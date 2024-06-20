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★桃園親子景點推薦★全新的『星河親子公園』，超有質感的森林風格遊戲場、大草皮山丘、獨木吊橋好有特色，鄰近內壢火車站、家樂福，市區裡的放電好去處～

2024-06-20 17:49:00 Mumu 人氣：107
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窩客好文

Mumu

發表篇數：43篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：桃園市 > 中壢區

桃園最新公園 ★桃園親子景點推薦★全新的『星河親子公園』，超有質感的森林風 星河親子公園 來趣森林風遊戲場放電～

★桃園親子景點推薦★全新的『星河親子公園』，超有質感的森林風

今年三月初才開放的全新公園，木質調遊具好有質感，很有在森林玩耍的感覺！！佔地不大但有人工草皮區可以跑跳放電，附近就有家樂福，逛完順便來這裡遛孩～

星河親子公園  如何去？

★桃園親子景點推薦★全新的『星河親子公園』，超有質感的森林風

🌟 星河親子公園

📍 桃園市中壢區文化二路101號


檢視較大的地圖（點我即可導航）

🕐 24小時（晚上有亮燈唷）

🅿️ 路邊停車（也能停在內壢家樂福在走過去）

星河親子公園  特色遊具設施

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大型木質調多功能遊具設施，是星河親子公園最主要的遊具，有三道直式溜滑梯＋一個水管滑梯，雖然不長但很有速度感，小孩們都很買單，小小孩玩也不危險這點蠻加分的！遊具下方鋪滿了木屑作緩衝，也相對安全。

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有各種不同的攀爬方式可以讓孩子放電，最特別是這邊的獨木吊橋，造型是樹幹狀，凹凸不平的設計更有挑戰，下方也有防護網，小小孩玩也比較放心。小細節都能看出整體營造出的森林風～

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大型多功能遊具內也有一些動動手、動動腦的牆面遊戲可以玩～

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這裡還有野炊家家酒，實在太可愛了啦！！彷彿在森林露營的感覺😂兄妹光在這忙著煮飯（就地取材拿木屑來玩）就玩好久了～

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人工草皮大山丘+小山洞，也是重建後的一大亮點，綠油油的一片看起來好舒服，平整的人工草皮區很適合孩子跑跳放電。但山丘屬於地景設施有告示牌標示不能攀爬，這點真的有點為難孩子😂小孩通常看到都會一個溜煙就跑上去啊😅不能攀爬真的有點可惜了～

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baby攀爬區、蹺蹺板、搖搖馬，這邊都是屬於幼齡孩童的設施～

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體健區、鞦韆區（一條式）這邊只有兩個鞦韆，假日來會需要等候一陣子，鞦韆款式也比較單調一些。

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星河親子公園小而巧，但設施算是蠻完善的，除了遊戲場域之外，也有設置洗手間、休憩區、涼亭，讓爸媽可以休息時也能看顧到孩子，可以跟兒童駕駛訓練公園安排一起遊玩，放電後再去逛家樂福，豐富又充實的半日遊🥳

🌟 星河親子公園

📍 桃園市中壢區文化二路101號

🕐 24小時（晚上有亮燈唷）

🅿️ 路邊停車（也能停在內壢家樂福在走過去）

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