有喝過食品界米其林星級獎の茶飲嗎？茶曉伊 Tea Know You 茶飲專賣可是榮獲歐洲比利時國際星級認證的好茶，現在就連金門都有店真的是可喜可賀呀！

在四面環海的島嶼買杯茶坐在沙灘上喝挺浪漫的，金門的朋友可有福了茶曉伊品項多樣有小木牌價目表店家使用專屬茶壺煮茶不混味，果凍類加料為店家製每天新鮮製作茶曉伊的4支茶葉連3年獲獎，純茶類為店家熱賣款，也是我們平常手搖的最愛首選！

店外觀走文青風格，微風徐徐吹來在大樹下喝茶多麼有詩意啊！

那就不多說來看MENU

有原味喝茶、原味特調、鮮果特調、奶茶•鮮奶茶、芝芝•奶蓋•冰沙及冬季熱飲。

⭐里山青茶-2021榮獲iTi國際風味評鑑所 三星獎店家招牌，回甘清新使用台灣南投和阿里山自然農法栽種這茶色透出金黃的色澤細膩茶香揉合深、淺焙茶葉味道清爽和諧回甘不苦澀。

愛莉紅茶-2022榮獲iTi國際風味評鑑所 一星獎帶著水果香氣的紅茶，有種自然的果蜜感果香味散發在口中，茶感雖有厚度但很溫順。

2022 雲露烏龍茶雲露烏龍茶-2022榮獲iTi國際風味評鑑所 二星獎來自南投高海拔環境栽種，帶著茶香熟韻焙火味茶感豐厚喝起來很順又回甘持久。

伊頂紅茶 2023榮獲iTi國際風味評鑑所 ㄧ星獎口感輕盈淡雅帶有花香味紅茶是經典格雷紅茶，清新茶韻帶有佛手柑特殊香味，這款我也是非常的情有獨鍾。

獅子紅茶拿鐵 漸層撞色挺好看的喝之前要搖一搖獅子(烏瓦)紅茶的獨特茶香加上義美鮮乳很香醇依舊能品嘗到烏瓦紅茶會回甘的茶韻~

蘋果凍花茶 茶底是花香調的紅茶，放入滿滿的蘋果粒和每天製作的蘋果凍主要喝到甜口的蘋果，邊喝邊嚼天然果肉享受果甜的滋味。

芒果水果茶 主要是綠茶和芒果的組合，再搭上蘋果、檸檬，有酸有甜的爽口滋味能嚐到芒果香氣和茶的回甘，蘋果的香甜和檸檬微酸完美融入還吃得到芒果果肉，夏天必須要來上一杯！

這麼細心的推薦大家是不是心動了想要立馬來上一杯茶呢？

店家資訊：

🍀金門縣金寧鄉頂堡155號 茶曉伊金門店

🤙外送電話：082-328787

📍 金門縣金寧鄉頂堡155號茶曉伊目前開放

➡️加盟若大家有興趣可以看看粉絲專頁資訊加盟夥伴招募中

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