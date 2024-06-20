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【新莊美食】朋月栻二月牌沙茶爐新莊店，美味現撈海鮮，不用跑漁港就吃的到新鮮的海味，最後煮粥環節不能錯過｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

2024-06-20 16:26:00 Ruby說美食享受旅行 人氣：104
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Ruby說美食享受旅行

發表篇數：470篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

朋月栻 二月牌沙茶爐 新莊店
phone02-29971316
place新北市新莊區中華路二段103號
作者本次評價：
4.30
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
4.50
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組合圖.jpg

清蒸的方式是最能品味到海鮮的鮮美程度，朋月栻二月牌沙茶爐已經在新莊經營了約8年，

不必跑到台南總店，在新莊就能享受到這裡的美味海鮮。

不用去漁港在市區也能品嚐到現撈海鮮的鮮甜滋味。

就讓Ruby來分享一下當天的美味食記吧！

【新莊美食】朋月栻二月牌沙茶爐新莊店，美味現撈海鮮，不用跑漁

店內的環境分為一樓和地下室，由於當天一樓客滿，Ruby被安排到地下室的圓桌。

地下室裝潢復古，還有品牌logo字樣的亮燈招牌，讓人感受到一股懷舊風情。

【新莊美食】朋月栻二月牌沙茶爐新莊店，美味現撈海鮮，不用跑漁

朋月栻二月牌沙茶爐是以大骨、雞骨、扁魚、蝦米及蔬果當日熬煮，

而不是單純加入沙茶醬來調味。消費方式如圖所示，小層 $360，大層 $690

【新莊美食】朋月栻二月牌沙茶爐新莊店，美味現撈海鮮，不用跑漁

 

海鮮的有綜合貝類、鮮魚、蝦類、透抽、螃蟹等等的，像Ruby當天是4大2小用餐，

但需注意海鮮塔的海鮮取決於當天的漁獲，建議提前電話預約。

【新莊美食】朋月栻二月牌沙茶爐新莊店，美味現撈海鮮，不用跑漁

清蒸海鮮的底部湯頭可以用來煮火鍋，一樓的冰箱有各種火鍋料、蔬菜，

價格透明，從60元到300元不等，依照顏色及形狀標價。

【新莊美食】朋月栻二月牌沙茶爐新莊店，美味現撈海鮮，不用跑漁

【新莊美食】朋月栻二月牌沙茶爐新莊店，美味現撈海鮮，不用跑漁

醬料的部分有一個很特別的就是櫻花蝦沙茶醬，

這是Ruby第一次在沙茶醬中看到櫻花蝦，

也有芥末可供選擇。中卷和蝦子搭配芥末醬油，味道十分搭配。

【新莊美食】朋月栻二月牌沙茶爐新莊店，美味現撈海鮮，不用跑漁
飲料的部分也是自取，如需要紅酒類部分可洽詢店員。

記得【飲酒過量，有害（礙）健康，未滿十八歲禁止飲酒 開車不喝酒，安全是回家唯一的路】

【新莊美食】朋月栻二月牌沙茶爐新莊店，美味現撈海鮮，不用跑漁
Ruby點了滿滿的一大桌，拿滿了孩子愛吃的火鍋料、蔬菜、玉米等等配料，

這是Ruby的生日大餐，看了真的是食慾大開。

【新莊美食】朋月栻二月牌沙茶爐新莊店，美味現撈海鮮，不用跑漁

肉類的部分點了四盤分別是日本A5和牛 $300、溫體豬(每日限量) $200、

Choice 美國無骨牛小排 $280和溫體牛(肋眼或肩胛部位)$280

【新莊美食】朋月栻二月牌沙茶爐新莊店，美味現撈海鮮，不用跑漁

A5和牛擁有豐富的優質脂肪，質地柔軟且口感豐富。

【新莊美食】朋月栻二月牌沙茶爐新莊店，美味現撈海鮮，不用跑漁

溫體豬吃起來口感脆嫩，厚薄度切的剛好，

搭配櫻花沙茶或蝦沙茶醬，帶來獨特的風味。

【新莊美食】朋月栻二月牌沙茶爐新莊店，美味現撈海鮮，不用跑漁

Choice 美國無骨牛小排，豐富的肉汁和口感細膩的肉質，

愛吃牛肉的老饕絕對必點。

【新莊美食】朋月栻二月牌沙茶爐新莊店，美味現撈海鮮，不用跑漁

溫體牛Ruby以台南牛肉湯的方式烹調，肉質鮮嫩多汁，

帶有濃郁的湯頭風味，使每一口都充滿滿足感和深度。

【新莊美食】朋月栻二月牌沙茶爐新莊店，美味現撈海鮮，不用跑漁

【新莊美食】朋月栻二月牌沙茶爐新莊店，美味現撈海鮮，不用跑漁

【新莊美食】朋月栻二月牌沙茶爐新莊店，美味現撈海鮮，不用跑漁

湯頭都可以看到扁魚和蝦米，

這湯頭讓我已經期待，最後的煮粥環節了。

【新莊美食】朋月栻二月牌沙茶爐新莊店，美味現撈海鮮，不用跑漁

這裡有許多特別的火鍋料，Ruby推薦如飛魚卵墨魚漿、

爆漿和牛起司丸、奶皇流沙包、噴汁魚肉湯包等，

這些市面上少見的火鍋料在這裡都能找到，非常特別。

【新莊美食】朋月栻二月牌沙茶爐新莊店，美味現撈海鮮，不用跑漁

【新莊美食】朋月栻二月牌沙茶爐新莊店，美味現撈海鮮，不用跑漁

有餡料的火鍋料要小心燙口，建議先咬一小口。

有三星蔥餡、起司、蟹棒麻糬等，喜歡餡料的絕不後悔。

【新莊美食】朋月栻二月牌沙茶爐新莊店，美味現撈海鮮，不用跑漁

【新莊美食】朋月栻二月牌沙茶爐新莊店，美味現撈海鮮，不用跑漁

飛魚卵墨魚漿，滿滿的一大盤，肉眼就可看到見飛魚卵和花枝塊，

【新莊美食】朋月栻二月牌沙茶爐新莊店，美味現撈海鮮，不用跑漁

真材實料的魚漿，可以像Ruby一樣用大湯匙挖放入湯中，

每一口都吃的到QQ脆脆的口感。

【新莊美食】朋月栻二月牌沙茶爐新莊店，美味現撈海鮮，不用跑漁

蔬菜類的當然也不能少，

高麗菜、玉米能更添加湯頭的鮮甜味。

【新莊美食】朋月栻二月牌沙茶爐新莊店，美味現撈海鮮，不用跑漁

海鮮類的部分有蝦類，新鮮的活蝦肉質緊實，

【新莊美食】朋月栻二月牌沙茶爐新莊店，美味現撈海鮮，不用跑漁

帶有一種天然的甜味。每一口都能感受到蝦肉的彈牙口感。

【新莊美食】朋月栻二月牌沙茶爐新莊店，美味現撈海鮮，不用跑漁

綜合貝類有蛤蜊、大顆的扇貝。

【新莊美食】朋月栻二月牌沙茶爐新莊店，美味現撈海鮮，不用跑漁
【新莊美食】朋月栻二月牌沙茶爐新莊店，美味現撈海鮮，不用跑漁

貝類真的是滿滿的鮮味，很juicy，而大扇貝肉質豐厚，

嫩滑且多汁，，每一口都能感受到大海鮮美的滋味。

【新莊美食】朋月栻二月牌沙茶爐新莊店，美味現撈海鮮，不用跑漁

竹蛤竹蛤肉質紮實，口感比一般蛤蜊更有彈性，有鮮甜的味道。

【新莊美食】朋月栻二月牌沙茶爐新莊店，美味現撈海鮮，不用跑漁

軟足類點了透抽和軟絲各一層，口感細膩且有彈性，

【新莊美食】朋月栻二月牌沙茶爐新莊店，美味現撈海鮮，不用跑漁

【新莊美食】朋月栻二月牌沙茶爐新莊店，美味現撈海鮮，不用跑漁

咀嚼的口感很Q彈又甜，真的是每一層的蒸海鮮都有自然的甜味。

【新莊美食】朋月栻二月牌沙茶爐新莊店，美味現撈海鮮，不用跑漁

還有新鮮的鮮魚，因為是新鮮的現撈活魚下去蒸，

魚的肉質很鮮又細膩，真的是味覺的享受，

【新莊美食】朋月栻二月牌沙茶爐新莊店，美味現撈海鮮，不用跑漁

【新莊美食】朋月栻二月牌沙茶爐新莊店，美味現撈海鮮，不用跑漁

由不同種類的海鮮，每一層都有獨特的口感及鮮美滋味，

不用到漁港就能享受這鮮味好幸福喔~

【新莊美食】朋月栻二月牌沙茶爐新莊店，美味現撈海鮮，不用跑漁
因為Ruby是當月的壽星，店家就招待浮誇閃亮戰艦飲品，

無酒精的香檳飲品，連小孩都可以喝。

【新莊美食】朋月栻二月牌沙茶爐新莊店，美味現撈海鮮，不用跑漁

現在到7/31還有暑假熱門活動，蛤蠣夾夾樂活動(時間為20秒)，

來店打卡須公開分享，用餐每桌即可參加一次，只有平日和假日中午適用。

【新莊美食】朋月栻二月牌沙茶爐新莊店，美味現撈海鮮，不用跑漁

因為小朋友吵著要夾玩看看，店家也很貼心說讓孩子夾幾顆玩看看

真的好感謝他們可以讓孩子體驗一下。

【新莊美食】朋月栻二月牌沙茶爐新莊店，美味現撈海鮮，不用跑漁

套餐外帶只要加1元就有限量日本A5和牛，

有優惠的套餐就不在此活動，詳細的活動可以電話或是粉專詢問。

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吃到最後就可以跟店員說要煮粥了，煮粥有兩顆雞蛋、

一大碗白飯、蒜酥以及蔥花。

【新莊美食】朋月栻二月牌沙茶爐新莊店，美味現撈海鮮，不用跑漁

剛剛蒸海鮮的精華的鮮甜味都在這湯底裡面了，

飯慢慢熬煮，濃郁的湯頭與米飯完美結合鮮味十足。

特別是加入了蒜酥和蔥花，增添了層次豐富的風味。

【新莊美食】朋月栻二月牌沙茶爐新莊店，美味現撈海鮮，不用跑漁

整體用餐過程中，店員的服務態度友善且周到，

無論是幫忙介紹菜色還是提供用餐建議，都讓人感到賓至如歸。

特別是在孩子們吵著要玩蛤蠣夾夾樂時，

店家更是體貼地讓孩子們多玩了幾次，真是貼心。

【新莊美食】朋月栻二月牌沙茶爐新莊店，美味現撈海鮮，不用跑漁

在朋月栻二月牌沙茶爐不僅享受到新鮮美味的海鮮和優質肉類，

還能體驗到特別的火鍋料和特色醬料，店內的氛圍和服務也讓人感到舒適和愉快。

無論是家庭聚餐還是朋友聚會，

朋月栻二月牌沙茶爐新莊店都是一個值得推薦的好地方。

【新莊美食】朋月栻二月牌沙茶爐新莊店，美味現撈海鮮，不用跑漁

【店家資訊】
👉朋月栻二月牌沙茶爐新莊店
🍽 FB官方粉絲團請點此  / 線上訂位請點此

🏠新北市新莊區中華路2段103號


檢視較大的地圖
☎️02-29971316
⏰PM17:00~PM23:00，假日12:00~24:00 

 

 

 

此篇文章為店家邀請，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

 

RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 

FB封面0103.jpg
   

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如3天內沒回應該是有遺漏，麻煩再重信寄信一次，感謝🥰🥰。

 

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