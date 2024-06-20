高雄越南料理最乾淨明亮網美就這間越素蔬食Vietnam Vegan

就在鳳山體育館、鳳凌廣場旁，停車很便利

附近越南料理美食多，越素蔬食最美最乾淨舒適

越素蔬食主要是全素越南美食，老闆娘嫁來台灣20多年

在越南就是吃素食，來台灣也是吃素食

所以開了越素蔬食 越南料理，用她最厲害的手藝製作出美味的全素越南美食

讓吃素、不特別吃素的朋友，都能喜歡這種越式開胃的南洋美食

尤其天氣悶熱，就會想要吃爽口的越南麵包、涼拌青木瓜、越式酸辣湯、涼拌春捲

越素蔬食Vietnam Vegan 鳳山蔬食

位置：高雄市鳳山區立志街138號 鳳凌廣場旁

電話號碼： 07 719 7145

營業時間：11:00~14:00、17:00~20:00

IG:vietnam_vegan

粉絲團：Facebook

一般越南河粉、越南麵包都是傳統小攤子

鳳山這間 越素蔬食 環境很美

很適合上班族聚餐、家庭用餐，明亮舒適用餐起來格外美味

停車很便利，就在大樓底下，附近住戶很多也都是常客唷!

越南料理很多間，少見的全素越南料理

鳳山首間全素越南料理，推薦給大家

很像越南速食店，環境也太美了

外送平台也能訂到 越素蔬食Vietnam Vegan

這裡還有獨特的越式酸辣湯、月亮煎餅，充滿闆娘家鄉風味的越南美食

越南母親對於愛很重視，傳遞環保、養生的理念

創立這間素食 越素蔬食 Vietnam+Vegan=Vietgan

可以吃到天然食材、新鮮風味，就在家裡媽媽製作的暖心家常料理

我個人極力推薦一定要吃越南涼拌春捲，點一份就能當我一個正餐!!有夠大份量~

悶熱天氣，想要吃開胃，就來爽口南洋風味的 這裡還有獨特的越素蔬食

越素蔬食的形象好優質，LOGO跟店鋪門市都是設計過的

自家特製越南飲品

越南煉乳咖啡

一定要來一杯正宗的越南咖啡，帶有煉乳香甜滋潤濃厚的咖啡

冰涼醒腦好喝~

香茅檸檬茶(固定冰飲)

我個人很喜歡喝香茅飲品，清香滋味加上檸檬酸度提味

每一口都充滿酸甜滋味，香茅清香解渴

餐點份量都很多，雖然都是越南素食料理

吃起來不擔心太素，很多年輕人也會特地來用餐、爽口輕食

無需服務費，餐具、醬料自取

還有越南辣椒醬、新鮮檸檬可取

越南河粉

越南河粉、越南酸辣粉都很大碗，滿滿的料搭配越南河粉

湯頭都是每天新鮮熬煮，使用大量的蔬菜燉煮帶出自然清甜滋味

撒上越南調味粉提味，帶有尾韻的胡椒香氣

可以先喝原味的湯頭，感受飽滿香甜的滋味

再依據個人喜好來增加檸檬汁、辣椒醬

蘿蔔燉煮到入味，香甜好吃

蔬菜都很大塊，釋放出本身的新鮮滋味，連玉米都好好吃

喜歡辣的可以加辣，更加開胃~酸辣好喝湯頭!

滑溜帶有彈牙的河粉，不油膩整個很爽口

加上都是大量的蔬菜燉煮的湯頭，每一口都是飽滿自然甜味

湯頭尾韻都會有越南胡椒香氣提味

兩款不同豆腐用料，吃完真的會很飽!

涼拌春捲

極力推薦涼拌春捲，很大捲阿~~~讓我直接當正餐!

老闆娘真的很大器，每一捲都是大份量

裡面有米線、蘿蔔、小黃瓜、豆干、素肉鬆

本身味道會比較爽口，春捲皮很Q

咬下整個餡料都滿出來，口感超級豐富

素肉鬆引出鹹香滋味，帶有米線口感與豆乾Q度，原味很爽口

可以沾上春捲醬汁，帶有魚露香氣更開胃

喜歡辣味可以搭配一點辣椒醬更加提味

悶熱天氣就喜歡吃這種爽口滋味的越南春捲，熱量低又美味

法國麵包

不喜歡吃香菜可以先跟店家告知，我個人愛香菜~~加好加滿!

素火腿、香菜、涼拌木瓜、生菜，搭配精選過的越南法國麵包

真的很難大口咬下，每一份都這麼大份

還有加豆腐，增加豆香滋味，引出火腿的鹹香甘甜

法國麵包還烤過，底部還帶焦香、很酥脆口感唷!

不擔心硬梆梆，算是好咀嚼的法國麵包，表面還有芝麻提味

咀嚼系越南美食，都要壓扁才能大口大口享用，餡料多多

最裡面還可以吃到越南涼拌木瓜，引出酸甜滋味與清脆口感

點了市面上少有的越南煎餅

月亮煎餅 (bánh xèo／餅饒)

越南煎餅在高雄很少見到，也是闆娘的拿手招牌

煎餅使用粘米粉加上些許的薑黃粉

讓顏色製作完很像月亮般的明亮，帶有酥脆口感

加上大量的豆芽菜、獨家炒豆乾、大量蔬菜、越素醬料、椰奶

真的是巨大份量的月亮煎餅，一個人吃或者共食

可以先手撕煎餅皮，感受酥脆香甜帶出椰奶香氣

真的是滿滿用料，口感很豐富、甘甜又有鹹香滋味

可以淋上醬汁，或者用沾的，多種吃法

還能搭配附贈的生菜、小黃瓜，爽口又豐富咀嚼口感

裡面還加了豆干、豆芽菜、玉米、綠豆，正宗越南風味的月亮煎餅

爽口美味、全素的越南料理，吃起來完全不會很素唷!

整個豐富的蔬菜膳食纖維，不油膩又輕食

越南素食河粉、素食月亮蝦餅、越式法國麵包

都是一直以來吃全素的越南老闆娘所自家手做調味、獨家口味

不吃素的朋友也會喜歡，鳳山素食美食推薦、南洋風味

越素蔬食Vietnam Vegan 鳳山蔬食

位置：高雄市鳳山區立志街138號 鳳凌廣場旁

電話號碼： 07 719 7145

營業時間：11:00~14:00、17:00~20:00

IG:vietnam_vegan

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