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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 食記 - 高雄 三民區 貳叁捌食坊

食記 - 高雄 三民區 貳叁捌食坊

2024-06-21 09:00:00 湯小君 人氣：114
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窩客好文

湯小君

發表篇數：97篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 三民區

造訪商家：

貳叁捌食坊
phone07-3124717
place高雄市三民區遼寧二街238號
作者本次評價：
3.65
美味度
4.00
服務品質
3.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
3.00
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放縱日隔天來吃點健康的吧~

 

 

由於是現點現做 所以等的有些久@@"

 

 

沒想到牆上還有掛相關證照  看了更是安心不少 *0*

 

 

餐具老闆娘上菜時會幫忙準備好

免費取用的有白開水 有機綠茶 綠茶冰冰涼涼還不錯喝 ~

 

 

等了一陣子 好不容易終於上菜啦 😮

 

酥炸豬小里肌咖哩醬

 

食物真材實料 調味接近單純 可以吃出食物原汁原味的美好

 

 

豬排...有點薄+乾

不過配上咖哩醬和優格醬很不錯吃

 

 

最喜歡的是沙拉的優格醬 酸酸甜甜 帶點濃稠 

搭配什麼菜都適合 (吃起來很像希臘優格加檸檬汁或果汁調成的?)

 

 

白飯 - 吃起來有點軟爛 

空心菜肉燥 - 肉燥吃起來是豆瓣醬口味 不太喜歡

咖哩醬 - 不是一般佛蒙特口味 似乎是自己做的 有類似蔬果般 溫和的香甜味 😲

 

 

 

排骨湯味道偏淡

甜點似乎是紅棗果凍甜湯 微甜清爽~

 

日式鹽烤鯖魚排

 

 

菜色都差不多 只是一個換成高麗菜

 

 

鯖魚也很不錯吃 只是喜歡吃油脂多些的 😜

 

 

結論:

*建議出發前先訂餐+訂位會比較好*

 

老闆娘是孕婦 應該是行動不便的緣故

所以桌上的餐具會一次性才作整理 進來就只能隨便找個空位先坐了

這一點比較不喜歡 桌上會看起來很亂 只能有位置就先坐 

 

環境舒適乾淨 氣氛悠閒自在

不過有機食材就是要有心理準備 價格會比較貴 份量偏少

偶爾吃一次健康料理還是蠻不錯的 只是很快又餓了 😆

 

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有機食物 貳叁捌食坊 定食
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