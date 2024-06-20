永康宵夜_巷口炸雞永康大灣店─永康炸雞，連續三週天天都優惠！現點現炸噴香炸物，裝入巷口炸雞設計款品牌提袋帶回家，炸雞控推薦熱騰騰出爐、淋上獨家特製醬汁「醬蒜炸雞」；大口吃好過癮、厚實「巷口炸雞排」；酥香軟糯加點醬更好吃「醬燒米血」_附菜單，永康下午茶、永康美食推薦、Dcard推薦永康美食、永康必吃

目錄索引

1. 關於巷口炸雞永康大灣店

2. 交通指引_巷口炸雞永康大灣店

3. 巷口炸雞永康大灣店環境開箱

3.1 巷口炸雞永康大灣店接待區

3.2 巷口炸雞永康大灣店製餐區

4. 巷口炸雞永康大灣店餐點分享

4.1 人氣TOP1 醬蒜炸雞

4.2 人氣TOP2 巷口炸雞排

4.3 人氣TOP3 醬燒米血

4.4 人氣嚴選 椒鹽杏鮑菇

4.5 人氣嚴選 涮嘴甜不辣

4.6 人氣特色 當季時蔬

5. 消費資訊

5.1 巷口炸雞永康大灣店餐點評價

5.2 巷口炸雞永康大灣店菜單

5.3 巷口炸雞永康大灣店優惠資訊

6. 永康宵夜相關資訊

6.1 品牌資訊

「永康宵夜_永康必吃」

「永康炸雞_永康下午茶」

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巷口炸雞永康大灣店在哪裡

巷口炸雞永康大灣店位於台南市永康區大灣路801之1號，近崑山科技大學、肯德基永康大灣餐廳、麥當勞永康大灣餐廳，附近有公車站、機車停車空間、汽車收費停車場。

巷口炸雞永康大灣店餐點特色

「獨家特調醬汁_人氣醬蒜口味_現炸炸雞」

交通_停車資訊

大眾運輸：公車_天公廟站、崑山社區站，走路2分鐘

機車：附近機車停車格_大灣路

汽車：Times_寶雅永康崑山店停車場，走路1分鐘

崑山科技大學、肯德基永康大灣餐廳、麥當勞永康大灣餐廳附近_公車站_機車停車空間、汽車收費停車場

滑FB的時候看到在崑山科技大學附近新開了一家炸雞愛店分店─巷口炸雞永康大灣店。

炸雞店門口

週五下班後騎車到位於台南市永康區大灣路的巷口炸雞永康大灣店，買幾份回家配劇吃。

機車暫時停放

門口白線可供機車暫時停放，注意勿超出白線，避免影響到機車道行車安全；汽車可停放於附近的汽車收費停車場。

點餐區_等候區

參考放大版菜單，確認要點的炸雞品項 → 點餐結帳 → 在貼心設置的椅子上，稍坐等候。

潔淨、熱騰騰出爐

可以看到製餐區檯面維持地相當乾淨，讓喜愛炸雞的朋友們可以吃得美味、吃得安心。

巷口炸雞質感品牌環保提袋

挑戰最美的炸雞店提袋！！！

上一次在巷口炸雞西門店買炸雞時尚未推出這款環保提袋，這次在巷口炸雞大灣店買炸雞有看到，肯定要加購的阿~

人氣TOP6

這次點了：

醬蒜炸雞 大份

巷口炸雞排

當季時蔬

椒鹽杏鮑菇

醬燒米血

涮嘴甜不辣

精準掌握油溫、下鍋油炸的時間，讓每一份炸物在穿上美麗金黃色外衣後，即時起鍋成就鎖住水分的最佳口感。

醬蒜炸雞 大份 110元

真材實料的醬蒜炸雞就是它！

在起鍋之後淋上秘製蒜蓉醬後，再附上每天新鮮切好的蒜片，讓化入嘴裡的蒜香更加濃厚，一口咬下先感受到醬蒜炸雞的辛香，其後則是外酥內軟嫩、多汁，可以吃到肉甜味的雞肉。

幾乎沒有麵衣的口感，可以吃到相當紮實的大塊雞肉。

巷口炸雞排 85元

無提供剪切服務，巷口脆皮雞排有椒鹽、梅粉等兩種調味可選擇。

當天選擇的是經典椒鹽，在穿上美麗金黃色外衣的上層再灑上襯托肉鮮味的椒鹽，大口咬下酥香脆的外皮與保有肉汁的鮮嫩雞肉。

醬燒米血 35元

原料選擇了國內豬血搭配特選白米製作而成的軟Q米血，沾點自帶迷人香氣的獨門秘製醬汁，增添整體口感層次，好~涮嘴，讓人一塊接一塊吃起來。

椒鹽杏鮑菇 50元

貼心切製成剛好一口一塊的杏鮑菇，裹上薄薄一層麵衣下鍋酥炸一番，起鍋簡單灑點椒鹽提香。

酥炸過程中鎖住滿滿水分，可以吃到蘊藏在外酥內嫩口感裡的自然清甜。

涮嘴甜不辣 45元

甜不辣切塊後披上一層極致薄的麵衣後下鍋油炸，炸好起鍋的甜不辣外層是酥脆的，細嚐可以吃到魚漿鮮香。

當季時蔬_四季豆 40元

當天買到的當季時蔬是四季豆，穿上一層金黃色薄紗的四季豆看起來更加好吃。

購買日期：2024_06月

付款方式：現金

永康宵夜，到崑山科技大學附近新開幕的永康炸雞─巷口炸雞永康大灣店，買了幾樣持續回購的人氣炸雞、炸物。

這次點的醬蒜炸雞、巷口炸雞排、醬燒米血、椒鹽杏鮑菇、涮嘴甜不辣、當季時蔬，都跟之前在西門店吃到的同樣好吃，之後享回味不用再跑到比較遠的西門店了。

永康宵夜_巷口炸雞永康大灣店菜單，來源：巷口炸雞永康大灣店FB粉絲頁，2024_06月

06/19~23 炸雞自由配，不限口味大份炸雞加第二件，享6折優惠

06/24~07/07 消費滿150元，加贈點心任選一份

永康宵夜_巷口炸雞永康大灣店優惠資訊，來源：巷口炸雞永康大灣店FB粉絲頁，2024_06月

巷口炸雞永康大灣店

類型：永康宵夜_永康炸雞_永康下午茶_永康美食推薦_Dcard推薦永康美食_永康必吃

⏰ 營業時間

每天 11：00~23：30

📍 地址：台南市永康區大灣路801之1號

📞 電話：0958 471 771



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