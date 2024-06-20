清蒸的方式是最能品味到海鮮的鮮美程度，朋月栻二月牌沙茶爐已經在新莊經營了約8年，

不必跑到台南總店，在新莊就能享受到這裡的美味海鮮。

不用去漁港在市區也能品嚐到現撈海鮮的鮮甜滋味。

就讓Ruby來分享一下當天的美味食記吧！

店內的環境分為一樓和地下室，由於當天一樓客滿，Ruby被安排到地下室的圓桌。

地下室裝潢復古，還有品牌logo字樣的亮燈招牌，讓人感受到一股懷舊風情。

朋月栻二月牌沙茶爐是以大骨、雞骨、扁魚、蝦米及蔬果當日熬煮，

而不是單純加入沙茶醬來調味。消費方式如圖所示，小層 $360，大層 $690。

海鮮的有綜合貝類、鮮魚、蝦類、透抽、螃蟹等等的，像Ruby當天是4大2小用餐，

但需注意海鮮塔的海鮮取決於當天的漁獲，建議提前電話預約。

清蒸海鮮的底部湯頭可以用來煮火鍋，一樓的冰箱有各種火鍋料、蔬菜，

價格透明，從60元到300元不等，依照顏色及形狀標價。

醬料的部分有一個很特別的就是櫻花蝦沙茶醬，

這是Ruby第一次在沙茶醬中看到櫻花蝦，

也有芥末可供選擇。中卷和蝦子搭配芥末醬油，味道十分搭配。



飲料的部分也是自取，如需要紅酒類部分可洽詢店員。

記得【飲酒過量，有害（礙）健康，未滿十八歲禁止飲酒 開車不喝酒，安全是回家唯一的路】



Ruby點了滿滿的一大桌，拿滿了孩子愛吃的火鍋料、蔬菜、玉米等等配料，

這是Ruby的生日大餐，看了真的是食慾大開。

肉類的部分點了四盤分別是日本A5和牛 $300、溫體豬(每日限量) $200、

Choice 美國無骨牛小排 $280和溫體牛(肋眼或肩胛部位)$280。

A5和牛擁有豐富的優質脂肪，質地柔軟且口感豐富。

溫體豬吃起來口感脆嫩，厚薄度切的剛好，

搭配櫻花沙茶或蝦沙茶醬，帶來獨特的風味。

Choice 美國無骨牛小排，豐富的肉汁和口感細膩的肉質，

愛吃牛肉的老饕絕對必點。

溫體牛Ruby以台南牛肉湯的方式烹調，肉質鮮嫩多汁，

帶有濃郁的湯頭風味，使每一口都充滿滿足感和深度。

湯頭都可以看到扁魚和蝦米，

這湯頭讓我已經期待，最後的煮粥環節了。

這裡有許多特別的火鍋料，Ruby推薦如飛魚卵墨魚漿、

爆漿和牛起司丸、奶皇流沙包、噴汁魚肉湯包等，

這些市面上少見的火鍋料在這裡都能找到，非常特別。

有餡料的火鍋料要小心燙口，建議先咬一小口。

有三星蔥餡、起司、蟹棒麻糬等，喜歡餡料的絕不後悔。

飛魚卵墨魚漿，滿滿的一大盤，肉眼就可看到見飛魚卵和花枝塊，

真材實料的魚漿，可以像Ruby一樣用大湯匙挖放入湯中，

每一口都吃的到QQ脆脆的口感。

蔬菜類的當然也不能少，

高麗菜、玉米能更添加湯頭的鮮甜味。

海鮮類的部分有蝦類，新鮮的活蝦肉質緊實，

帶有一種天然的甜味。每一口都能感受到蝦肉的彈牙口感。

綜合貝類有蛤蜊、大顆的扇貝。





貝類真的是滿滿的鮮味，很juicy，而大扇貝肉質豐厚，

嫩滑且多汁，，每一口都能感受到大海鮮美的滋味。

竹蛤竹蛤肉質紮實，口感比一般蛤蜊更有彈性，有鮮甜的味道。

軟足類點了透抽和軟絲各一層，口感細膩且有彈性，

咀嚼的口感很Q彈又甜，真的是每一層的蒸海鮮都有自然的甜味。

還有新鮮的鮮魚，因為是新鮮的現撈活魚下去蒸，

魚的肉質很鮮又細膩，真的是味覺的享受，

由不同種類的海鮮，每一層都有獨特的口感及鮮美滋味，

不用到漁港就能享受這鮮味好幸福喔~



因為Ruby是當月的壽星，店家就招待浮誇閃亮戰艦飲品，

無酒精的香檳飲品，連小孩都可以喝。

現在到7/31還有暑假熱門活動，蛤蠣夾夾樂活動(時間為20秒)，

來店打卡須公開分享，用餐每桌即可參加一次，只有平日和假日中午適用。

因為小朋友吵著要夾玩看看，店家也很貼心說讓孩子夾幾顆玩看看，

真的好感謝他們可以讓孩子體驗一下。

套餐外帶只要加1元就有限量日本A5和牛，

有優惠的套餐就不在此活動，詳細的活動可以電話或是粉專詢問。

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吃到最後就可以跟店員說要煮粥了，煮粥有兩顆雞蛋、

一大碗白飯、蒜酥以及蔥花。

剛剛蒸海鮮的精華的鮮甜味都在這湯底裡面了，

飯慢慢熬煮，濃郁的湯頭與米飯完美結合鮮味十足。

特別是加入了蒜酥和蔥花，增添了層次豐富的風味。

整體用餐過程中，店員的服務態度友善且周到，

無論是幫忙介紹菜色還是提供用餐建議，都讓人感到賓至如歸。

特別是在孩子們吵著要玩蛤蠣夾夾樂時，

店家更是體貼地讓孩子們多玩了幾次，真是貼心。

在朋月栻二月牌沙茶爐不僅享受到新鮮美味的海鮮和優質肉類，

還能體驗到特別的火鍋料和特色醬料，店內的氛圍和服務也讓人感到舒適和愉快。

無論是家庭聚餐還是朋友聚會，

朋月栻二月牌沙茶爐新莊店都是一個值得推薦的好地方。

【店家資訊】

👉朋月栻二月牌沙茶爐新莊店

🍽 FB官方粉絲團請點此 / 線上訂位請點此

🏠新北市新莊區中華路2段103號





檢視較大的地圖

☎️02-29971316

⏰PM17:00~PM23:00，假日12:00~24:00

此篇文章為店家邀請，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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