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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 食記 - 高雄 前金區 新國際西餐廳

食記 - 高雄 前金區 新國際西餐廳

2024-06-20 15:12:00 湯小君 人氣：112
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窩客好文

湯小君

發表篇數：95篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 前金區

造訪商家：

新國際西餐廳
phone07-2618121
place高雄市前金區民生二路76號2樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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之前來這裡吃已經是2018年的事了

之前食記請點這參考

 

 

 

結果才剛坐下沒多久 很快就客滿了

盡量找些沒人的位置拍一下吧

瑞牛和美女之前就拍過啦 所以就不拍了 (服務生用道 就不去擋路啦@@")

 

 

沒想到幾年後商業午餐還在 那就繼續點這個吧 

我點紐西蘭菲力 老頭子點戰斧豬排

接著就去取用自助吧 自助吧品項有比之前增加耶 🌟

 

 

 

 

 

 

 

之前來的時候地板踩起來凹凸不平 現在已經不會了

然後之前人一多的時候油煙味會變重 這一次裡面客滿也聞不到什麼油煙味

自助吧的選項也變多了 東西沒了也會一直補

服務生的服務也都很好 隨時都在注意顧客需求 （所以服務費也付得蠻心甘情願的）

 

紐西蘭菲力-五分熟

 

 

紐西蘭菲力牛肉味偏淡 五分熟的熟度剛好

原肉排就是讚 肉汁豐富 吃起來軟硬適中 我很喜歡 😍

一旁點綴的小胡蘿蔔塊吃起來甜甜的 有一點蜂蜜味

小馬鈴薯塊跟蒜片 也為牛排本身增香不少 👍👍

 

戰斧豬排

 

 

戰斧豬排也蠻好吃的 👍👍👍

豬排戰斧把手的部分都是酥酥香香的 吃起來就跟豬肋排一樣好吃 🤩

份量很足 味道比牛排在更濃一些 肉質也很軟嫩多汁

老頭子覺得比牛排好吃 🤣

 

 

自助吧菜色 我們都推薦炒飯 鍋氣十足 飯粒粒分明~

 

 

老頭子還喜歡剝皮辣椒雞湯 味道剛好 尾韻帶點麻

我個人喜歡玉米濃湯 (沒拍到) 就是喜歡的濃厚西式奶油玉米湯口味

（我當然知道裡面有加麵糊 但是放縱日喝兩碗還好啦）

 

 

為什麼焦糖布丁要用盤子裝啦 ><"

 

老頭子也喜歡焦糖布丁

燒烤過的焦香砂糖顆粒 搭配蛋香味濃的軟嫩布丁

就連不喜歡甜點的他都讚不絕口 🤤

 

 

主餐吃完的話 服務生會來詢問要不要上甜點

甜點是一人一球球冰淇淋 一樣是水蜜桃口味 但這一次至少加了比較搭的葡萄果凍 👏
 

沒想到過幾年後再來感覺更好了

我們真的非常喜歡他們家的商業午餐 覺得CP值不錯

推薦大家平常日可以來這裡吃吃看 👋

 

 

 

這次有記得照門面 不過被行道樹擋住 就不當封面了 -..-"

 

 

 

 

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牛排 戰斧豬排 新國際西餐廳 商業午餐 more
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