店家資訊:

五梅鮮乳。植物活素。豐新鮮羊乳

訂購請撥打: 0800-008579

總公司地址: 台南市新營區健康路81號

電話: 06-656-5858

營業時間: 08:00am~12:00pm；13:00pm~17:00pm

官網: https://www.fullfreshshop.com/

FB: https://www.facebook.com/fullfresh.com.tw/?locale=zh_TW

新鮮羊奶推薦~ "豐新鮮羊乳" ，是台灣酪羊農自創的國產羊乳品牌，以優秀的品質及豐富營養價值為目標，讓大家都能品嚐到純正又新鮮的好羊乳

"豐新鮮羊乳"，每日低溫配送新鮮羊奶，內含豐富的營養價值，是體弱及成長發育的小朋友最佳補給營養品

豐新鮮羊乳含天然的A2β酪蛋白，易於消化吸收，並添加維生素D3及葉酸，且通過全國唯一GGM認證D3葉酸鮮羊乳，無添加人工色素或人工乳化劑，完全使用純天然來源，營養價值高也相當好喝順口

同時，口味多元，選擇性多，好喝也無羊騷味，最近老公手臂開刀，體弱也需營養補充，"豐新鮮羊乳"是我替老公首選的營養補給品喔

原文網址: 【羊奶推薦】『豐新鮮羊乳』國產羊乳品牌/每日低溫宅配配送/新鮮好喝/體弱及成長發育的小朋友最佳補給/大推5MILK五梅鮮乳、5MILK寡多醣可可亞、植物活素(膳食纖維)

這次要體驗的是

5MILK五梅鮮乳、5MILK寡多醣可可亞、植物活素(膳食纖維)

『豐新鮮羊乳』，擁有諸多全國第一的優秀紀錄:

第一家全面添加D3、葉酸的羊乳品牌、全國第1瓶GGM認證D3葉酸鮮羊乳、第一家同時通過CAS、GGM、ISO9001等七項品質驗證的羊乳品牌、豐新鮮富詳牧場連續11年通過優良牧場評鑑

同時，羊奶營養價值高，增加鈣質吸收，對於正在成長發育的小朋友都相當適合，『豐新鮮羊乳』也是許多國中小朋友最喜愛的營養補充品之一，目前也與多所國小合作喔

5MILK五梅鮮乳 200ML

購買請點: https://www.fullfreshshop.com/pages/5milk%E4%BA%94%E6%A2%85%E9%AE%AE%E4%B9%B3

100%來自五梅獎酪農的頂級鮮乳，珍貴的單一乳源，在台灣只有不到5%的牧場，獲得五梅獎牧場評鑑喔

友善畜牧，成份無添加，製作過程中不使用化學添加劑及消泡劑，也無抗生素及磺胺劑殘留，品質完全是國內最高規格

單一牧場特A級生乳，成份無調整，所以呈現自然的鮮甜香醇

100%鮮乳，200ML，符合3056全脂鮮乳

保存: 需冷藏7 °C 以下，可保存12天

每份熱量131大卡(全脂/奶素)

100%來自五梅獎酪農牧場的生乳，而且不添加一滴水，所以保持純天然的濃、純、香

入口是優質鮮乳的濃香及香醇風味，讓人回味無窮，保有相當純淨的鮮甜滋味

也可以加入咖啡及紅茶中，調製成風味優雅的奶茶及拿鐵，滋味相當具有濃郁的香醇風味

夏天暑氣重，也可加入綠豆湯中，搖身變成綠豆牛奶，風味俱佳

或是直接品飲，當作早餐也相當適合，也可以入菜，烹煮湯品或是義大利麵，風味更是多樣，大家可以參考看看

5MILK寡多醣可可亞 200ML

購買請點: https://www.fullfreshshop.com/pages/5milk%E5%8F%AF%E5%8F%AF%E4%BA%9E

5MILK寡多醣可可亞，使用五梅鮮乳與豐新鮮羊乳，新鮮生乳及天然可可粉製成，不摻加奶粉，也無添加人工香料及無人工色素

200ML，產品含有牛乳及羊乳成份

保存: 需冷藏7 °C 以下，可保存12天，(每週二、六出貨)

每份熱量129大卡

使用頂級鮮乳，添加得到日本四項專利的寡多醣Fibersol-2與比利時六國專利菊醣膳食纖維，水溶性膳食纖維相當健康又營養

同時，添加1克寡多醣(異麥芽寡醣、難消化性麥芽糊精、Fibersol-2、菊糖膳食纖維)，更是健康營養加分，也補充平日攝取不足的營養素

使用兩種頂級鮮乳，同時攝取羊乳及牛乳的綜合營養素，口味微甜又帶有巧克力的濃香風味，同時含有200IU維生素D3，補充身體的營養素，無論大人、小孩都喜歡喔

綜合五梅鮮乳及豐新鮮鮮羊乳，並加入可可粉，增添滑順及濃香的口感

可以看見自然的食材原色，也不添加人工香料或色素，還有添加2種水溶性膳食纖維，並加入大豆卵磷脂，不但風味絕佳，也營養滿滿

我跟老公相當喜歡香濃可可亞的風味，早餐搭配吐司或麵包，簡簡單單就是美味早餐，帶著上班上學也方便，口味相當甜香好喝，順口好飲

植物活素(膳食纖維)

購買請點: https://www.fullfreshshop.com/pages/%E6%A4%8D%E7%89%A9%E6%B4%BB%E7%B4%A0

現代人工作忙碌，無論中餐晚餐都是油油膩膩相當不健康，這時我都會拿出我的秘密武器~"植物活素(膳食纖維)"

具有高纖、高鈣、低GI，相當具有健康營養價值的植物飲

200ML，每日建議飲用1~2瓶，內含有穀物纖維，建議品飲前先搖勻後再開瓶飲用，口感更佳

保存: 需冷藏7 °C 以下，可保存18天

每份熱量88大卡，低卡無負擔

寡多醣燕麥飲

添加50mg麩胺酸發酵物(含gaba)，還有加入200mg鈣質、200IU維生素D3、80ug葉酸、鈣含量增加70%

同時，含膳食纖維12g(燕麥纖維、難消化性麥芽糊精、菊苣纖維、異麥芽寡醣)，而且無添加蔗糖、葡萄糖、果糖、低GI配方

加上大豆蛋白、大豆卵磷脂及海藻鈣中的72種微量元素，可以全方位照顧大家的健康

高纖、高鈣、低GI，每日元氣補充，是輕鬆療癒的健康植物飲

口感是淡甜的滋味，本身甜度來自異麥芽寡糖、且高纖減緩消化速度，給大家在升糖指數(GI值)方面也兼顧到位

我喜歡用完中餐或晚餐後來一瓶，相當健康及營養的補給，同時高含量的膳食纖維及高度的營養價值，讓我每天都感覺活力滿滿

口感中可以品嚐到燕麥的滑順滋味，飲品也相當濃稠富有樸實燕麥風味，令我相當喜愛，每天都要固定品飲一瓶，保持富有朝氣的每一天

豐新鮮羊乳，調味乳使用卵磷脂調味取代人工乳化劑，絕不使用羊奶粉喔，所以是相當純淨的新鮮羊乳，口感無腥味，滋味香濃滑順，相當順口好喝

同時，添加1克寡多醣含3種水溶性膳食纖維(難消化性麥芽糊精、菊糖膳食纖維、異麥芽寡醣)，更是健康滿滿，每日補充元氣

線上即可訂購，保鮮期為12天，每區皆有經銷商配送(溫羊奶配送)

最近老公手臂開刀，體弱也需營養補充，"豐新鮮羊乳"是我替老公首選的營養補給品喔

老公最喜歡寡多醣可可亞，好喝順口又元氣滿滿

以前我總怕羊奶有羊騷味，但是喝過『豐新鮮羊乳』的羊乳，就覺得口感香醇滑順，濃郁飄香，順口好喝，一點擾人的腥味都沒有

我特別喜歡濃郁香醇，一點無雜質的"5MILK五梅鮮乳"、富有濃醇甜香的"5MILK寡多醣可可亞"、還有讓腸道健康的"植物活素(膳食纖維)"

『豐新鮮羊乳』，口味多樣，每一款都值得推薦，5MILK五梅鮮乳，擁有高規格的純淨鮮乳，5MILK寡多醣可可亞，甜香好喝，營養多多又順口好滋味，植物活素(膳食纖維)，健康營養又無負擔

對於正在成長的小朋友或是體弱的病人都相當適合，同時一般上班族或是老人、婦女都相當適合品飲，喝起來無腥味也無擾人的香精味，相當純淨健康

覺得不錯，推薦給大家囉^^