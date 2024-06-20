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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 何家香香 麻辣鍋鴛鴦鍋 ll 中和吃到飽麻辣鍋，全時段$499+10%，讓你花少少錢，吃到大大滿足，懷舊氛圍，讓人有如進入時光隧道中，這麼划…

何家香香 麻辣鍋鴛鴦鍋 ll 中和吃到飽麻辣鍋，全時段$499+10%，讓你花少少錢，吃到大大滿足，懷舊氛圍，讓人有如進入時光隧道中，這麼划算麻辣鍋吃到飽，你怎麼可以不知道!!!

2024-06-20 14:20:00 V女王 ღ 饗樂城堡 人氣：102
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窩客好文

V女王 ღ 饗樂城堡

發表篇數：250篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 中和區

造訪商家：

何家香香麻辣鴛鴦鍋吃到飽
place新北市中和區員山路311號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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寫文章 回報歇業

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想不到在中和，竟有如此平價的麻辣鍋吃到飽耶 !!!

位於中和 主打全時段 $499+10% 就可以想用麻辣鴛鴦鍋吃到飽。

雖然平價但湯頭、食材、蔬菜、海鮮、甜品....等，可都是很用心的喔 !

何家香香 麻辣鍋

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 ​​​​​​​ ​​​​​​​何家香香 麻辣鍋鴛鴦鍋 ll 中和吃到飽麻辣鍋，全時段$49何家香香鍋 交通

位於中和區員山路上，不管你坐什麼交通工具都很方便。

開車 : 附近有 民樂停車場 、積穗國小停車場 ，停車問題很方便喔 !

機車 : 民樂路上有許多機車停車格

公車 : 積穗國中站

捷運 : 中原捷運站 ( 步行約15分鐘 )

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何家香香 麻辣鍋鴛鴦鍋 ll 中和吃到飽麻辣鍋，全時段$49何家香香鍋 店內環境

何家香香麻辣鴛鴦鍋，裝潢很特別，有種復古懷舊風格，連店內歌曲都是很

復古的歌曲。

牆面上也貼有黑膠唱片及海報，讓人有種穿越時空回到過去的感覺。

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座位區採沙發區，多人聚餐也有多人沙發區可坐喔 !

沙發及椅子也都有著復古的氛圍。

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何家香香 麻辣鍋鴛鴦鍋 ll 中和吃到飽麻辣鍋，全時段$49​​​​​​​何家香香鍋 食材

何家香香是鴛鴦鍋底，一半 甘蔗大骨湯底 、一半 正宗四川麻辣

甘蔗大骨湯底 ~

   使用了大骨、甘蔗、蔬菜熬煮，湯頭會回甘，很適合煮海鮮、蔬菜。

正宗四川麻辣 ~

  上桌就可以聞到那麻辣香氣，雖說是辣鍋但是很潤口的辣湯，搭配香料

及中藥長時間熬煮，可以感受到麻辣香氣卻不會被辣氣嗆到，是我個人

很喜歡的湯底。

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醬料區的上方也有吃鍋必備的王子麵 、冬粉 、老油條 、豆皮 ，千萬不要錯過喔 !

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醬料區的部分也很乾淨，都有蓋上蓋子

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​​​​​​​店家也很貼心提供完美沾醬的調配比例。

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​​​​​​​飯後水果也有幫大家準備喔 !

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​​​​​飲料區

基本飲料都有提供，另外也有提供付費飲料的選擇。

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白飯區

有提供嘉義肉燥，這肉燥我個人大推，不油膩超好吃。

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冰品區

飯後冰品，這是吃鍋必備的，店家也有幫你準備好喔 !

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再來就是重頭戲囉!

吃到飽最重要的就是食材要多不多元，好不好吃，這真的很重要。

滿滿一面牆，都是火鍋食材約有近60種之多，每一格都乾乾淨淨的，

如果食材快被夾完了，店員也會很快速補上食材，不讓你撲空。

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​​​​​​​吃光看到這些食材，肚子就莫名的餓起來了，琳瑯滿目的食材任君挑選，每一樣都好想吃喔 !

火鍋料 :

西北麻吉燒 、蟹肉棒 、凍豆腐 、龍蝦沙拉丸 、魚包蛋 、懷念黑輪伯 .....等

海鮮類 :

蛤蠣 、東石鮮蚵 、魷魚圈 、白蝦 、小卷 、虱目魚皮 、黃金蟹 ....等

蔬菜類 :

花椰菜 、番茄 、玉米 、大黃瓜 、南瓜 、洋蔥 、大陸妹 、高麗菜 ....等

肉品類 :

伊比利豬 、台灣豬梅花 、健身低脂牛 、美國牛五花 、台灣雞腿丁 、澳洲小羔羊

<< 以上食材會不定期更換喔 ! >>

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沒多久就拿了一堆想吃的食材，吃火鍋最開心就是把想吃的全部下鍋煮，

滿鍋食材光看就感覺很棒!

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我個人大推一定要吃的肉品 -台灣豬梅花，鮮嫩又Q彈的肉質，一點點肉味都

沒有。

還有 ! 還有 ! 那個 " 懷念黑輪伯 " 、" 龍蝦沙拉 " 一定要吃， 超好吃的，

回家後還會讓我懷念的滋味。

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白蝦雖不大隻，但超新鮮，肉質更是彈牙又充滿海味。

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何家香香 麻辣鍋鴛鴦鍋 ll 中和吃到飽麻辣鍋，全時段$49​​​​​​​何家香香鍋 消費方式

平假日全時段均一價 $499 +10%

孩童 ( 100-140 cm ) $249

100cm 以下酌收 $50 清潔費

用餐 90 分鐘，冰箱內飲品、酒水需要自費購買。

※ 注意 !!

   @ 如有浪費食材，酌收每人 $100 清潔費

   @ 店內所有食材僅供店內食用

   @ 無提供打包服務，禁帶外食自煮

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整體吃下來， V覺得何家香香麻辣鴛鴦鍋，CP值超高 !

在這物價上漲的時代中，可以用這樣的價格吃麻辣鴛鴦鍋吃到飽，

不但有近60種火鍋食材，還有新鮮優質的海鮮及精心挑選的火鍋料，

真的超划算。

不但食材多元、超高新鮮度、精心挑選火鍋料.......等，每一樣食材

真的都超優的。

V女王覺得唯一可惜的就是 ~ 用餐當天竟然沒有 " 芋頭 " ，吃火鍋

怎麼可以沒有芋頭你說是吧? 這是唯一小小小小覺得可惜的地方。

美味料理吃完後，別忘了留點時間享用冰品喔 !

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何家香香 麻辣鍋鴛鴦鍋 ll 中和吃到飽麻辣鍋，全時段$49​​​​​​​何家香香鍋 店家資訊

 何家香香麻辣鴛鴦鍋

電話 : 0973-015-653

營業時間 : 11:30 ~ 22:30 (最後入座 21:00 )

地址 : 新北市中和區員山路311號

大眾交通：公車57，307，積穗國中站下車

停車資訊：積穗國小及民樂停車場30/H

消費 : 現金 

店家官網：https://hochiaxiang.com/

快速訂位：https://lin.ee/roLq1AM
 

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