今年暑假去哪玩？國內避暑、室內景點推薦！

星實境VR CAT，全台首創沉浸式虛擬現實VR遊戲，無論大小朋友都能玩得不亦樂乎

大家應該多少有玩過VR遊戲吧！

VR提供了身歷其境的體驗，玩家更容易沉浸在遊戲的世界觀中

VR好好玩！你還等什麼？

每天溫度不斷飆升，真的快要熱死了，躲在室內吹冷氣涼快又消暑！

全台首創【星實境VR CAT】首站登陸宏匯廣場啦〜

有10款以上VR遊戲可選擇，水果忍者、節奏光劍、憤怒鳥豬之島以及多合一運動等多款熱門VR遊戲

不管是刺激還是動感的遊戲通通都能滿足大小朋友

【星實境VR CAT】就在宏匯廣場8樓(VR ZONE櫃台旁)，就可以看到這三隻萌貓VR體驗機囉

在進入遊戲之前，我們先來閱讀使用說明吧

1。查看螢幕右上角眼鏡圖和電腦圖是否呈現藍色連線狀態

2。將左右手柄上的黑色手圈分別套入左右手腕

3。戴上VR頭盔後，先檢查頭盔畫面有無貓咪歡迎待機畫面

還提供拋棄式VR眼罩，可以有效阻隔汗水、髒汙感染，重視衛生

4。拿出手機備用

5。挑選遊戲後，按•鍵，確認所選擇的遊戲

6。掃描QR碼，選擇行動支付，付款100元

7。戴上VR頭盔調整鬆緊，即可進入遊戲

一共有有10款VR遊戲可選擇，水果忍者、節奏光劍、憤怒鳥豬之島、多合一運動

、小吃店實習生、城市疊疊樂、幻音騎士、激燃快鼓、祖瑪、急速空戰

【節奏光劍】

玩家透過手持VR控制器模擬光劍在虛擬實境場景根據音樂節奏準確地砍擊方塊

雙手各拿一把光劍，當方塊向您飛來時，配合它們的方向和顏色揮砍下去

這款遊戲會讓整個身體動起來耶，側身或低頭避開迎面而來的障礙物等等

戴上VR頭盔以後，畫面都是立體的，不管上下左右，頭轉到哪畫面就會跟到哪，就好像你親臨現場一樣

超緊張刺激的VR遊戲

這個遊戲真的很有意思，有很多可以開發的玩法和樂趣哩！

【多合一運動-拳擊】

準備好讓自己沉浸在節奏和反應的拳擊場！

打到虛脫！連健身房都不用去的運動VR遊戲推薦！

一款高能量的拳擊遊戲，玩家必須跟著節奏出拳、閃避和格擋，獲得分數並通過關卡

哈哈〜玩VR也是運動流汗是釋放壓力的好方法呢

原來VR連大人也玩瘋哈哈

小編一直以為只有小孩才愛玩，親自下去玩一次很好玩，這是一場令人難以忘懷的冒險

小編選了節奏光劍，看我砍得超認真的XD

感受身臨其境的震撼，發現VR真的超好玩的

玩個一兩場就會滿身大汗，發洩還可以健身，真的是一舉兩得

小珊珊碎碎念：

只要100元！！！ 嘗試沉浸式VR體驗，化身遊戲角色，完美無縫進入虛擬世界

VR虛擬實鏡遊戲當原來不是小孩專屬，大人也可以一起玩呢

這遊戲真是好玩到我覺得相見恨晚了XD

夏天吹冷氣的室內娛樂！非常適合親子遊哦〜

【Info】

【星實境VR CAT宏匯廣場】

地址：新北市新莊區新北大道四段3號8樓

營業時間：日-四11:00-21:30、五六11:00-22:00

官方粉絲團：星實境VR CAT

IG：星實境VR CAT（@vrcatsofun）• Instagram 相片與影片

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