隱藏在中山商圈巷弄中的「螺螄福Rose food」，是一間主大平價的螺螄粉專賣店，整間店的外觀跟店內裝潢都充滿濃濃的中國風情，招牌的螺螄粉酸辣過癮，有分為湯粉跟乾撈兩種，如果怕辣還有原味鴨湯的口味可以選，上面再單點一份「香酥炸蛋」吃起來更加滿足。價格雖然平價但用料豐富毫不手軟，高CP值在競爭激烈的中山美食商圈很快佔有一席之地，還沒到用餐時間店內就已經座無虛席，晚來就只能乖乖排隊等待。

餐廳資訊

螺螄福 名稱 : 螺螄福Rose food

電話 : (02)2558-0568

地址 : 台北市大同區赤峰街14-1號 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週日 11:30-22:00

Instagram : 螺螄福Rose food (@rosefood__laozhou)

從捷運中山站4號出口步行約5分鐘就可抵達，店面的位置就在「建成公園」旁邊

餐廳環境

一走進店裡就能感受到滿滿的中國風情，天花板的紅色燈籠跟傳統的木櫃擺設，讓顧客用起餐來更有感覺

櫃台上方中文字放上「掌櫃」，這應該是只有華人會知道的稱呼，仿佛穿越回到早期的社會

店內的空間比較壅擠一點，盡量在有限的空間下可以容納最多的客人，所以進出時要稍微注意一下不要撞到旁邊的客人

座椅的高度比較矮一點，如果身高高的人會稍微辛苦，不過在享用美食的時候基本上就會忘記座椅的感覺了，因為吃的美味還是最重要的啊~

在門口正對面的小房間也是有座位的，有點像把傳統的建築改建而成，保留原本的配置讓大家有更多的體驗

菜單

餐點的主餐只有三種也是把最經典的口味做到最好，另一個特色就是藉由加購升級區搭配出個人專屬的螺螄粉，內用是以QR-Code掃描條碼點餐，點完餐後再去櫃台結帳就可以

餐點介紹

這次點了兩種口味分別是「經典螺螄粉」跟「南京老鴨湯粉」，兩碗都有加購「香酥炸蛋」來吃

第一碗是「經典螺螄粉」，中間整片是「香酥炸蛋」旁邊居然還有放「油條」，這也是我第一次吃到螺螄粉有加油條當作配料的

「香酥炸蛋」將表皮炸到金黃酥脆，一口咬下滿滿都是蛋香跟螺螄粉酸辣的味道

「油條」是放在最上層可以讓顧客自由調整浸泡在湯裡的時間，讓湯汁稍微吸附後吃起來外軟內酥是我最喜歡的口感

「鴨肉丸」吃起來紮實彈牙，外皮裹上湯頭的酸辣香提味，裡面的肉質咬下鴨肉香就不斷散發出來

「米粉」吃起來滑順Q彈，大口一吸連帶把湯汁一起帶起來，讓人忍不住一口接一口吃不停

「花生」跟「木耳」除了增添香氣味最主要的就是增加口感，兩種吃起來都十分脆口搭配麵條口感更加豐富

「酸豆」是主要的酸味來源，直接吃那股酸味真的是酸香過癮

因為湯頭夠味好喝不死鹹很快就被我們喝到見底，這樣還真的有點像是「乾撈」的口味變成乾麵在吃XD

第二碗是「南京老鴨湯粉」，跟前一碗的差別主要就是在湯頭的部分，乳白色的原味鴨湯是不敢吃辣的人一個好選擇

炸蛋搭配不同湯頭吃起來味道也不一樣，酸辣湯吃起來帶勁夠味，而鴨湯吃起來則是溫潤滑順

這碗還有另外再加購「炙燒豬五花」，看到豬五花光亮的油脂以及微焦的表皮，配上鴨湯吃起來紮實香濃，油脂多了份滑順跟香味也不會到過於油膩

每碗都有超大「豆皮」是常見的配料之一，直接吃起來的酥脆程度比油條還要脆，不過因為厚度比較薄浸泡過湯後容易整片都軟掉，吃起來的口感根油條相比都有各自的魅力

這碗裡面還有「鴨血」吃起來滑順綿密，製作的過程處理的滿好不會有任何的腥味

鴨湯搭配米粉的口味看似清淡但鴨香味十足，米粉吃起來都能感受到鴨湯在熬煮時的甜味釋放出來

鴨湯熬煮到呈現乳白色的，跟酸辣湯頭完全是不同風格，真要比只能說兩種都是好喝的湯頭，只是鴨湯螺螄粉在台灣比較少見一點，也是這間店的一個特色

看完每一樣配料後就是開始大快朵頤啦~吃的過程中可以聽見整間店都是漱漱漱大口的吸麵聲，就知道這間店的美味有多吸引人

結語

疫情之後中國的許多美食在台灣越來越受歡迎，螺螄粉也是其中的一種不僅店家變得比以往多，每天店也都有各自的特色，許多都是老闆或老闆娘把自己的家鄉味帶到台灣來，這間「螺螄福Rose Food」也算是其中一種，藉由平價的主餐搭配自由化的加購區讓客人可以調配出自己喜歡的餐點，我個人建議一定要加點「香酥炸蛋」本身的蛋香搭配上酥脆的外衣吃起來那叫一個過癮，多人用餐經典跟鴨湯都要點，兩種湯頭可以分享著喝感受不同湯底的魅力，最後就是用餐時間要早點來不然大約要等上至少15-30分鐘左右才會有位子。