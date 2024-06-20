因中原夜市的庶民小吃美食林立，加上從我家開車過去，不塞車只要半小時就能到，它就成了我們頗愛探訪的夜市之一，我也曾介紹這的20幾家店攤。去年曾介紹過，在這新開不久的「泰楊泰式料理」，裝潢繽紛文青，餐盤也很漂亮且特別，推出的六種個人套餐，平價又好吃。雖才開業不久，就受到了不少中原學子們的喜愛。不過，女兒說她當時沒跟到，加上她本身也愛中原夜市，這次就帶她來了～
這再訪「泰楊」，發現排隊等候的人潮比去年更多了，個人套餐多了一項「清蒸檸檬魚」的選擇。但，大概是因為店家在假日的生意太好了，用餐的巔峰時段，不提供個人套餐。所以，這次我們改吃多人套餐，一樣相當平價划算好吃～
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▲店外觀
外觀是素雅的藍綠色，
以及整面透明的玻璃牆，
加上店外有著排隊的人潮，
在周邊顯得相當特別與醒目。
▲個人套餐
去年造訪，
店家提供了6種個人套餐選擇，
價位在159~219元間。
這次造訪，
多了〝清蒸檸檬魚〞選項，
價格290元。
個人套餐附：小菜、白飯、甜點。
之前我和老婆兒子造訪時，
就是點個人套餐，
還蠻經濟實惠的，
也覺得很好吃。
不過這次造訪，
店家說假日用餐巔峰時段，
不提供個人套餐。
▲門口的海報，主打2~4人的套餐
且套餐附泰國米香飯、麥茶吃到飽
▲用餐時段座無虛席，
感覺許多客人，
是就讀附近中原大學的學子。
▲泰國米香飯
吃到飽。
女兒說用泰式錫飯鍋裝，
用餐的感覺就是不一樣～
▲人氣平價泰式料理上桌
原本我們是要點４份個人套餐，
但店家說，
假日用餐巔峰時段不提供，
所以我們改點3人套餐＋1杯泰奶。
由於我們是4人，
點3人套餐，
需多付1人20元的米飯飲料費。
3人套餐 899，
AB區各選兩道菜、C區選一道。
我們選擇如下：
A區–蝦醬空心菜、泰式烘蛋
B區–打拋豬、椒麻雞
C區–松阪豬
▲打拋豬
餐盤是放射狀的漸層色澤紋路，
好看又特別，
雖是平價泰式料理，
卻增添了些高級感。
打拋豬，
其泰式香氣與鹹辣口感，
十分下飯，
但打拋豬肉燥較濕潤，
我個人喜好吃炒乾一點的。
▲泰式烘蛋，特寫
泰式烘蛋和中式的烘蛋類似，
用煎炸方式製成，
烘蛋的邊緣與外層香酥，
但裡面則有些許蔬菜與洋蔥絲，
再沾些泰式醬就口，
風味不錯～
▲松阪豬
本來在C區的菜色選擇，
是想點清蒸檸檬魚，
但之前印象中，
店家沒提供這道，
老婆和女兒說想吃，
於是改點這來嚐嚐。
其份量，
看起來還可以，
松阪豬本來就不便宜。
▲松阪豬，特寫
松阪豬邊緣帶點酥香，
整體口感脆彈不油膩，
不錯吃～
▲留影
「泰楊泰式料理」開業約兩年，
是中原夜市商圈中，
讓人耳目一新的新店家，
即便自己一個人來吃也可以（個人套餐）。
這的裝潢繽紛文青，
使用的餐盤好看又特別，
雖是平價泰式料理，
卻增添了些高級感。
味道上，
泰味沒那麼強烈，
比較符合大眾的口味，
加上環境不錯，
價位很平價，
也因此，
而深受不少大學學子們所喜愛。
▲名片
【營業時間】11：00～14：30，17：00～21：30；週一休息
【地 址】桃園市中壢區實踐路219號
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