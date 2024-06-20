第一次吃牛肉麵還有飯後甜點（冰淇淋無限量供應）可以吃，免費飲料喝到飽，集英會牛肉麵館 在桃園已有4家分店設立，近期新開幕的分店位於平鎮，在桃園當地可以說是桃園牛肉麵推薦榜上有名，濃郁醇厚的湯底，麵條Q彈有勁，牛肉滷煮入味，恰到好處的厚度，非常有口感～！！！
文章目錄
1. 集英會牛肉麵館-中央東店 | 地理位置 交通資訊
2. 集英會牛肉麵館-中央東店 | 環境介紹
3. 集英會牛肉麵館-中央東店 | 人氣菜單
3-1 牛蒡絲 ＆ 豆干
3-2 原味紅燒（牛肉加量）
3-3 宮廷麻辣牛肉麵（換細麵）
3-4 燙青菜
桃園牛肉麵推薦 | 集英會牛肉麵館-中央東店 地理位置 交通資訊
集英會牛肉麵館-中央東店 座落於桃園市中壢區中央東路上，距離 中壢火車站 步行約6分鐘即可抵達，附近大地標有「錢櫃中壢中央店」，還有「中央公園」，中央公園附設地下收費停車場，步行過來只需約2分鐘腳程，交通方便，地理位置好找。
桃園中壢牛肉麵推薦 | 集英會牛肉麵館-中央東店 環境介紹
用餐環境乾淨舒適，店內一共有四台分離式冷氣開放，即便是大熱天，也能安心舒適的吃牛肉麵，不擔心熱湯導致滿頭大汗。
提供飲料吧以及飯後冰淇淋無限量供應，飲料吧選擇蠻多的，有可樂、汽水、果汁、文山包種烏龍茶、日式無糖綠茶、美粒果風味冰沙、熱茶包 等等；冰淇淋口味有四種不同風味供選擇，精心嚴選北海道Niseko品牌，濃郁香醇，讓人不小心會多吃2球。
餐具、醬料採自助式，特別推薦愛吃辣的朋友，可以嚐試他們家的 特製手炒辣椒醬，香而不麻，溫順的辣度，搭配牛肉麵醇厚的湯底，非常match～！！！也可拿來拌乾麵類。
用餐後採自助式回收餐台，為響應環保，需自行小小分類一下喔～！！！
提供飲料吧以及飯後冰淇淋無限量供應，飲料吧選擇蠻多的，有可樂、汽水、果汁、文山包種烏龍茶、日式無糖綠茶、美粒果風味冰沙、熱茶包 等等；冰淇淋口味有四種不同風味供選擇，精心嚴選北海道Niseko品牌，濃郁香醇，讓人不小心會多吃2球。
餐具、醬料採自助式，特別推薦愛吃辣的朋友，可以嚐試他們家的 特製手炒辣椒醬，香而不麻，溫順的辣度，搭配牛肉麵醇厚的湯底，非常match～！！！也可拿來拌乾麵類。
用餐後採自助式回收餐台，為響應環保，需自行小小分類一下喔～！！！
▼ 餐具自助式
▼ 飲料吧
▼ 熱飲茶包、糖包、糖漿
▼ 四種特濃口味冰淇淋
▼ 餐後自助回收區
▼ 醬料自取
▼ 自家特製手炒辣椒醬
中壢牛肉麵館推薦 | 集英會牛肉麵館-中央東店 人氣菜單
免費提供冰淇淋、飲料無限量供應，還有乾淨舒適的用餐空間，一碗牛肉麵該不會是天價吧～！？仔細看了一下菜單（menu），這裡的牛肉麵沒有大、小碗之分，（只有乾麵類有分大、小碗），最貴的宮廷麻辣牛肉麵也才NT$200，重點還很大碗，如果真的吃不飽加麵也才NT$20，CP值真的很高欸～！！！除此之外，提供 六種不同風味牛肉湯底，有別於一般牛肉麵店，多樣化的選擇，讓人吃不膩。
湯頭濃度、麵條硬度均可調整，沒有特別備註的話，牛肉麵都是使用家常寬麵，可依個人喜好更換細麵，若是不喜歡加蔥的朋友，點餐時，也需要特別註明喔～！！！
集英會牛肉麵館-中央東店 採掃描 QR Code 方式，線上點餐至櫃檯結帳，（才算點餐成功），如果有年長長輩不會使用掃碼點餐的話，也可請店員協助點餐，店員都很熱心親切的喔～！！！
湯頭濃度、麵條硬度均可調整，沒有特別備註的話，牛肉麵都是使用家常寬麵，可依個人喜好更換細麵，若是不喜歡加蔥的朋友，點餐時，也需要特別註明喔～！！！
集英會牛肉麵館-中央東店 採掃描 QR Code 方式，線上點餐至櫃檯結帳，（才算點餐成功），如果有年長長輩不會使用掃碼點餐的話，也可請店員協助點餐，店員都很熱心親切的喔～！！！
▼ 菜單（menu）
牛蒡絲 ＆ 豆干
牛蒡絲吃起來清爽開胃，豆干滷得也非常入味，都是非常合適搭配牛肉麵的小菜。
原味紅燒（牛肉加量）
一般沒有牛肉加量的肉片約5片，加量之後增加一倍，10片滿滿的滷牛腱，鋪滿大碗公，份量真的超飽足～！！！
原味紅燒的湯底濃郁醇厚，如果習慣清淡飲食的朋友，可能會覺得過鹹，可以至飲料吧加熱水稀釋，或是於點餐時特別備註，吸飽滿醇郁牛肉湯汁的家常寬麵，麵條Q彈有勁，特別有口感，滷牛腱的肉質軟嫩入味，不乾柴。
原味紅燒的湯底濃郁醇厚，如果習慣清淡飲食的朋友，可能會覺得過鹹，可以至飲料吧加熱水稀釋，或是於點餐時特別備註，吸飽滿醇郁牛肉湯汁的家常寬麵，麵條Q彈有勁，特別有口感，滷牛腱的肉質軟嫩入味，不乾柴。
▼ 湯底濃郁醇厚
▼ 家常寬麵
宮廷麻辣牛肉麵（換細麵）
喜愛吃辣的朋友，會覺得宮廷麻辣牛肉麵的辣度，非常過癮，搭配醇厚的牛肉湯底，結合出的特殊風味，讓人一試愛上。
▼ 更換細麵
燙青菜
今天的季節時蔬是大陸妹，清爽可口。
［ 店家資訊 ］
集英會-國際店
電話: 0906-373-838
營業時間:11:00~21:00
地址：桃園市桃園區國際路一段1063號
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集英會-中央東店
電話: 0903-577-035
營業時間: 11:00~21:00
地址：桃園市中壢區中央東路63號
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集英會-中原店
電話:0900-347-347
營業時間:11:00~21:30
地址：桃園市中壢區三和一街27號
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集英會牛肉麵-文化店
營業時間:11:00-21:00
電話:0900-018-012
地址:桃園市平鎮區文化街5號
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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。