在北師美術館展出的：戰鬥之城．終，是一場夢幻與現實交錯的視覺盛宴。

藝術家：張立人先生，耗時14年創作的微縮模型，結合覽中的錄像裝置｜漫畫｜拍攝場景和分鏡手稿，在在凸顯他自己獨特的藝術創作，趁著今日有空前往觀賞，即使是平日時段，人潮也是爆滿～

北師美術館｜戰鬥之城．終｜藝術家：張立人

📸地點：國立臺北教育大學

📧地址：106台北市大安區和平東路二段134號

📆展出日期：2024/05/04~2024/07/21

⏰營業時間：

星期二～日 10:00–18:00

星期一休館

📌無料參觀，自6月1日起，參觀戰鬥之城．終，需先網路預約。

📌網路預約傳送門：https://montue.booknow.com.tw

每件作品都非常的細膩，都是在你我生活中的日常角落，而且微縮模型在創作的時候，是需要發揮許多的耐心以及專注力，才能夠將微小的模型世界，打造得栩栩如生。

每一條道路，每一條小巷，都有我們熟悉的店家招牌，就這麼平凡的都市道路，呈現微縮模型的細緻度，每一個角落都彷彿擁充滿了生命力，讓我們視野瞬間帶入一個袖珍的奇幻世界。

這裡不僅在2樓可以觀賞之外，也可以在3樓高空俯瞰，而上方也有一台戰鬥機不停的在飛翔。

幸運的是在網路上預約，有搶到平日的時間點，而沒有網路預約的朋友，也可以來到現場等候。

只是感覺平日好像跟假日一樣，人超多～

雖然這邊只是一個小點！

不過在觀賞藝術作品的當下，也是蠻殺時間和手機的記憶卡。

如果有興趣的朋友可以來逛逛，一同來感受這個奇幻的微縮模型世界。

這裡展示區域分為：地下室B1｜2樓以及3樓，服務人員非常的細心解說，也可以自己逛逛或者是導引服務，只是近期天氣有一點燥熱，要注意多飲水。