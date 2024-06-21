放縱日隔天來吃點健康的吧~

由於是現點現做 所以等的有些久@@"

沒想到牆上還有掛相關證照 看了更是安心不少 *0*

餐具老闆娘上菜時會幫忙準備好

免費取用的有白開水 有機綠茶 綠茶冰冰涼涼還不錯喝 ~

等了一陣子 好不容易終於上菜啦 😮

酥炸豬小里肌咖哩醬

食物真材實料 調味接近單純 可以吃出食物原汁原味的美好

豬排...有點薄+乾

不過配上咖哩醬和優格醬很不錯吃

最喜歡的是沙拉的優格醬 酸酸甜甜 帶點濃稠

搭配什麼菜都適合 (吃起來很像希臘優格加檸檬汁或果汁調成的?)

白飯 - 吃起來有點軟爛

空心菜肉燥 - 肉燥吃起來是豆瓣醬口味 不太喜歡

咖哩醬 - 不是一般佛蒙特口味 似乎是自己做的 有類似蔬果般 溫和的香甜味 😲

排骨湯味道偏淡

甜點似乎是紅棗果凍甜湯 微甜清爽~

日式鹽烤鯖魚排

菜色都差不多 只是一個換成高麗菜

鯖魚也很不錯吃 只是喜歡吃油脂多些的 😜

結論:

*建議出發前先訂餐+訂位會比較好*

老闆娘是孕婦 應該是行動不便的緣故

所以桌上的餐具會一次性才作整理 進來就只能隨便找個空位先坐了

這一點比較不喜歡 桌上會看起來很亂 只能有位置就先坐

環境舒適乾淨 氣氛悠閒自在

不過有機食材就是要有心理準備 價格會比較貴 份量偏少

偶爾吃一次健康料理還是蠻不錯的 只是很快又餓了 😆