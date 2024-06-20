

因中原夜市的庶民小吃美食林立，加上從我家開車過去，不塞車只要半小時就能到，它就成了我們頗愛探訪的夜市之一，我也曾介紹這的20幾家店攤。去年曾介紹過，在這新開不久的「泰楊泰式料理」，裝潢繽紛文青，餐盤也很漂亮且特別，推出的六種個人套餐，平價又好吃。雖才開業不久，就受到了不少中原學子們的喜愛。不過，女兒說她當時沒跟到，加上她本身也愛中原夜市，這次就帶她來了～

這再訪「泰楊」，發現排隊等候的人潮比去年更多了，個人套餐多了一項「清蒸檸檬魚」的選擇。但，大概是因為店家在假日的生意太好了，用餐的巔峰時段，不提供個人套餐。所以，這次我們改吃多人套餐，一樣相當平價划算好吃～

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▲店外觀

外觀是素雅的藍綠色，

以及整面透明的玻璃牆，

加上店外有著排隊的人潮，

在周邊顯得相當特別與醒目。







▲個人套餐

去年造訪，

店家提供了6種個人套餐選擇，

價位在159~219元間。

這次造訪，

多了〝清蒸檸檬魚〞選項，

價格290元。

個人套餐附：小菜、白飯、甜點。

之前我和老婆兒子造訪時，

就是點個人套餐，

還蠻經濟實惠的，

也覺得很好吃。

不過這次造訪，

店家說假日用餐巔峰時段，

不提供個人套餐。







▲門口的海報，主打2~4人的套餐

且套餐附泰國米香飯、麥茶吃到飽







▲用餐時段座無虛席，

感覺許多客人，

是就讀附近中原大學的學子。







▲牆面的圖繪與色彩，

充滿繽紛、活力、熱情的Fu～







▲店後段的用餐環境







▲櫃台







▲麥茶

免費提供，

自取。







▲泰國米香飯

吃到飽。

女兒說用泰式錫飯鍋裝，

用餐的感覺就是不一樣～







▲人氣平價泰式料理上桌

原本我們是要點４份個人套餐，

但店家說，

假日用餐巔峰時段不提供，

所以我們改點3人套餐＋1杯泰奶。

由於我們是4人，

點3人套餐，

需多付1人20元的米飯飲料費。

3人套餐 899，

AB區各選兩道菜、C區選一道。

我們選擇如下：

A區–蝦醬空心菜、泰式烘蛋

B區–打拋豬、椒麻雞

C區–松阪豬







▲打拋豬

餐盤是放射狀的漸層色澤紋路，

好看又特別，

雖是平價泰式料理，

卻增添了些高級感。

打拋豬，

其泰式香氣與鹹辣口感，

十分下飯，

但打拋豬肉燥較濕潤，

我個人喜好吃炒乾一點的。







▲蝦醬空心菜

空心菜香辣脆口，

也充滿蝦醬與蝦米香～







▲泰式奶茶

使用泰國茶葉沖泡而成，

風味更純正。







▲泰式烘蛋

外觀看似平淡無奇







▲泰式烘蛋，特寫

泰式烘蛋和中式的烘蛋類似，

用煎炸方式製成，

烘蛋的邊緣與外層香酥，

但裡面則有些許蔬菜與洋蔥絲，

再沾些泰式醬就口，

風味不錯～







▲椒麻雞

椒麻與炸雞香十足，

炸椒麻雞上還撒了許多花生粒~







▲椒麻雞，特寫

外皮炸的十分香酥，

肉質還保有些許脂汁口感。







▲松阪豬

本來在C區的菜色選擇，

是想點清蒸檸檬魚，

但之前印象中，

店家沒提供這道，

老婆和女兒說想吃，

於是改點這來嚐嚐。

其份量，

看起來還可以，

松阪豬本來就不便宜。







▲松阪豬，特寫

松阪豬邊緣帶點酥香，

整體口感脆彈不油膩，

不錯吃～







▲松阪豬，沾醬







▲每道菜夾一點，

再搭配泰國米香飯，

真是〝泰〞美味～







▲留影

「泰楊泰式料理」開業約兩年，

是中原夜市商圈中，

讓人耳目一新的新店家，

即便自己一個人來吃也可以（個人套餐）。

這的裝潢繽紛文青，

使用的餐盤好看又特別，

雖是平價泰式料理，

卻增添了些高級感。

味道上，

泰味沒那麼強烈，

比較符合大眾的口味，

加上環境不錯，

價位很平價，

也因此，

而深受不少大學學子們所喜愛。

▲名片

【營業時間】11：00～14：30，17：00～21：30；週一休息

【地 址】桃園市中壢區實踐路219號

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