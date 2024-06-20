桂園農場｜全台獨創自然農法彩色雞蛋，新鮮雙蛋白敲開就知道!

這麼可愛的彩色雞蛋你有吃過嗎，來自彰化的這間【桂園農場】，堅持「從產地到餐桌，秉持自己敢吃的才賣」，主打全台獨創的自然農法養殖，每一顆雞蛋都無防腐劑、化學添加物和抗生素，敲破蛋殼還能看到新鮮的雙蛋白，無論口感和風味都是高水準，同時也是裕毛屋、微風超市、百貨超市等引進的精品蛋品，現在透過線上預訂就能享受同款美味!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

品牌介紹

▼來自彰化縣埔鹽鄉的【桂園農場】，使用業界獨創一格的自然農法養殖，戶外活動空間大量種植植栽，滿足日照與遮蔭，可以親眼看見放牧的「跑步雞」，不以各種化學物品催其生長，使用HACCP、ISO22000驗證全素食配方飼料和日本能量水，在自然、無毒、無汙染的環境與天然方式的飼養培育雞隻，每一顆都是精挑細選的結晶，讓大家可以安心大口享用。

▼【桂園農場】提供宅配運送的服務，外殼以講究的盒裝避免運送時雞蛋破掉，收到後要以冷藏保存絕佳品質。

▼【桂園農場】透過縮短產地食物里程更新鮮，主打今天吃的蛋昨天生的，敲破蛋殼還能看到新鮮的雙蛋白!

如何購買

線上購買網址 :https://www.coloregg.com.tw/collections/fresh-eggs

【常溫】配送|2000元以上免運費，未滿2000元需自付運費140元

【冷藏】配送|4000元以上免運費～未滿4000元需自付運費220元

【常溫】及【冷藏】且未達免運門檻，則需自付兩者的運費360元

蛋品介紹

青殼烏骨雞蛋

▼外面不常見到的青殼烏骨雞蛋，蛋白較濃口味香甜，相較其他蛋品口感更彈，就算是全熟的水煮蛋蛋黃也吃得出Q感，也很適合煮成半熟蛋、水波蛋，或是直接生食當成沾醬享用。

桂之雞蛋(白殼)

▼桂之雞蛋是全部中CP值最高的，但是飼養模式也是不馬虎，以純淨飼料與營養配方產出，每一顆雞蛋都香甜飽滿，口感綿密沒有腥味，可以做成各種的雞蛋料理。

放牧雞蛋

▼飼養成本高的放牧雞蛋，是雞蛋中的頂級代表，放牧雞有大空間奔跑、展翅、嬉戲，在高品質環境產出極品的雞蛋，蛋黃濃郁飽滿，蛋白清香濃稠，推薦給熱愛蛋香的老饕!

桂園鐵滷蛋

▼除了生雞蛋也有推出桂園鐵滷蛋，採用農場初生蛋(處女蛋)及西螺天然純釀黑豆蔭油，不添加防腐劑慢火滷煮製作，採取真空包裝拆封即食，吃起來口感Q彈不過硬，蛋黃濕潤鹹香不會乾乾的，咬下去還會有爆汁感，涮嘴到不知不覺吃光光!

食用心得

高品質的蛋真的一吃就知道，雞蛋界的頂級品牌【桂園農場】，有別於市面上常見的雞蛋水準，以天然健康講究的飼養方法，打造出極致又美味的雞蛋，無論外觀和口感都跟一般的差別很大!

店家資訊

桂園農場

粉絲團 : 桂園農場 FB

官網 : 桂園農場

電話 : 04-865-0823

地址：彰化縣埔鹽鄉好金路3巷27-3號

【常溫】配送|2000元以上免運費，未滿2000元需自付運費140元

【冷藏】配送|4000元以上免運費～未滿4000元需自付運費220元

選購【常溫】及【冷藏】且未達免運門檻，則需自付兩者的運費360元

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