桌 | 12 人桌×28 桌，共計 29 桌/354 人

松緣會館 THE PINE 三樓 歲禧堂

(照片出處：三川二目空間攝影-lllooimage)

以弘大氣勢的宮牆紅作為主色，完全體現了十足的華麗中式宮廷風格。

容量：主桌 | 20人桌 + 副主桌 | 16 人桌 + 客桌 12 人桌×6 桌，共計 8 桌

松緣會館 THE PINE 新人房

新人房空間很大、採光極佳，在這裡休憩十分舒服。

調酒區

(開車不喝酒，喝酒不開車，未滿十八歲不得飲酒)

我們體驗當天後方還有調酒區，現場調配、更有浪漫氣氛！

松緣會館 THE PINE 華納婚紗秀

很幸運地看了一場聲光十足、絕美婚紗走秀！還沒結婚的我，看到這些婚紗，都差點想婚了😂突然可以理解為何大家都說穿上婚紗是人生最美的時刻！

松緣會館 THE PINE 喜宴專案菜單

五星級的精緻料理，擁有逾30年經驗，以譚廚菜系加以變化，主要是「燒、煨、燉、扒、蒸」方式烹調，以達到食材熬煮入味、質感軟糯。同時帶點創意與擺盤設計，有趣又富有設計。

福氣五行齊聚寶

和許多婚宴菜有點不同的開胃菜色，以一個八角形式的紅色珠寶盒裝盛，裡頭有蘿蔔、南瓜、花生、玉米筍、秋葵、地瓜和栗子，用清蒸方式保留食材原型及天然味道。

烘烤烏魚子

很喜歡烤過後的烏魚子充滿香氣，微黏牙、蔥苗嗆與白蘿蔔脆口，還弄成一串串適口大小，好好吃。

紅油涼拌牛雙寶

滷過的牛腱與牛肚，加入紅油等多種調味形成有點像是川味的口感，嫩口帶點辣度，十分開胃。

蜂蜜紅玉栗子仁

這道是我很喜歡的小菜！用蜜地瓜的做法醃漬紅蘿蔔、栗子，尤其是紅蘿蔔，咬下去是蜂蜜的甜口，完全無紅蘿蔔的味道！保證大人小孩都會超愛這道～

泰味酸辣海鮮沙律

在泰式的酸辣中，加入一些台灣口味，並保留泰式脆口的餅在沙拉中，酸辣與海鮮鮮度結合，十分爽口～

南乳七味鳳翼

先醃後炸、並加入多種辛香料提味，皮酥肉嫩、加一點點的辣度，忍不住會一直吃～

傳香網油酥肉卷

這是他們擁有50年的肉卷，豬油包裹豬肉，皮酥多汁、絲毫不油膩，還迸出滿滿肉汁香氣。

花好月團圓

咬下去是滿滿的地瓜香甜氣息，外酥內綿，和花生粉、葡萄乾味道加在一起，非常絕配！

譚廚金湯物華天寶

鮑魚、干貝、花膠、花菇等經常時間熬煮入味，精華濃縮至湯中，溫潤淡雅的甜，順口好喝～

櫻花蝦干貝烏魚子米糕

集多種海鮮於一身的米糕，佈滿櫻花蝦、干貝絲及烏魚子碎塊，每口都充斥著海味！和粒粒軟硬適中的飯，好好吃！！

金銀蒜蒸澳洲龍蝦佐馬蹄肉糜

譚廚最有名的就是海鮮！不只有奢華龍蝦，還放入了馬蹄肉糜，龍蝦不禁吸收肉末香、蒜蓉，誘出鮮甜滋味與肥美肉質，鮮味十足！

金椒醬蒸紅鰷斑

我很喜歡這條魚的處理方式，切分成十人份塊狀，食用非常方便！你一定會想說上方黃黃的是什麼，其實他是金椒醬！魚肉的鮮嫩多汁，尾韻麻感的微爛，讓人很驚喜的一道菜色。

慢燉澳洲和牛臉頰

經過長時間的慢燉，因此輕輕咬下便骨肉分離，軟嫩的肉質讓人驚艷，且鎖住滿滿的香氣與肉汁。

古早味芋籤糕

沒想到在這裡能看見古早味芋籤糕！蒸過的芋頭，加上肉燥、XO醬，大口吃不僅有綿綿粒粒的芋頭香，尾巴是鹹香帶辣的口感。

手作香滑燕窩杏仁露

大家先裝一小碗的杏仁露後，再倒入燕窩，滑順香濃的甜、沒有我討厭的藥水味，作為ending甜點好完美～

松緣會館 THE PINE是目前我滿喜歡、又很特別的婚宴會館，周遭是大量植物、樹群等自然氛圍，走進室內，便有中式華麗的裝潢，同時享用五星級、帶有創意的譚廚菜系，讓你擁有一場與眾不同的婚禮！