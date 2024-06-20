家裡總是喜歡放些甜食，讓全家人可以在日常生活中享受放鬆的美好時光。平時阿菲就喜歡網購美食，這天我發現了一個特別的品牌『拓樸本然』送子鳥餅乾鐵盒禮盒、Topo六款餅乾磅蛋糕禮盒，首先是被它的品牌理念所吸引。而且它不僅是甜點工作室，同時還有空間設計裝潢的服務，多元發展而且評價都很高。讓我迫不及待想開箱這些美味餅乾和磅蛋糕。生活就該享受每天的小美好，吃喜歡的食物，體會不一樣的日常，感受當下，阿菲覺得這就是好好生活的意義。

關於-拓樸本然

「Inspiration from Nature」靈感來自於自然

拓樸本然由一家人共同打造

結合了樹Tree、空氣O2、人People、水H2O、家+等五個簡單元素

代表著品牌深遠的寓意

自2011年至今

拓樸本然堅持使用最好的進口原料

與本土有機或無農藥小農合作

使用新鮮水果和在地食材

每一款蛋糕和果/抹醬都經過長時間研發

每一道工序都堅持純手工製作

絕不添加任何人工添加物、香精及果膠

忠實呈現所有食材的天然風味

堅守健康與食安品質

只為讓每位客人在享用美味的同時

也能吃得安心

拓樸本然的成長目標是努力做到更好

未來將依然秉持初衷

堅持做最好的產品

獻給每位在乎的人

拓樸本然-開箱

收到這份包裹時

會看到這可愛的紙箱

紙箱上印有品牌LOGO和注意事項

設計感十足

我覺得這是設計相關行業的一大特色

會讓人迫不及待想要打開它

內部用厚實的氣泡紙保護商品

不怕運送過程中禮盒被摔壞

這次要開箱的有這2樣

送子鳥餅乾鐵盒禮盒

Topo 六款餅乾磅蛋糕禮盒

還附有不織布購物袋

產品介紹DM

Topo 六款餅乾磅蛋糕禮盒(小包裝餅乾)

從內容物口味到外盒包裝款式

都可以自己選擇

隨心所欲搭配成符合心意的禮盒

禮盒外的腰封也可自選

這次我選的是彌月系列

上面寫著一段我很喜歡的一句話

「與你分享生命中的美好」

成為父母後

更能體會這句話的意義和甜蜜

打開禮盒後會看到餅乾口味介紹小卡

翻到小卡背後則是保存方式

磅蛋糕：常溫3天內食用完畢

手工餅乾：常溫7天

磅蛋糕享用方式

常溫：置於室溫下退冰後即可享用

微波：切片後表面稍微灑水，使用中小火加熱約30秒至溫熱，即可享用

烤箱：切片後表面稍微灑水，置於烤箱180度C加熱2分鐘，即可享用

磅蛋糕含有天然發酵奶油，回溫後口感更濕潤美味

這個禮盒讓我最喜歡的部份就是口味可任選

能享受到自己喜歡的所有口味

磅蛋糕共有4種可選

• 檸檬柳橙磅蛋糕

• 布朗尼可可磅蛋糕

• 柚香磅蛋糕

• 香蕉核桃磅蛋糕

手工餅乾的選擇更多

共有16種口味

每一種都很精緻

看了都讓人垂涎欲滴

也會選擇障礙發作

（可參考下圖的餅乾口味）

這個禮盒的餅乾是獨立袋裝

每種口味分開裝

享用的時候更方便

不怕受潮

袋子後面有印著餅乾口味

檸檬柳橙磅蛋糕

磅蛋糕我選擇了拓樸本然家的招牌檸檬柳橙磅蛋糕

檸檬和柳橙的香氣撲鼻而來

蛋糕口感鬆軟

酸甜適中

非常清新又好吃

是一款少見的清爽系磅蛋糕

把餅乾們放到盤子中享用

它們精緻的就像是藝術品一樣

也讓人捨不得吃它

桂花擂茶羅蜜雅

這是我最喜歡的口味之一

它結合了桂花花香和擂茶的香氣

帶來獨特的清新美味

不僅口感酥脆

還散發著淡淡的桂花香

吃起來是花香和擂茶的微甜還會回甘

讓人回味無窮

是一款很特別的手工餅乾

蔓越莓燕麥

這款餅乾用了蔓越莓果乾和燕麥

咬下去都能感受到蔓越莓的酸香和燕麥的脆脆口感

整體吃起來鬆脆

阿菲覺得適合任何時候享用

也是健康零食的好選擇

鐵觀音蜜核桃酥餅

這款餅乾散發著濃厚的鐵觀音茶香

茶味搭配著香脆的核桃

帶來豐富的層次感

每一口都充滿了茶香和核桃的香甜滋味

讓人實在是好喜歡

這款餅乾不僅適合作為下午茶的點心

也適合平常自己享用

如果喜歡茶味重的朋友

這款餅乾不能錯過

送子鳥餅乾鐵盒禮盒

這款禮盒的腰封我也選擇了彌月系列

也是寫著「與你分享生命中的美好」

這盒是用鐵盒裝的手工餅乾

與牛皮紙盒裝的感覺不同

這款感覺就是比較有個性

牛皮紙盒的給人感覺是溫暖型

兩種選擇可以自己搭配組合

這是全餅乾禮盒

總共有12款純手工餅乾

餅乾均不添加防腐劑

人工香精等添加物

讓人能吃到精選食材的原味

更能安心享用

禮盒內容物有這些

• 拓樸本然LOGO奶油餅*1

• 送子鳥奶油餅*3

• 玄米茶巧克力鑽石*3

• 茉莉黑醋栗夾心*3

• 椒香榛果楓糖*6

• 老奶奶檸檬餅*5

• 巧克力鑽石餅*3

• 伯爵布列塔尼*2

• 珍珠糖泡芙*5g

• 台灣高山茶*3

• 蔓越莓燕麥*2

• 苦甜可可*5

• 紫薯雪球*3

整盒餅乾純手工製成

美味無需過多的添加

單純就很好吃

每種口味都讓人驚豔

像是椒香榛果楓糖、茉莉黑醋栗夾心、珍珠糖泡芙

口味特別

外型也別具巧思

阿菲覺得這盒手工餅乾就像是藏寶盒一樣

每種口味的餅乾都有不同的驚喜與美味等我們去發掘

每天最幸福的事情之一

就是泡杯黑咖啡再吃點美味餅乾

真的會讓人瞬間釋放壓力

讓我意外的是這些餅乾不會太甜

讓人一口接一口

實在是好吃

與一般手工餅乾相比

拓樸本然的手工餅乾更加精緻、小巧可口

滿足了嘴饞但不想吃太多的需求

這一盒裡面有13種口味

真的是百吃不膩

每次吃都有新的驚喜感

拓樸本然的其他美食與服務

拓樸本然不僅甜點美食做得出色

他們還有整模蛋糕、生乳捲、蛋糕類、鹹/甜食抹醬、風味堅果罐、冷凍麵包（如肉桂捲、酸種麵包、小圓麵包）、咖啡濾掛包和咖啡豆

更讓阿菲驚訝的是拓樸本然的臉書上也分享了許多裝潢案例

像是住宅、透天、客變、商空、展覽、專櫃和辦公室等

都有在承接

而且大部份都是我喜歡的風格

改天如果我們有下一間房子

也會想找他們來幫忙裝潢

總結

這次能接觸到這麼優秀的品牌

阿菲真的迫不及待想與大家分享

拓樸本然不僅在甜點美食方面表現出色

更將設計融入生活

讓每一個細節都充滿驚喜和美好

期待未來有更多機會體驗拓樸本然家的產品和服務

不論是彌月需求

宅配美食或享受咖啡廳美食

甚至各種裝潢服務

都可以與拓樸本然聯絡

希望以上資訊能夠幫助到大家

拓樸本然-店家資訊