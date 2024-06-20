





第一次吃牛肉麵還有飯後甜點（冰淇淋無限量供應）可以吃，免費飲料喝到飽， 集英會牛肉麵館 在桃園已有4家分店設立，近期新開幕的分店位於平鎮，在桃園當地可以說是桃園牛肉麵推薦榜上有名，濃郁醇厚的湯底，麵條Q彈有勁，牛肉滷煮入味，恰到好處的厚度，非常有口感～！！！









桃園牛肉麵推薦 | 集英會牛肉麵館-中央東店 地理位置 交通資訊

集英會牛肉麵館-中央東店 座落於桃園市中壢區中央東路上，距離 中壢火車站 步行約6分鐘即可抵達，附近大地標有「錢櫃中壢中央店」，還有「中央公園」，中央公園附設地下收費停車場，步行過來只需約2分鐘腳程，交通方便，地理位置好找。









桃園中壢牛肉麵推薦 | 集英會牛肉麵館-中央東店 環境介紹

用餐環境乾淨舒適，店內一共有四台分離式冷氣開放，即便是大熱天，也能安心舒適的吃牛肉麵，不擔心熱湯導致滿頭大汗。



提供飲料吧以及飯後冰淇淋無限量供應 ，飲料吧選擇蠻多的，有可樂、汽水、果汁、文山包種烏龍茶、日式無糖綠茶、美粒果風味冰沙、熱茶包 等等；冰淇淋口味有四種不同風味供選擇，精心嚴選北海道Niseko品牌，濃郁香醇，讓人不小心會多吃2球。



餐具、醬料採自助式，特別推薦愛吃辣的朋友，可以嚐試他們家的 特製手炒辣椒醬 ，香而不麻，溫順的辣度，搭配牛肉麵醇厚的湯底，非常match～！！！也可拿來拌乾麵類。



用餐後採自助式回收餐台，為響應環保，需自行小小分類一下喔～！！！







▼ 餐具自助式





▼ 飲料吧





▼ 熱飲茶包、糖包、糖漿





▼ 四種特濃口味冰淇淋









▼ 餐後自助回收區





▼ 醬料自取





▼ 自家特製手炒辣椒醬

▼ 餐具自助式▼ 飲料吧▼ 熱飲茶包、糖包、糖漿▼ 四種特濃口味冰淇淋▼ 餐後自助回收區▼ 醬料自取▼ 自家特製手炒辣椒醬





中壢牛肉麵館推薦 | 集英會牛肉麵館-中央東店 人氣菜單

免費提供冰淇淋、飲料無限量供應，還有乾淨舒適的用餐空間，一碗牛肉麵該不會是天價吧～！？仔細看了一下菜單（menu），這裡的牛肉麵沒有大、小碗之分，（只有乾麵類有分大、小碗），最貴的宮廷麻辣牛肉麵也才NT$200，重點還很大碗，如果真的吃不飽加麵也才NT$20，CP值真的很高欸～！！！除此之外，提供 六種不同風味牛肉湯底 ，有別於一般牛肉麵店，多樣化的選擇，讓人吃不膩。



湯頭濃度、麵條硬度均可調整，沒有特別備註的話，牛肉麵都是使用家常寬麵，可依個人喜好更換細麵，若是不喜歡加蔥的朋友，點餐時，也需要特別註明喔～！！！



集英會牛肉麵館-中央東店 採掃描 QR Code 方式，線上點餐至櫃檯結帳 ，（才算點餐成功），如果有年長長輩不會使用掃碼點餐的話，也可請店員協助點餐，店員都很熱心親切的喔～！！！



▼ 菜單（menu）

▼ 菜單（menu）





牛蒡絲 ＆ 豆干

牛蒡絲吃起來清爽開胃，豆干滷得也非常入味，都是非常合適搭配牛肉麵的小菜。









原味紅燒（牛肉加量）

一般沒有牛肉加量的肉片約5片，加量之後增加一倍，10片滿滿的滷牛腱，鋪滿大碗公，份量真的超飽足～！！！



原味紅燒的湯底濃郁醇厚，如果習慣清淡飲食的朋友，可能會覺得過鹹，可以至飲料吧加熱水稀釋，或是於點餐時特別備註，吸飽滿醇郁牛肉湯汁的家常寬麵，麵條Q彈有勁，特別有口感，滷牛腱的肉質軟嫩入味，不乾柴。











▼ 湯底濃郁醇厚





▼ 家常寬麵





▼ 湯底濃郁醇厚▼ 家常寬麵





宮廷麻辣牛肉麵（換細麵）

喜愛吃辣的朋友，會覺得宮廷麻辣牛肉麵的辣度，非常過癮，搭配醇厚的牛肉湯底，結合出的特殊風味，讓人一試愛上。











▼ 更換細麵

▼ 更換細麵





燙青菜

今天的季節時蔬是大陸妹，清爽可口。







［ 店家資訊 ］



集英會-國際店

電話: 0906-373-838

營業時間:11:00~21:00

地址：桃園市桃園區國際路一段1063號

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集英會-中央東店

電話: 0903-577-035

營業時間: 11:00~21:00

地址：桃園市中壢區中央東路63號

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集英會-中原店

電話:0900-347-347

營業時間:11:00~21:30

地址：桃園市中壢區三和一街27號

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集英會牛肉麵-文化店

營業時間:11:00-21:00

電話:0900-018-012

地址:桃園市平鎮區文化街5號











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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。